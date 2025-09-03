Vì sao Ten Hag sớm gây mất lòng cầu thủ?

Phong cách huấn luyện cứng rắn của HLV Erik ten Hag như từng làm với Cristiano Ronaldo, sớm gây ra phản ứng ngược ở Leverkusen.

Khi Leverkusen dẫn chủ nhà Bremen 2-1 ở vòng hai Bundesliga hôm 30/8, đội khách được hưởng phạt đền phút 64 và được chơi hơn người do trung vệ Niklas Stark nhận thẻ đỏ gián tiếp. Tiền vệ Exequiel Palacios khi đó vừa vào sân, ngay lập tức ôm bóng đòi sút phạt đền. Tiền đạo Patrick Schick giằng bóng lại từ tay đồng đội.

Schick (số 14) giằng bóng với Palacios trước cú đá phạt đền của Leverkusen trong trận hòa Bremen trên sân Weser, thành phố Bremen, Đức, vòng hai Bundesliga ngày 30/8/2025. Ảnh: KSTP

Palacios đã sút 6 quả phạt đền trong sự nghiệp, đều thành công. Còn Schick đã sút 14 quả phạt đền, trượt 4 lần, tỷ lệ thành công chỉ 71%. Theo phân công của HLV Ten Hag khi đó, Palacios là cầu thủ sút phạt đền chính của Leverkusen.

Sau một hồi giằng co, tiền vệ đội trưởng Robert Andrich tiến tới nói chuyện với hai đồng đội, và thuyết phục Palacios để Schick sút. Tuyển thủ Argentina bực tức, ném bóng đi xa. Andrich phải lấy một quả bóng khác đưa cho Schick. Tiền đạo CH Czech không bỏ lỡ thời cơ, nâng tỷ số lên 3-1. Nhưng cuối cùng, Bremen gỡ hòa 3-3 dù chơi thiếu người.

Sau trận, Ten Hag thừa nhận các học trò đã không tuân thủ quyết định của ông, là để Palacios sút phạt đền. Còn Andrich nói rằng anh hy vọng "sẽ không bao giờ phải giải quyết tranh chấp như vậy nữa".

Leverkusen đã mất nhiều trụ cột trong hè này. HLV Xabi Alonso tới Real Madrid. Nhạc trưởng Florian Wirtz, hậu vệ Jeremie Frimpong sang Liverpool. Trung vệ Jonathan Tah tự do tới Bayern. Tiền vệ Granit Xhaka trở lại Ngoại hạng Anh. Thủ môn đội trưởng Lukas Hradecky cũng chia tay, để lại khoảng trống lớn cả chuyên môn lẫn tinh thần.

Những cuộc chia ly ấy không bất ngờ, nhưng kéo theo hệ quả nghiêm trọng. Đội bóng thiếu hẳn những thủ lĩnh trên sân và trong phòng thay đồ. Ngay từ chuyến du đấu Brazil, truyền thông Đức đã nói về sự lệch pha giữa Ten Hag và các cầu thủ. Bởi nhiều người không quen cách giao tiếp cứng rắn và phương pháp huấn luyện khắt khe của ông.

Theo Athletic, Ten Hag có xu hướng hét lớn, mắng mỏ cầu thủ trên sân và các buổi tập, thay vì cách trao đổi mềm mỏng. Nhiều trụ cột còn lại không thích nghi được, cảm thấy bị bó buộc trong lối tiếp cận khắt khe, thiên về mệnh lệnh. Dưới thời Xabi Alonso, cầu thủ Leverkusen phục HLV hơn. Bởi khi không hài lòng với cầu thủ, HLV người Tây Ban Nha xỏ giày vào sân thị phạm. Về trình độ chơi bóng cũng như tuổi trẻ, Alonso hơn hẳn Ten Hag ở điểm này.

Thậm chí, Ten Hag cũng không có thiện cảm với các nhân viên đội bóng, như chuyên gia vật lý trị liệu, bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng, ban tổ chức đội bóng, và cả đội ngũ huấn luyện mới. Các buổi tập của Leverkusen dưới trướng Ten Hag kéo dài bất thường, nhưng bài tập hít đất lại được coi trọng hơn di chuyển không bóng và chuyền bóng. Điều này khiến nhiều cầu thủ thắc mắc.

HLV Erik ten Hag trong trận Leverkusen thắng Sonnenhof Grossaspach ở vòng một Cup Đức trên sân WIRmachenDRUCK, Aspach, Đức ngày 15/8/2025. Ảnh: Reuters

Ten Hag sinh ra trong gia đình có điều kiện. Bố ông tên là Hennie, điều hành một công ty bất động sản nổi tiếng từ năm 1967. Gia đình Ten Hag cũng đang sở hữu nhiều công ty tài chính, do các anh em của ông điều hành. Từ thời ở Man Utd, Ten Hag đã nổi tiếng với phong cách giàu kỷ luật, không chịu nhún nhường dù cầu thủ thuộc tầm siêu sao như Cristiano Ronaldo. Mâu thuẫn với HLV người Hà Lan là nguyên nhân chính khiến siêu sao Bồ Đào Nha chia tay "Quỷ Đỏ" cuối năm 2022.

Sau trận Leverkusen hòa Bremen, tiền vệ Malik Tillman kể lại rằng Ten Hag đã nổi giận trong phòng thay đồ, nói các cầu thủ "chơi như trẻ con, chứ không phải đàn ông". Tillman là tân binh, lại ghi bàn trong trận ra mắt Leverkusen, nhưng vẫn phải lên tiếng. Điều đó phản ánh khoảng cách giữa thầy trò Ten Hag.

Đội trưởng mới Andrich cũng thừa nhận nội bộ có vấn đề khi cho rằng "có quá nhiều người chỉ chơi vì bản thân". Trong bóng đá, đó là dấu hiệu cho thấy một tập thể đã mất niềm tin.

Ban lãnh đạo Leverkusen quyết định nhanh chóng, sa thải Ten Hag chỉ sau hai trận Bundesliga. Giám đốc thể thao Simon Rolfes thừa nhận quyết định không ai mong muốn, nhưng cần thiết với đội bóng. "Chúng tôi cảm thấy mọi thứ đang đi sai hướng", Rolfes nói. "Nếu tiếp tục, đội bóng sẽ rơi vào sai lầm lớn hơn. Vì thế, quyết định phải được đưa ra ngay trước kỳ nghỉ quốc tế, sớm nhất có thể".

Trách nhiệm tất nhiên không chỉ thuộc về HLV. Cầu thủ Leverkusen cũng để lộ sự mất tập trung, thiếu kỷ luật và thiếu tinh thần tập thể. Nhưng trong con mắt lãnh đạo, điều quan trọng là niềm tin vào dự án. Thành công cùng Xabi Alonso mùa trước khiến họ tin rằng mô hình hiện tại là đúng đắn, và Ten Hag trở nên lạc lõng. Giữa các cầu thủ, và cá nhân HLV, Leverkusen chọn tập thể.

Ten Hag phải đi sớm, đổi lại là 7 triệu USD đền bù cho hai tháng làm việc. Tuy nhiên, ông đã bị hai đội sa thải chỉ trong chưa đầy một năm. Chưa rõ liệu HLV 55 tuổi còn cơ hội gắn bó với bóng đá đỉnh cao hay không.

Hoàng An (theo Bild, Athletic)