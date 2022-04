Vì sao thương hiệu Việt đẩy mạnh kinh doanh trên Lazada?

Nỗ lực mang đến các sáng kiến tối ưu hiệu quả kinh doanh, trao quyền và đồng hành cùng nhà bán hàng, thương hiệu đối tác khiến Lazada được nhiều đơn vị lựa chọn.

Theo Khảo sát nghiên cứu diện rộng về hành vi mua sắm tại khu vực Đông Nam Á của Tập đoàn Lazada thực hiện tháng 1/2022, có đến 71% người Việt được hỏi nhận định Lazada là nền tảng thương mại điện tử hỗ trợ tốt cho các thương hiệu, nhà bán hàng nội địa. Số liệu Lazada Việt Nam ghi nhận cũng cho thấy số nhà bán hàng trên Lazada trong quý II/2021 tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2020 và vẫn tiếp tục tăng hơn 1,5 lần trong quý III.

Đại diện Lazada cho biết, mục tiêu trong suốt 10 năm hoạt động chính là đồng hành và nỗ lực hỗ trợ các đối tác bán hàng kinh doanh hiệu quả. Theo đó, đơn vị đã không ngừng tạo ra các giải pháp và sáng kiến giúp đỡ nhà bán hàng, thương hiệu đối tác tối ưu hiệu quả kinh doanh.

"Phao cứu sinh" cho thương hiệu thời trang trên bờ vực phá sản

Anh Đào Thế Vinh, nhà sáng lập Midori cho biết thị trường chính trước đây của thương hiệu là các cửa hàng truyền thống và gian hàng tại các hội chợ dành cho sinh viên. Dịch bệnh bùng phát khiến gần như 100% kênh bán trực tiếp đóng băng.

Giữa tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", anh Vinh quyết định chọn Lazada là "lối thoát" cho đứa con tinh thần vào tháng 4/2021. Quá trình chuyển đổi số của Midori vẫn luôn có sự hiện diện của đội ngũ hỗ trợ Lazada.

"Ngoài các chính sách, công cụ hỗ trợ, đội ngũ Lazada còn thấu hiểu thị trường, tiếp cận khách hàng hiệu quả. Trong quá trình hoạt động trên sàn, Lazada hỗ trợ rất tích cực về mặt giấy tờ, thủ tục để thương hiệu và nhà bán hàng vận hành dễ dàng. Song song đó, các chính sách tiếp thị, quảng bá, hỗ trợ tăng độ phủ sóng, các lễ hội mua sắm, chiến dịch ưu đãi cho người dùng cũng mang lại lượng đơn hàng đáng kể, nhất là trong những thời điểm khó khăn", nhà sáng lập thương hiệu Midori cho biết.

Anh Đào Thế Vinh hỗ trợ nhân viên đóng gói sản phẩm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhờ những giải pháp đa dạng từ Lazada, Midori sớm phục hồi và tiếp tục duy trì kinh doanh trên kênh online xuyên suốt thời dịch. Trong đó, không thể không kể đến chất lượng giao vận thông suốt của Lazada Logistics. Chỉ sau ba tháng "lên sàn", thương hiệu ghi nhận doanh số tăng đến 300%.

Mới đây, trong Lễ hội mua sắm Sinh nhật thế kỷ, Midori đã tăng số lượng nhân sự lên gấp đôi để đảm bảo nguồn lực phục vụ sức mua của người tiêu dùng. Kết quả là doanh thu của cửa hàng trong ba ngày lễ hội đã tăng gấp 10 lần so với ngày thường. Thương hiệu cũng thành công lọt top 50 nhà bán hàng của ngành hàng thời trang.

Với thành tích kinh doanh ấn tượng đạt được vỏn vẹn sau một năm nhờ vào những hỗ trợ thiết thực cùng giải pháp hiệu quả từ Lazada, anh Đào Thế Vinh kỳ vọng sắp tới Midori sẽ tiếp tục đồng hành và chinh phục những cột mốc kinh doanh mới cùng nền tảng.

