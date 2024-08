Vì sao số ca nghi ngộ độc bánh mì ở Đồng Tháp tăng vọt ?

Thời gian ủ bệnh kéo dài, nhiều bệnh nhân tự theo dõi tại nhà đến khi nặng mới nhập viện là nguyên nhân khiến số ca nghi ngộ độc bánh mì tại TP Hồng Ngự tăng từ 20 lên 148.

Số bệnh nhân nói trên bao gồm 20 công nhân Công ty may Thái Dương, nghi ngộ độc sau ăn bánh mì Hồng Ngọc 12 hôm 6/8. Trưa hôm sau, tiệm bánh mì Hồng Ngọc 12 bị tạm đình chỉ hoạt động. Từ đó đến chiều 12/8, nhiều người dân lần lượt nhập viện với triệu chứng tương tự.

Ông Võ Minh Phục, Trưởng Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm, cho biết chiều 12/8 thêm hai người nghi ngộ độc, tức 5 ngày sau khi tiệm bánh mì ngưng hoạt động. "Đa số người bệnh đều ăn bánh mì Hồng Ngọc 12", ông Phục nói, thêm rằng khi có biểu hiện bệnh, nhiều người tự mua thuốc hoặc điều trị ở cơ sở y tế tư nhân, đến khi nặng mới nhập viện.

Anh Phan Quốc Trung đang điều trị tại khoa nhiễm, Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp, cho biết chiều 6/8 ăn bánh mì kẹp pate gan, chả lụa và dưa chua mua của tiệm Hồng Ngọc 12. Lúc ăn, anh không nhận thấy bánh mì có gì bất thường. Tối cùng ngày, anh đau bụng, sốt, hôm sau mua thuốc uống song không giảm, sáng 8/8 nhập viện bởi triệu chứng nặng hơn, đi ngoài hơn 30 lần. Anh đã được chuyển lên tuyến trên do tình trạng nặng, sốt, nôn ói, đi ngoài không ngừng. Sau điều trị tích cực, hiện sức khỏe anh tạm ổn.

Cùng phòng bệnh, anh Nguyễn Trọng Nghĩa, 21 tuổi, là một trong 30 người của Công ty may Thái Dương ăn bánh mì khi tăng ca tối 6/8. "Lúc ăn bánh mì vẫn còn nóng, không có mùi vị lạ", anh cho biết. Vài giờ sau, anh có cảm giác đau bụng song vẫn ráng làm việc. Đến hôm sau, Nghĩa cùng nhiều đồng nghiệp liên tục nôn, đi ngoài, phải nhập viện.

Hiện còn gần 100 bệnh nhân điều trị, sức khỏe ổn định.

Một bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp. Ảnh: Ngọc Tài

Theo ông Dương Ân Hận, Phó giám đốc phụ trách CDC Đồng Tháp, kết quả soi phân tươi 19 mẫu bệnh phẩm thì có 13 mẫu nhiễm khuẩn Salmonella. Tuy nhiên kết quả này chưa đủ cơ sở để kết luận nguyên nhân gây ngộ độc. Cơ quan chức năng đang chờ kết quả kiểm nghiệm thực phẩm, dự kiến có trong ngày 15/8.

"Điều tra về ngộ độc thực phẩm phải dựa vào rất nhiều yếu tố để so sánh như triệu chứng bệnh nhân, kết quả kiểm nghiệm thực phẩm, bệnh phẩm", ông Hận nói.

Hiện cơ quan chức năng chưa kết luận nguyên nhân vụ việc.

Salmonella là vi khuẩn Gram âm, thuộc họ vi khuẩn đường ruột (Enterobacteriaceae), phân bố rộng rãi ở động vật nuôi (gia cầm, gia súc và các loại vật nuôi khác như chó, mèo,...). Vi khuẩn này phát triển trong khoảng 15-45 độ C, tối ưu ở 37 độ C, thường bị tiêu diệt ở 70 độ C trở lên.

So với Ecoli, ngộ độc do Salmonella gây triệu chứng nặng, nguy hiểm hơn. Ngộ độc thực phẩm do Salmonella có thể xuất hiện một ngày sau tiêu thụ món ăn bị nhiễm khuẩn, cũng có trường hợp sau 4-5 ngày.

