Vì sao quan hệ bằng miệng vẫn có thể gây bệnh lậu?

Tin rằng quan hệ bằng miệng an toàn hơn đường xâm nhập, nhiều nam giới ngỡ ngàng khi vẫn mắc lậu.

Theo TS.BS Lê Vũ Tân, Bệnh viện Bình Dân, mùa lễ hội và tiệc tùng cuối năm thường kéo theo sự gia tăng đột biến các ca bệnh lây truyền qua đường tình dục. Nhiều bệnh nhân đến khám trong tâm thế thắc mắc vì tin rằng mình đã giữ gìn nhưng vẫn mắc bệnh. Điển hình như nam thanh niên 24 tuổi nhiễm lậu chỉ sau vài ngày sử dụng dịch vụ kích thích bằng miệng (oral sex) mà không quan hệ xâm nhập khi vui chơi sau tiệc tất niên.

Nhiều bệnh nhân thắc mắc chỉ quan hệ bằng miệng hoặc đã dùng bao cao su khi quan hệ chính thức nhưng vẫn mắc bệnh. Lý giải vấn đề này, bác sĩ cho biết sai lầm phổ biến nhất là sự chủ quan trong màn dạo đầu. Nhiều người chỉ chăm chăm đeo bao khi quan hệ xâm nhập mà bỏ quên việc bảo vệ trong những tiếp xúc trước đó. Đặc biệt, niềm tin cho rằng khoang miệng sạch và an toàn hơn cơ quan sinh dục là một lầm tưởng tai hại.

Thực tế, vi khuẩn lậu hay các tác nhân gây bệnh khác như Chlamydia, Mycoplasma hay HPV có thể tồn tại với mật độ rất cao tại niêm mạc hầu họng của người bệnh. Khi thực hiện hành vi oral sex, vi khuẩn từ khoang miệng và họng của bạn tình sẽ trực tiếp xâm nhập vào niệu đạo nam giới. Do niệu đạo nam là một ống dẫn dài, ấm và ẩm ướt, đây trở thành môi trường hoàn hảo để song cầu khuẩn lậu phát triển bùng phát và gây viêm nhiễm cấp tính chỉ trong thời gian ngắn.

Về dấu hiệu nhận biết, bệnh lậu ở nam giới có thời gian ủ bệnh khá ngắn, trung bình từ 2 đến 7 ngày. Triệu chứng đặc thù nhất là hiện tượng chảy mủ ở lỗ tiểu vào buổi sáng sớm, dân gian thường gọi bằng cái tên hình tượng là "giọt sương ban mai". Bên cạnh đó, người bệnh thường phải chịu đựng hội chứng đường tiểu dưới bao gồm tiểu gắt, tiểu buốt, cảm giác nóng rát chạy dọc niệu đạo. Một số trường hợp nặng có thể tiểu ra máu ở cuối dòng, miệng sáo sưng đỏ và đau rát dữ dội khi dương vật cương cứng.

Bác sĩ Tân cảnh báo nếu bệnh nhân e ngại không đi khám hoặc tự ý mua thuốc điều trị không đúng phác đồ, vi khuẩn sẽ di chuyển ngược dòng gây biến chứng nguy hiểm như viêm bàng quang hay viêm tuyến tiền liệt. Nghiêm trọng hơn, bệnh có thể dẫn đến viêm tinh hoàn và mào tinh hoàn, vốn là nguyên nhân hàng đầu gây tắc ống dẫn tinh, dẫn tới vô sinh và hiếm muộn. Ngoài ra, việc tự ý dùng kháng sinh không đủ liều sẽ khiến vi khuẩn kháng thuốc, làm bệnh chuyển sang giai đoạn mãn tính rất khó chữa trị.

Nam giới cần tỉnh táo trước tác động của rượu bia nhằm kiểm soát tốt hành vi, tránh dẫn đến quyết định sai lầm. Cần lưu ý rằng oral sex hay bất kỳ hình thức tiếp xúc niêm mạc nào đều tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm các bệnh tình dục. Có những loại bao cao su chuyên dụng cho quan hệ bằng miệng, dù ít phổ biến nhưng là phương án an toàn. Khi có triệu chứng nghi ngờ, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để xét nghiệm và điều trị kịp thời, tuyệt đối tránh tự ý mua thuốc điều trị tại nhà.

Lê Phương