5 năm trưởng thành nhờ thương mại điện tử của JulyHouse

Sớm nắm bắt cơ hội chuyển đổi số từ năm 2017, anh Trần Lâm, nhà sáng lập kiêm CEO JulyHouse vẫn luôn tự hào về quyết định đưa thương hiệu của mình "lên sàn" từ sớm. Với chủ gian hàng JulyHouse, một trong những lý do anh lựa chọn Lazada đầu tiên là sàn thương mại điện tử đầu tiên để đưa sản phẩm lên kênh trực tuyến nằm ở những giải pháp bán hàng thiết thực và công nghệ hiện đại.

Trong 5 năm kinh doanh trực tuyến, JulyHouse không ít lần vấp phải những thách thức từ thị trường. Nhưng chính nhờ vào những giải pháp được đưa ra kịp thời, cũng như sự hỗ trợ và kiến thức thương mại vững chắc từ đội ngũ Lazada, JulyHouse đã vượt qua trở ngại và phát triển ngày càng lớn mạnh.

Đối với anh Lâm, những chính sách kịp thời mà Lazada triển khai có thể kể đến như gói "Kích cầu kinh tế hỗ trợ doanh nghiệp", rút ngắn thời gian đăng ký lên sàn... Bên cạnh đó, một trong những công cụ của Lazada giúp doanh nghiệp của anh bùng nổ doanh thu là hệ thống lưu trữ hành vi khách hàng theo thời gian thực. Nhờ đó, anh Lâm có thể nắm bắt hành vi mua sắm của người dùng và những xu hướng bán hàng tiềm năng, từ đó phát triển định hướng kinh doanh hiệu quả hơn.

Nhờ chuyển đổi số thành công, doanh nghiệp của anh Trần Lâm đạt doanh thu hàng tỷ đồng mỗi tháng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhờ nắm bắt cơ hội tốt, JulyHouse đã gặt hái hàng loạt "quả ngọt". Đầu năm 2020, thương hiệu bùng nổ doanh số nhờ kịp lúc tung sản phẩm gel rửa tay khô ra thị trường ngay trước đợt giãn cách xã hội. Mỗi ngày JulyHouse ghi nhận doanh thu tăng gấp 20-30 lần so với ngày thường.

Mới đây, trong lễ hội mua sắm Sinh nhật thế kỷ của Lazada, thương hiệu ghi nhận số lượng đơn hàng doanh thu tăng gấp 5 lần. Trong đó, những mặt hàng là sản phẩm vệ sinh như nước rửa tay, nước lau sàn hay sản phẩm chăm sóc sức khỏe như tinh dầu... được người tiêu dùng ưa chuộng.

JulyHouse cũng trở thành top 7 nhà bán hàng chăm sóc nhà cửa - đời sống trên Lazada. Song hành cùng Lazada đến năm thứ 5, anh Lâm kỳ vọng có thể cùng Lazada lớn mạnh không ngừng để chinh phục những mục tiêu to lớn hơn trong tương lai.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ để hỗ trợ nhà bán hàng "lên sàn" và chuyển đổi số, Lazada đã trợ lực và giúp nhiều nhà bán hàng phục hồi và phát triển kinh doanh. Cũng trong Lễ hội mua sắm Sinh nhật thế kỷ vừa qua, Lazada đã ghi nhận những con số ấn tượng.

Số lượng đơn đặt hàng trên LazMall tăng gấp 8 lần, doanh thu cũng tăng 18 lần so với ngày thường. Bên cạnh đó, chương trình "Quà to thế kỷ" với tổng giá trị quà tặng lên đến 10 tỷ đồng đã nhận hơn một triệu lượt tham gia. Kênh LazLive cũng ghi nhận số lượng khách hàng tham gia mua sắm tăng gấp 5 lần và doanh thu tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng nhà bán hàng, thương hiệu tham gia quảng bá sản phẩm trên LazLive tăng gấp đôi.

Trong hành trình 10 năm qua, đại diện Lazada cho biết đơn vị tự hào khi có nhiều đóng góp tích cực vào công cuộc chuyển đổi số của hàng trăm ngàn doanh nghiệp và nhà bán hàng, đóng góp và sự phát triển ngành thương mại điện tử và nền kinh tế Việt Nam.

"Lazada sẽ không ngừng nỗ lực giúp các doanh nghiệp và nhà bán hàng, nhất là các thương hiệu nội địa trong hành trình kinh doanh trên thương mại điện tử. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ triển khai những chương trình kinh doanh, công nghệ hiện đại để mang lại hiệu quả tốt hơn", đại diện sàn cho biết.

Thy An