'Vì sao nhiều tài xế xe tải cho rằng thắt dây an toàn nguy hiểm hơn?'

Nhiều tài xế cho rằng thắt dây an toàn nguy hiểm hơn vì khó thoát khi gặp nạn, quan điểm này liệu có dựa trên cơ sở nào đó.

Gần đây, tôi có theo dõi trang Facebook của Cục CSGT đăng tải nhiều trường hợp tài xế bị xử phạt vì không thắt dây an toàn khi lái xe. Điều bất ngờ là ở phần bình luận, có không ít tài xế, đặc biệt là tài xế xe tải, lại cho rằng "thắt dây an toàn nguy hiểm hơn".

Lý do họ đưa ra là khi gặp tai nạn, nếu không thắt dây thì có thể "kịp nhảy ra khỏi xe", còn thắt dây thì bị giữ chặt lại khó thoát thân. Tôi thật sự thắc mắc: vì sao lại có suy nghĩ như vậy, và tại sao họ tin đó là logic hợp lý?

Theo tôi biết, dây an toàn là trang bị bắt buộc và đã được chứng minh có thể cứu mạng người lái, hành khách trong phần lớn tai nạn. Nhưng đọc những ý kiến trái chiều kia, tôi lại băn khoăn không hiểu liệu có cơ sở thực tế nào khiến nhiều tài xế vẫn tin rằng không thắt dây thì an toàn hơn.

Tôi muốn hỏi độc giả nghĩ sao về quan điểm này? Nhất là những độc giả đang lái xe tải, xe đầu kéo. Thắt dây an toàn có thực sự làm tăng nguy cơ cho tài xế trong một số tình huống, hay đây chỉ là thói quen, suy nghĩ "truyền tai" nhau từ tài xế này sang tài xế khác?

Độc giả Hoàng Phước