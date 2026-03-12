Vì sao thường xuyên đau đầu sau khi dùng điện thoại?

Những cơn đau đầu sau khi dùng điện thoại thường liên quan đến hội chứng mỏi mắt kỹ thuật số, tư thế ngồi, ánh sáng màn hình thiết bị.

Não và mắt có thể bị căng thẳng khi phải tiếp nhận kích thích từ màn hình thiết bị điện tử trong thời gian dài. Theo thời gian, sự căng thẳng này có thể dẫn đến những cơn đau đầu kéo dài, xuất hiện sau giờ làm việc, vào buổi tối muộn hoặc thậm chí vào sáng hôm sau. Nhiều yếu tố thần kinh và lối sống kết hợp với nhau có thể gây ra các cơn đau đầu này.

Não phải hoạt động quá mức khi tập trung nhìn màn hình

Mắt có khả năng tự điều chỉnh để nhìn rõ các vật ở những khoảng cách khác nhau. Khi nhìn vật ở gần rồi chuyển sang vật ở xa (hoặc ngược lại), thủy tinh thể và các cơ trong mắt sẽ thay đổi giúp hình ảnh luôn rõ nét, gọi là quá trình điều tiết của mắt. Tuy nhiên, khi nhìn điện thoại hoặc máy tính trong thời gian dài, mắt phải giữ cố định ở một khoảng cách khiến mắt luôn trong trạng thái điều tiết và hội tụ, gây áp lực lên cả cơ mắt cùng các đường dẫn thần kinh liên quan đến thị giác.

Theo thời gian, sự căng thẳng này có thể kích hoạt các dây thần kinh nhạy cảm với đau ở vùng đầu và cổ, gây cảm giác áp lực ở trán, thái dương hoặc phía sau mắt - đặc trưng của đau đầu do căng thẳng.

Ánh sáng xanh có thể kích thích não quá mức

Màn hình kỹ thuật số phát ra nhiều ánh sáng xanh - loại ánh sáng có năng lượng cao có thể kích thích võng mạc và ảnh hưởng đến cách não xử lý tín hiệu thị giác. Khi tiếp xúc trong nhiều giờ, não phải tiếp nhận lượng lớn thông tin hình ảnh, dễ gây mệt mỏi. Ánh sáng xanh còn có thể làm rối loạn nhịp sinh học, đặc biệt khi sử dụng màn hình vào buổi tối, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Ngủ kém hoặc ngủ không đều là một trong những yếu tố có thể kích hoạt đau đầu hoặc đau nửa đầu vào ngày hôm sau.

Tư thế ngồi xấu gây căng thẳng cho hệ thần kinh

Nhiều người có thói quen cúi đầu khi dùng điện thoại hoặc laptop khiến cổ và vai phải căng trong thời gian dài. Tư thế này tạo áp lực lên cột sống cổ cũng như các dây thần kinh liên quan đến cảm giác đau ở vùng đầu. Căng cơ kéo dài ở cổ, da đầu và vai có thể kích hoạt đau đầu do căng thẳng hoặc đau đầu liên quan cột sống cổ, thường bắt đầu bằng cảm giác cứng cổ rồi lan lên phía sau đầu hoặc thái dương.

Chớp mắt ít hơn khiến mắt bị kích thích

Chớp mắt giúp giữ ẩm và bảo vệ bề mặt giác mạc. Tuy nhiên, nhiều người thường chớp mắt ít hơn đáng kể khi nhìn màn hình khiến mắt khô, kích ứng và gây viêm nhẹ. Sự khó chịu này không chỉ giới hạn ở mắt.

Các tín hiệu cảm giác truyền qua dây thần kinh sinh ba - dây thần kinh lớn dẫn truyền cảm giác từ mặt đến não. Dây thần kinh này cũng đóng vai trò quan trọng trong cơ chế gây đau đầu. Khi tình trạng kích ứng tăng lên, tín hiệu đau có thể lan ra quanh mắt và thái dương.

Ánh sáng và cài đặt màn hình cũng ảnh hưởng

Ánh sáng và cài đặt màn hình cũng có thể ảnh hưởng đến tình trạng đau đầu. Khi sử dụng màn hình quá sáng trong phòng tối, ánh sáng chói từ đèn hoặc độ tương phản không phù hợp khiến não phải làm việc nhiều hơn để xử lý hình ảnh. Điều này có thể làm hệ thống thị giác quá tải và gây đau đầu ở một số người.

Áp dụng quy tắc 20-20-20 (sau mỗi 20 phút nhìn màn hình, đưa mắt ra xa 6 mét trong 20 giây) để mắt được nghỉ, điều chỉnh độ sáng màn hình phù hợp, dùng bộ lọc ánh sáng xanh vào buổi tối, ngồi đúng tư thế có thể giảm đau đầu do xem điện thoại. Nếu đau đầu xảy ra thường xuyên hoặc kéo dài, bạn nên đi khám vì đây có thể là dấu hiệu của các vấn đề như đau nửa đầu, tật khúc xạ hoặc bệnh lý cột sống cổ.

Bảo Bảo (Theo Times of India)