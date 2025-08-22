Vì sao Raducanu hợp tác với cựu HLV của Nadal?

Francisco Roig, HLV từng làm việc suốt 18 năm cùng Rafael Nadal, nhận lời cộng tác với tay vợt vô địch Mỹ Mở rộng 2021 Emma Raducanu.

Raducanu mừng chức vô địch Mỹ Mở rộng, trên sân Arthur Ashe, New York hồi tháng 9/2021. Ảnh: Reuters

Raducanu từng làm việc bán thời gian với HLV Mark Petchey kể từ tháng 3 và đạt được một số kết quả tốt. Sau khi đi tới tứ kết Miami Mở rộng, cô tiếp tục lọt vào vòng 16 tay vợt mạnh nhất ở Italy Mở rộng, rồi giành vé vào tứ kết giải sân cỏ tại Queen’s Club.

Raducanu dừng bước ở vòng ba Wimbledon trước Aryna Sabalenka. Và cũng chính Sabalenka sau đó cản bước tay vợt người Anh tại vòng ba Cincinnati Mở rộng. Xen giữa hai sự kiện này, Raducanu đạt thành tích ấn tượng ở sự kiện Citi Mở rộng khi ghi danh vào bán kết.

Tuy nhiên, tay vợt 22 tuổi không thể tiếp tục hợp tác cùng Petchey, người từng làm việc với Andy Murray vào đầu sự nghiệp, do ràng buộc với đài truyền hình về công việc bình luận mà ông đã cam kết từ trước. Đầu tháng 7, cả hai chia tay. Dù vậy, quyết định này đã mở ra cánh cửa để Raducanu chào đón Roig.

Roig sẽ trở thành HLV thứ tám làm việc với Raducanu kể từ khi cô ra mắt Grand Slam tại Wimbledon cách đây bốn năm. Trong quá khứ, Nigel Sears từng chỉ đạo tay vợt Anh, trước khi nhường vị trí cho Andrew Richardson – người giúp cô đăng quang Mỹ Mở rộng 2021.

Sau đó, Raducanu có một vài hợp tác ngắn hạn khác, song kế hoạch không như kỳ vọng khi cô liên tục gặp chấn thương. Trong khi Torben Beltz, Dmitry Tursunov và Sebastian Sachs chỉ gắn bó vài tháng, thì Vladimir Platenik chỉ làm việc cùng Raducanu trong 14 ngày mùa này.

Sự bất ổn trên băng ghế huấn luyện trong 18 tháng qua được Raducanu kỳ vọng sẽ chấm dứt với Roig. Kể từ khi khép lại khoảng thời gian rất dài làm việc với Nadal vào năm 2022, Roig đã huấn luyện Matteo Berrettini trong 10 tháng, cho đến tháng 10/2024. Đây sẽ là lần đầu tiên ông trải qua môi trường WTA Tour.

HLV Roig (trái) chỉ dẫn Raducanu trong một buổi tập tại Cincinnati, Ohio, Mỹ tháng 8/2025. Ảnh: Reuters

Trong sự nghiệp thi đấu, Roig là một chuyên gia đánh đôi nhưng cũng từng vươn lên vị trí 60 thế giới ở bảng thứ bậc đánh đơn. Thời điểm đầu làm công tác huấn luyện, người đàn ông đến từ Barcelona dành thời gian cho Feliciano Lopez. Khi Toni Nadal muốn giảm tải công việc và thời gian di chuyển cùng cháu trai Rafa ở các giải đấu, ông đã hỏi liệu Roig có hứng thú tham gia đội ngũ của Nadal không.

Đó là năm 2005, lúc Nadal mới 19 tuổi. Vài tháng sau, Rafa vô địch Grand Slam đầu tiên trong số 22 danh hiệu, và cũng là chiếc cup đầu tiên trong số kỷ lục 14 lần lên ngôi Roland Garros. Mỗi năm, Roig thường dành 12 tuần đi cùng Nadal, đồng thời giữ liên lạc thường xuyên với Toni. Khi không có giải đấu, Roig hỗ trợ Rafa trong các buổi tập ở Tây Ban Nha. Roig trở thành thành viên rất được tin cậy trong đội ngũ của Nadal.

Mối quan hệ này bền chặt đến mức tại Qatar Mở rộng 2013, khi Nadal tìm kiếm đồng đội đánh đôi, Roig không ngại xỏ giày mang vợt vào sân. Đó là lần trở lại thi đấu sau 12 năm, chỉ bốn tháng trước sinh nhật tuổi 46, của Roig.

"Roig không sử dụng video để phân tích quá nhiều. Ông ấy có khả năng nhìn thấy những điều mà các HLV còn lại không thấy", Feliciano Lopez nói về giá trị mà Roig mang lại cho Nadal. "Ông ấy có thể thấy những điểm khác lạ trong cú thuận tay hoặc cách di chuyển của Rafa mà người khác chẳng thể nhận ra. Về kỹ thuật, tôi nghĩ ông ấy là HLV giỏi nhất thế giới"

Nhờ Roig, Nadal đã nâng cấp cú vô-lê và cắt bóng trái tay. Bản thân Roig cũng đề cập tới việc tăng chất lượng trong quá trình khởi động để giúp Nadal chơi tốt hơn ở đoạn cuối sự nghiệp. "Không chỉ chuyện tập luyện, việc khởi động cũng rất quan trọng, đó là lý do Rafa khởi động lâu như vậy", Roig nói. "Cậu ấy rất khắt khe trong tập luyện vì cậu ấy biết những gì cần phải làm để trở thành tay vợt số một thế giới".

Dưới sự dẫn dắt của HLV Roig, Nadal (phải) đoạt 14 Roland Garros trong tổng số 22 Grand Slam cả sự nghiệp. Ảnh: ATP

Ngày Roig rời đi, Nadal đã dành lời tri ân: "Khi bắt đầu làm việc cùng nhau, tôi còn là một đứa trẻ. Cùng với chú Toni, chúng tôi đã bắt đầu một hành trình dài. Francisco là HLV xuất sắc về kỹ thuật, là người rất am hiểu quần vợt. Ông ấy giúp tôi rất nhiều để ngày càng tiến bộ. Tôi vô cùng biết ơn vì tất cả những năm tháng làm việc cùng tình bạn với ông ấy".

Mối quan hệ với Raducanu chắc chắn sẽ khác, song chuyên môn và kinh nghiệm từ Roig vẫn là những điều rất giá trị với tay vợt nữ số một nước Anh. Tương tự Nadal, Raducanu đặt niềm tin mạnh mẽ vào các HLV cô từng làm việc trước đó, nhưng tay vợt 22 tuổi cũng cần một gương mặt mới, một ý tưởng mới trên chặng đường tiếp theo.

Nếu Roig có thể nâng tầm phong độ cũng như đẳng cấp của Raducanu, cho phép cô dần cạnh tranh sòng phẳng với những tay vợt hàng đầu, khả năng HLV người Tây Ban Nha tại vị lâu hơn những người tiền nhiệm là điều rất dễ xảy ra.

Vy Anh