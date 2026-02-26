Ronaldo ghi bàn và kiến tạo cho Al Nassr

Arab SaudiTiền đạo Cristiano Ronaldo ghi dấu giày vào hai bàn trong chiến thắng 5-0 của Al Nassr trên sân Al Najima, ở vòng 23 Saudi Pro League.

Trước đối thủ cuối bảng, Al Nassr áp đảo trong trận đấu muộn vòng 23. Ronaldo mở tỷ số trên chấm phạt đền ngay phút thứ 7, ghi bàn thứ tư chỉ trong ba trận gần nhất. Sau đó, Kingsley Coman và Inigo Martinez lần lượt lập công trong hiệp một, giúp đội khách dẫn trước 3-0 khi bước vào giờ nghỉ.

Đầu hiệp hai, Ronaldo tiếp tục để lại dấu ấn. Phút 52, từ tình huống tấn công bên cánh phải của Al Nassr, tiền đạo 41 tuổi chuyền thuận lợi để Sadio Mane lập công.

Ronaldo (trái) mừng bàn mở tỷ số với Mane, trên sân King Abdullah Sports City, Buraidah, Arab Saudi hôm 25/2. Ảnh: Reuters

5 phút sau, HLV Jorge Jesus rút dần các trụ cột ra nghỉ, trong đó có Ronaldo, Mane và Joao Felix. Nhưng Al Nassr vẫn áp đảo Al Najima, đội mới thắng một qua 23 trận đã đấu. Trong cả trận, chủ nhà không dứt điểm trúng hướng cầu môn lần nào, đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 0,24 so với 2,81 của Al Nassr.

Cuối hiệp hai, Inigo Martinez hoàn tất cú đúp giúp Al Nassr thắng chung cuộc với tỉ số 5-0. Chiến thắng giúp Al Nassr có 58 điểm, dẫn đầu bảng thứ bậc, hơn đội đứng thứ hai Al Ahli hai điểm, hơn Al Hilal ba điểm.

Pha lập công ở đầu trận giúp Ronaldo có 20 bàn thắng tại giải quốc nội, kém 3 bàn so với Ivan Toney của Al Ahli trong cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới. Mùa này, Ronaldo góp dấu giày vào 26 bàn sau 25 trận cho Al Nassr trên mọi đấu trường, gồm 22 pha lập công và 4 kiến tạo.

Hiện tại, Ronaldo có 965 bàn trong các trận đấu chính thức, chỉ còn cách cột mốc 1000 bàn đúng 35 pha lập công. Tiền đạo Bồ Đào Nha cũng có 306 kiến tạo trong sự nghiệp. So với Lionel Messi, Ronaldo hơn 69 bàn, nhưng kém 99 kiến tạo.

Vòng tới, Ronaldo và đồng đội sẽ đến làm khách trên sân Al Fayha, đội xếp thứ 11 tại giải.

Vy Anh