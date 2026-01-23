Vì sao thuốc mọc tóc thường bị 'đổ oan' làm yếu sinh lý?

Nhiều nam giới e ngại thuốc mọc tóc vì sợ gây yếu sinh lý, xuất phát từ hiểu lầm về cơ chế thuốc và tác động tâm lý, trong khi nguy cơ ảnh hưởng tình dục thực tế rất thấp.

Theo TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health, nhiều nam giới bước vào tuổi 30-40 bắt đầu đối diện với nỗi lo hói đầu, rụng tóc nhiều và tìm đến các loại thuốc trị hói. Nhưng đi kèm với hy vọng mọc tóc là nỗi lo khác thuốc sẽ làm "mất đàn ông", "giảm testosterone", thậm chí "bất lực". Những lời truyền miệng này khiến không ít người ngần ngại điều trị hoặc bỏ thuốc giữa chừng.

Phần lớn lo lắng liên quan đến nhóm thuốc chống rụng tóc chứa hoạt chất finasteride - giúp giảm một hormone gây rụng tóc, từ đó tạo điều kiện cho tóc mọc trở lại. Tuy nhiên, hormone này cũng liên quan đến nam giới, nhiều người lo ngại khi hormone giảm thì ham muốn tình dục cũng sẽ giảm theo. Trên thực tế, finasteride đã được FDA (Mỹ) phê duyệt sử dụng nhiều năm. Một số tác dụng phụ về tình dục có thể xảy ra, nhưng chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. Nghiên cứu đăng trên Journal of Sexual Medicine cho thấy chỉ khoảng 4% nam giới dùng thuốc ghi nhận giảm ham muốn, trong khi đa số hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Những trường hợp gặp tác dụng phụ thường nhẹ và có thể hồi phục khi ngừng thuốc.

Một hiểu lầm phổ biến khác là cho rằng thuốc trị hói làm giảm testosterone - hormone quyết định bản lĩnh đàn ông. Theo bác sĩ Duy, điều này không đúng. Testosterone trong cơ thể không giảm khi dùng thuốc, thậm chí ở một số người còn tăng nhẹ. Hoạt động tình dục của nam giới phụ thuộc chủ yếu vào testosterone, sức khỏe mạch máu và thần kinh, chứ không chỉ vào hormone gây rụng tóc. Các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ rối loạn cương ở người dùng finasteride chỉ khoảng 2-4%, thấp hơn rất nhiều so với những gì thường được lan truyền trên mạng.

Các nghiên cứu theo dõi hàng nghìn người dùng thuốc cũng cho thấy các vấn đề như giảm ham muốn hay rối loạn cương nếu xảy ra thường không kéo dài. Một phân tích tổng hợp năm 2021 cho thấy tỷ lệ rối loạn cương ở người dùng finasteride chỉ khoảng 1,5-3%, gần tương đương nhóm không dùng thuốc. Một số thông tin về "hội chứng sau finasteride" vẫn còn gây tranh cãi vì chưa có bằng chứng khoa học rõ ràng.

Trong khi đó, minoxidil - thuốc bôi ngoài da được sử dụng rất phổ biến để trị rụng tóc - hoàn toàn không ảnh hưởng đến hormone và không liên quan đến sinh lý nam. Các loại vitamin hay sản phẩm bôi kích thích mọc tóc khác cũng không tác động đến nội tiết. Như vậy, chỉ một nhóm nhỏ thuốc trị hói có liên quan đến hormone và ngay cả với nhóm này, nguy cơ ảnh hưởng tình dục vẫn ở mức rất thấp.

Theo bác sĩ Duy, trong thực tế, nhiều trường hợp "yếu sinh lý" lại xuất phát từ chính nỗi sợ thuốc. Khi đọc quá nhiều thông tin tiêu cực trên mạng, người dùng dễ rơi vào trạng thái lo âu, chú ý quá mức đến từng thay đổi nhỏ của cơ thể. Nghiên cứu cho thấy khoảng một nửa các trường hợp rối loạn cương khi dùng thuốc trị hói có liên quan đến yếu tố tâm lý hơn là do thuốc.

Bác sĩ từng tiếp nhận một bệnh nhân 32 tuổi dùng thuốc trị hói trong vài tháng rồi xuất hiện tình trạng cương không ổn định. Các xét nghiệm cho thấy nội tiết và mạch máu hoàn toàn bình thường. Nguyên nhân được xác định là lo âu do đọc nhiều thông tin tiêu cực trên mạng. Sau khi được tư vấn, điều chỉnh liều và hỗ trợ tâm lý, tình trạng của bệnh nhân cải thiện rõ rệt và vẫn tiếp tục điều trị hói đầu an toàn.

Để điều trị rụng tóc mà không ảnh hưởng đến đời sống tình dục, điều quan trọng nhất là hiểu đúng về thuốc và tránh lo lắng quá mức. Hói đầu không phải bệnh nguy hiểm, việc điều trị cần kiên trì và có theo dõi y khoa. Khi có biểu hiện bất thường, người dùng nên trao đổi với bác sĩ thay vì tự ý ngừng hoặc đổi thuốc theo lời truyền miệng.

Lê Phương