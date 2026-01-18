Vì sao quý ông trung niên bỗng hưng phấn như tuổi đôi mươi?

Đàn ông tuổi trung niên tăng ham muốn đột ngột có thể do nội tiết bền bỉ, lối sống "hồi xuân" hoặc cảnh báo bệnh lý thần kinh và rối loạn nội tiết.

Trong khi nhiều người lo ngại về tình trạng rối loạn cương khi bước sang tuổi trung niên, một số quý ông lại đối mặt với tình trạng ham muốn tăng vọt, thậm chí mạnh mẽ hơn thời trai trẻ. Đây có thể là dấu hiệu của sự "hồi xuân", nhưng cũng có thể là cảnh báo từ những bệnh lý tiềm ẩn.

Tại Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health, TS.BS.CK2 Trà Anh Duy tiếp nhận nhiều nam giới tuổi trung niên đến khám vì lo lắng trước sự "trỗi dậy" bất ngờ của nhu cầu tình dục, nguyên nhân được ghi nhận như sau:

Bản lĩnh từ testosterone nội sinh

Thông thường, nồng độ testosterone - hormone "nhựa sống" của phái mạnh - sẽ giảm dần sau tuổi 30. Tuy nhiên, y học ghi nhận không phải ai cũng đi theo biểu đồ này. Theo nghiên cứu trên Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 20% nam giới trên 60 tuổi vẫn duy trì được mức testosterone lý tưởng (>500 ng/dL).

Bác sĩ Duy giải thích, ở một số nam giới, trục vùng dưới đồi - tuyến yên - tinh hoàn (HPG axis) hoạt động cực kỳ bền bỉ hoặc có giai đoạn "bù trừ" nội tiết, giúp họ duy trì phong độ sung mãn dù đã ở tuổi xế chiều.

Hiện tượng "hồi xuân" từ tâm lý và lối sống

Sự thay đổi về môi trường sống đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích ham muốn. Những nam giới trung niên sau khi vượt qua giai đoạn áp lực con cái, kinh tế, hoặc bắt đầu một mối quan hệ mới thường trải qua giai đoạn "hồi xuân" về tâm lý.

Bên cạnh đó, việc thay đổi lối sống khoa học cũng là một "cú hích" lớn. Nghiên cứu chứng minh rằng sau 12 tuần thay đổi lối sống, nam giới trung niên có thể tăng mức testosterone trung bình 125 ng/dL, có sự cải thiện rõ rệt về ham muốn.

"Kẻ thù" ẩn nấp sau ham muốn tăng cao

Tuy nhiên, không phải sự hưng phấn nào cũng là tin vui. Bác sĩ Duy chỉ ra những góc khuất y khoa mà nam giới cần thận trọng:

Lạm dụng hormone và chất kích thích

Việc tự ý sử dụng testosterone ngoại sinh, thuốc cường dương không kê đơn hoặc steroid đồng hóa có thể gây tăng ham muốn giả tạo. Điều này cực kỳ nguy hiểm vì có thể dẫn đến teo tinh hoàn và rối loạn cương vĩnh viễn do mất cân bằng nội tiết.

Tổn thương thần kinh trung ương

Đây là nguyên nhân đáng lo ngại nhất. Các tổn thương ở vùng vỏ trán (nơi kiểm soát hành vi) hoặc vùng dưới đồi do tai biến mạch máu não, u não hoặc chấn thương sọ não có thể khiến nam giới mất khả năng kiểm soát bản năng. Nghiên cứu cho thấy khoảng 7-10% bệnh nhân tổn thương vùng trán ổ mắt có biểu hiện tăng ham muốn và hành vi tình dục không phù hợp.

Rối loạn kiểm soát xung động

Một số trường hợp tăng ham muốn thực chất là biểu hiện của nghiện tình dục (hypersexual disorder) - một rối loạn tâm thần thường đi kèm với stress kéo dài hoặc trầm cảm.

Tăng ham muốn tình dục ở tuổi trung niên là một món quà nếu nó dựa trên nền tảng sức khỏe tốt, nhưng sẽ là gánh nặng nếu đi kèm các dấu hiệu bất thường. Bác sĩ Duy khuyến cáo các quý ông cần gặp chuyên gia ngay nếu tình trạng này:

- Kéo dài và làm đảo lộn sinh hoạt, công việc hằng ngày.

- Gây ra xung đột, rạn nứt trong các mối quan hệ gia đình và xã hội.

- Đi kèm với các thay đổi tâm lý tiêu cực: bồn chồn, mất ngủ, cáu gắt vô cớ.

- Xuất hiện sau một chấn thương đầu hoặc biến cố về mạch máu não.

Mỹ Ý