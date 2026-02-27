Vì sao Ronaldo mừng bàn kiểu úp rổ?

Arab SaudiCristiano Ronaldo được cho đáp trả phát biểu của cầu thủ Al Hilal, bằng pha ăn mừng kiểu úp rổ trong trận Al Nassr thắng Al Najima 5-0 ở vòng 24 Pro League.

Sau trận Al Hilal bị Al Taawon cầm hòa 1-1 ở vòng 24 Saudi Pro League hôm 24/2, Ruben Neves chỉ trích trọng tài bỏ qua phạt đền rõ ràng. Tiền vệ của Al Hilal cho rằng công tác trọng tài tại giải đấu thiếu sự đồng đều, đặc biệt trong bối cảnh cuộc đua vô địch với Al Nassr đang rất căng thẳng.

"Chúng ta đang ở tháng Ba và có 4 đội cạnh tranh chức vô địch", Neves cho biết. "Đây là một trong số ít giải đấu trên thế giới có điều đó, bởi tính cạnh tranh rất cao. Tất cả phải ở cùng đẳng cấp, vì những gì chúng ta thấy ở trận này và trận khác hoàn toàn khác nhau. Tôi đã thấy cầu thủ chơi như bóng rổ hay bóng ném trong vòng cấm, trọng tài ra xem lại màn hình nhưng vẫn không thổi phạt đền".

Ronaldo ăn mừng kiểu úp rổ Ronaldo mừng bàn kiểu úp rổ.

Một ngày sau, Al Nassr đè bẹp Al Najima 5-0 để nới rộng cách biệt với Al Hilal lên ba điểm. Trận này, Ronaldo mở tỷ số từ chấm phạt đền, ghi bàn thứ 21 của sau 21 trận tại Saudi Pro League mùa này.

Ronaldo không mừng bàn kiểu nhảy xoay quen thuộc, mà thực hiện động tác úp rổ (slam dunk) - pha ghi điểm trong môn bóng rổ - tới ba lần trước khi đồng đội chạy tới chia vui. Theo báo Tây Ban Nha Marca, hành động của siêu sao Bồ Đào Nha như mỉa mai và đáp trả phát biểu trước đó của Neves.

Tài khoản tiếng Anh của Al Nassr trên mạng xã hội X cũng "góp vui" khi đăng hai bức ảnh Ronaldo ăn mừng kiểu mới kèm dòng chú thích: "Dù là bóng đá hay bóng rổ, với cầu thủ hay nhất lịch sử (GOAT) thì lúc nào cũng là một cú úp rổ hoàn hảo".

Bài viết lập tức gây sốt, thu hút hơn 740.000 lượt xem, hơn 300 bình luận, hơn 3.000 lượt dẫn lại và 24.000 lượt thích.

Bài viết gây sốt trên trang X của Al Nassr.

Trong cuộc đua vốn đã nóng bỏng tại Saudi Pro League, màn đấu khẩu theo cách riêng giữa Ronaldo và Neves - hai tuyển thủ Bồ Đào Nha - hứa hẹn khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng ở giai đoạn quyết định của mùa giải.

Vòng tiếp theo, Al Nassr làm khách của Al Fayha - đội xếp thứ 11 tại giải, còn Al Hilal hành quân tới sân của Al Shabab.

Hồng Duy (theo Marca)