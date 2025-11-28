Vì sao tòa chung cư Hong Kong cháy như bó đuốc?

Việc dùng giàn giáo tre phủ lưới nhựa và các tấm xốp dễ cháy khi cải tạo đã khiến đám cháy ở cụm chung cư Hong Kong bùng lên và lan nhanh như bó đuốc khổng lồ.

Vụ hỏa hoạn tại khu chung cư Wang Fuk Court ở Hong Kong chiều 26/11 đến nay đã khiến ít nhất 128 người thiệt mạng và khoảng 200 người mất tích. Lửa ban đầu chỉ bùng phát ở một tòa nhà nhưng sau đó lan sang 6 tòa khác trong khu. Cảnh sát cho biết vụ cháy có thể do công ty xây dựng đã "sơ suất nghiêm trọng" khi sử dụng vật liệu không an toàn.

Mồi lửa dẫn đến đám cháy nhấn chìm cụm chung cư ở Hong Kong Mồi lửa dẫn đến đám cháy ở cụm chung cư Wang Fuk Court, Hong Kong. Video: Threads/striking_biking

Wang Fuk Court là một khu phức hợp cao tầng dân cư đông đúc thuộc quận Đại Bộ của Hong Kong, được xây dựng theo chương trình hỗ trợ nhà ở cho cư dân của chính quyền thành phố.

Dự án bắt đầu được đưa vào sử dụng từ năm 1983 với 4.600 người sống trong khoảng 2.000 căn hộ thuộc 8 khối nhà. Đến tháng 7/2024, sau hơn 40 năm sử dụng, các tòa nhà đã xuống cấp và nhà thầu bắt đầu dự án cải tạo trị giá hơn 42 triệu USD. Dự án do công ty Will Power làm tư vấn, công ty Prestige thi công.

Trong hơn một năm qua, các hệ thống giàn giáo tre khổng lồ, quây bằng lưới an toàn màu xanh, được dựng lên bao quanh các tòa nhà để phục vụ quá trình thi công mặt ngoài, trong khi người dân vẫn sinh sống bình thường bên trong căn hộ.

Khi đám cháy bùng lên, lực lượng cứu hỏa phải mất hơn 40 giờ mới có thể khống chế hoàn toàn ngọn lửa. Câu hỏi nhiều người quan tâm nhất lúc này là điều gì đã khiến ngọn lửa lại lan nhanh và gây ra thiệt hại lớn đến vậy.

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy nguyên nhân đầu tiên dường như bắt nguồn từ lớp giàn giáo tre phủ kín bên ngoài các tòa nhà.

Tre, với giá thành rẻ, kết cấu chắc chắn, linh hoạt, nguồn cung dồi dào từ lâu đã là vật liệu được lựa chọn làm giàn giáo cho nhiều tòa nhà chọc trời và các công trình khác tại Hong Kong. Giàn giáo tre thậm chí trở thành nét đặc trưng trong văn hóa xây dựng ở đặc khu.

Những vật liệu dễ cháy bao xung quanh một tòa chung cư ở khu Wang Fuk Court. Ảnh: Reuters

"Nhiều yếu tố có thể đã góp phần gây ra vụ cháy, trong đó có hệ thống giàn giáo. Nó đã tạo ra một 'đường cao tốc' để lửa cháy lan theo chiều dọc và bén sang các tòa nhà lân cận", Anwar Orabi, giảng viên kỹ thuật an toàn cháy nổ tại Đại học Queensland, Australia, nhận xét.

"Giàn giáo tre đóng vai trò là một đường dẫn lửa liên tục. Các thân tre khô có tỷ lệ diện tích bề mặt trên khối lượng cao và khi được bọc bằng lưới nhựa, chúng sẽ tạo ra một 'ống khói' thông gió hỗ trợ ngọn lửa lan nhanh", Ehsan Noroozinejad, chuyên gia về xây dựng tại Đại học Western Sydney, cho biết thêm.

Giám đốc cơ quan an ninh Hong Kong Chris Tang cho biết các kết quả thí nghiệm cho thấy lớp lưới màu xanh bao quanh giàn giáo tre không phải là vật liệu chống cháy, không đáp ứng yêu cầu về phòng cháy chữa cháy.

Các kỹ sư đã kêu gọi thay thế giàn giáo tre bằng giàn giáo kim loại để ngăn ngừa những thảm họa tương tự trong tương lai.

"Việc giảm thiểu rủi ro là khả thi vì giàn giáo kim loại đã được sử dụng từ lâu ở nhiều quốc gia và có thể dễ dàng thay thế. Bằng cách loại bỏ giàn giáo tre, nguy cơ thiệt hại tài sản trên diện rộng và thương vong về người có thể giảm đáng kể", giáo sư Guan Yeoh từ Đại học New South Wales, Australia, nói. "Đã đến lúc thay đổi, loại bỏ các cách làm lỗi thời và áp dụng những phương pháp phòng cháy, chữa cháy hiện đại hơn. Giàn giáo tre rất dễ cháy và cần có quy định nghiêm ngặt về việc cấm sử dụng chúng".

19 giờ hỏa hoạn thiêu đốt khu chung cư Hong Kong 19 giờ hỏa hoạn thiêu đốt khu chung cư Hong Kong. Video: AFP, BBC

Tuy nhiên, ông Tang cho hay yếu tố khiến lửa lan "nhanh bất thường" là do các tấm xốp bằng styrofoam được nhà thầu gắn lên cửa sổ các căn hộ trong quá trình thi công.

Styrofoam được làm từ polystyrene, một loại nhựa gốc dầu. Nó được ứng dụng rộng rãi trong xây dựng, cách nhiệt và bao bì thực phẩm, nhưng có một đặc điểm nguy hiểm là có thể bốc cháy ở nhiệt độ tương đối thấp và cháy rất nhanh.

Khi cháy, nó tạo ra khói đen dày đặc và thải ra những khí độc hại như carbon monoxide (CO). Styrofoam còn có vô số lỗ khí. Một số ước tính cho thấy không khí chiếm 95 - 98% thành phần của nó. Điều này làm cho styrofoam nhẹ và nổi nhưng cũng khiến ngọn lửa lan nhanh chóng.

Ông Tang cho biết khi bắt cháy, xốp styrofoam khiến kính cửa sổ nứt và vỡ tan, giúp lửa từ giàn giáo tre bên ngoài lan vào trong căn hộ và tỏa rộng. "Cả bên trong lẫn bên ngoài tòa nhà đều cháy lớn, gây ra thảm họa này", giám đốc cơ quan an ninh Hong Kong nhận định.

Theo trang Standard của Hong Kong, một thông báo từ hội đồng chủ sở hữu chung cư Wang Fuk Court được nhà thầu Prestige công bố năm ngoái đã đề cập đến các vật liệu sẽ được sử dụng trong quá trình cải tạo.

Các tấm xốp styrofoam gắn trên cửa sổ tan chảy và bốc cháy. Ảnh: Reuters

Thông báo nêu rõ rằng các tấm xốp sẽ được sử dụng để che cửa sổ nhằm ngăn cát và đá dăm làm hỏng kính trong quá trình xây dựng. Ngoài ra, bạt nhựa và gỗ ép cũng sẽ được nhà thầu dùng với mục đích tương tự.

Việc sử dụng các vật liệu này, tất cả đều dễ cháy, đang là mối quan tâm hàng đầu của nhà chức trách khi điều tra nguyên nhân gây ra hỏa hoạn và lý do lửa lan quá nhanh.

"Chúng tôi có lý do để tin rằng những người chịu trách nhiệm của công ty đã sơ suất nghiêm trọng, dẫn đến tai nạn này và khiến đám cháy lan ra không kiểm soát, gây ra thương vong lớn", quan chức cảnh sát Eileen Chung cho biết.

Ba quản lý cấp cao công ty xây dựng Prestige và hai giám đốc công ty tư vấn Will Power đã bị bắt liên quan đến thảm kịch.

Vụ hỏa hoạn Wang Fuk Court gợi nhớ lại vụ cháy Tháp Grenfell ở London năm 2017 khiến 72 người thiệt mạng. Nguyên nhân thảm kịch được cho là do các công ty xây dựng đã lắp đặt vật liệu ốp dễ cháy bên ngoài tòa nhà.

Theo ông Tang, lực lượng lính cứu hỏa nhận thấy lưới bảo vệ, một số bạt chống thấm và tấm nhựa bên ngoài các tòa nhà cháy dữ dội hơn so với vật liệu tiêu chuẩn.

Lửa bao trùm cụm chung cư Wang Fuk Court ở quận Đại Bộ, Hong Kong, tối 26/11. Ảnh: AFP

Ông Tang cho biết thêm cảnh sát và sở cứu hỏa đã thành lập một đội đặc nhiệm điều tra hai tình huống "bất thường" liên quan đến vật liệu bên ngoài và các tấm xốp nhằm xác định liệu các vật liệu này có đáp ứng tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy hay không.

Theo công ty bất động sản Hong Kong Midland Realty, hơn 1/3 cư dân tại Wang Fuk Court là người trên 65 tuổi và họ có thể đã gặp nhiều khó khăn trong việc thoát thân khỏi các tầng cao.

Phó giám đốc sở cứu hỏa Derek Armstrong Chan cho biết lực lượng cứu hộ vẫn chật vật tiếp cận các tầng trên cùng của ít nhất hai tòa nhà, một ngày sau khi hỏa hoạn bùng phát do khói và nhiệt độ cao bên trong. Nguy hiểm và khó khăn thậm chí còn tăng lên sau khi trời tối.

Vũ Hoàng (Theo Reuters, Independent, NDTV)