Vì sao sinh đôi nhưng ngoại hình không giống nhau?

Vợ tôi mang thai đôi nhưng khi sinh ra, hai con không giống nhau, nguyên nhân do đâu? (Tùng, 29 tuổi, Hà Nội).

Trả lời:

Sinh đôi là một hiện tượng thú vị trong tự nhiên, và cách xác định giới tính của các cặp song sinh cũng rất đặc biệt. Tùy thuộc vào cách thụ thai, cặp song sinh có thể cùng giới tính hoặc khác giới tính. Nếu là song sinh khác giới tính, chắc chắn đó là sinh đôi khác trứng. Còn nếu là song sinh cùng giới tính, có thể là sinh đôi khác trứng hoặc cùng trứng. Điểm khác biệt là sinh đôi cùng trứng sẽ giống nhau như hai giọt nước, trong khi sinh đôi khác trứng có thể khác nhau rõ rệt về ngoại hình và tính cách.

Cụ thể hơn, song sinh khác giới tính xảy ra khi hai trứng khác nhau được thụ tinh bởi hai tinh trùng riêng biệt. Trong trường hợp này, hai bé sẽ có hai bánh nhau và hai buồng ối riêng, phát triển hoàn toàn độc lập trong tử cung.

Đối với song sinh cùng giới tính, có hai cơ chế hình thành:

Sinh đôi khác trứng (Dizygotic Twins): Đây là trường hợp hai trứng khác nhau được thụ tinh bởi hai tinh trùng riêng biệt. Hai bé sẽ có hai buồng ối và hai bánh nhau riêng. Mặc dù cùng giới tính, nhưng hai bé không giống hệt nhau, mà có thể khác biệt về ngoại hình và tính cách, giống như anh chị em ruột sinh cách nhau vài năm.

Sinh đôi cùng trứng (Monozygotic Twins): Trường hợp này xảy ra khi một trứng duy nhất được thụ tinh, sau đó phân tách thành hai phôi. Hai bé có thể:

Chung một bánh nhau và một buồng ối: Đây là trường hợp hiếm gặp và có nguy cơ cao xảy ra biến chứng, như xoắn dây rốn.

Chung một bánh nhau nhưng hai buồng ối riêng: Trường hợp này có nguy cơ xảy ra hội chứng truyền máu giữa hai thai nhi, khi một bé nhận máu nhiều hơn bé còn lại.

Hai bánh nhau, hai buồng ối riêng: Đây là trường hợp an toàn nhất, hai bé phát triển độc lập nhưng vẫn giống hệt nhau về ADN, ngoại hình, giới tính và nhiều đặc điểm khác.

Nhìn chung, sinh đôi cùng trứng thường giống nhau hoàn toàn, từ ngoại hình đến tính cách, trong khi sinh đôi khác trứng có thể khác biệt rõ rệt.

Bác sĩ siêu âm cho sản phụ. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Khi mang song thai, mẹ có nguy cơ sinh non cao do tử cung phải giãn nở nhiều hơn, nguy cơ mắc hội chứng truyền máu song thai, hạn chế tăng trưởng trong tử cung (IUGR), nguy cơ dị tật bẩm sinh cao... Do đó, mẹ bầu cần được theo dõi sát sao trong thai kỳ để đảm bảo sự phát triển tốt nhất cho cả hai bé.

Bác sĩ Phan Chí Thành

Khoa khám bệnh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương