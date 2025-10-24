Vì sao nhiều nhà lãnh đạo chuộng khoe sức mạnh cơ bắp?

Các chính trị gia ngày càng chuộng phô diễn sức mạnh thể chất như một chiến lược tạo cảm giác ổn định, theo chuyên gia.

Khi Karol Nawrocki, một nhà sử học, đắc cử Tổng thống Ba Lan vào tháng 8, mạng xã hội của ông nhanh chóng tràn ngập các đoạn phim tập luyện. Hình ảnh ông đấm bao cát, nâng tạ, hít xà đơn trong phòng gym không phải là một bất ngờ. Theo Euronews, Nawrocki chỉ đơn thuần là người mới nhất tiếp nối một xu hướng đã được nhiều nhà lãnh đạo toàn cầu áp dụng: sử dụng hình ảnh thể thao để xây dựng quyền lực mềm.

Chính trị gia khoe sức mạnh thể chất Video ông Karol Nawrocki trong phòng tập đăng trên X thu hút hơn 40.000 lượt yêu thích. Video: Karol Nawrocki

Từ cú ném bóng rổ ba điểm của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đến những màn biểu diễn judo của Tổng thống Nga Vladimir Putin, việc thể hiện năng lực thể chất đã trở thành một công cụ giao tiếp chính trị quen thuộc. Xu hướng này còn được củng cố bởi làn sóng các vận động viên chuyên nghiệp chuyển sang chính trường. Vitali Klitschko, cựu vô địch quyền Anh hạng nặng, hiện là thị trưởng Kyiv. Cựu danh thủ Manchester City, Mikheil Kavelashvili, trở thành tổng thống Gruzia, trong khi huyền thoại cricket Imran Khan từng giữ ghế thủ tướng Pakistan. Các ví dụ khác bao gồm cựu cầu thủ bóng đá George Weah, người lãnh đạo Liberia trong 6 năm, và Arnold Schwarzenegger, biểu tượng thể hình thế giới, từng đảm nhiệm hai nhiệm kỳ thống đốc bang California.

Vậy tại sao hình ảnh một chính trị gia cơ bắp lại có sức hấp dẫn đến vậy? Theo Jacek Wasilewski, giáo sư truyền thông tại Đại học Warsaw, điều này bắt nguồn từ bản năng sơ khai của con người. "Khi nhìn thấy một người khỏe mạnh, chúng ta có xu hướng nghĩ rằng 'người này có thể bảo vệ chúng ta'. Bởi lẽ, trong hàng nghìn năm tiến hóa, sức mạnh thể chất đồng nghĩa với sự an toàn", ông giải thích.

Hình ảnh ông Nawrocki trong một buổi tập luyện đăng trên X. Ảnh: Nawrocki2025

Một nghiên cứu năm 2017 được công bố trên tạp chí Psychological Science cũng cho thấy các cá nhân có thể chất mạnh mẽ hơn thường được nhìn nhận là có năng lực lãnh đạo tốt hơn.

Giáo sư Wasilewski cho rằng các chính trị gia đang chủ động khai thác hình ảnh rèn luyện thể chất. "Trong giai đoạn bất ổn, khi người dân lo lắng, một chính trị gia phô trương sức mạnh sẽ tạo ra cảm giác ổn định", ông giải thích.

Ông cũng chỉ ra sự thay đổi so với quá khứ, khi chính trường vốn do giới quý tộc chi phối với hình ảnh tinh tế hơn. "Ngày nay, các chính trị gia hướng thông điệp đến quần chúng, đòi hỏi một ngôn ngữ đơn giản, đại chúng, đôi khi quyết liệt", ông phân tích. Hình ảnh của họ giờ đây thường gợi nhắc tới các anh hùng hành động hay biểu tượng sức mạnh, vốn được văn hóa đại chúng gắn liền với sự an toàn.

"Với cử tri, một nhà lãnh đạo như vậy là một 'chiến binh' - người sẽ không để ai chà đạp lên mình, và cũng sẽ không để ai chà đạp lên đất nước", Wasilewski nhận định.

Thượng nghị sĩ bang Illinois Barack Obama, khi đó là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, chơi bóng rổ sau khi nói chuyện với các thành viên gia đình Andy Evers. Ảnh: Jae C. Hong/AP 2008

Bình Minh (Theo Euro News)