Vì sao nhiều người đi xe máy lại thích đeo tai nghe?

Một thanh niên chạy xe máy làm rớt đồ giữa đường nhưng không nghe thấy chúng tôi nhắc nhở.

Tuần rồi tôi đi xe ôm công nghệ đi làm. Trên đường đi thấy có một thanh niên làm rớt đồ. Anh tài xế xe công nghệ chạy theo nhắc nhưng thanh niên không có phản xạ gì cả.

Đôi tai của nam thanh niên bị che lại bởi mũ của áo khoác trùm đầu, thế nên tôi đoán anh ta đang đeo tai nghe. Tôi ra dấu bằng tay thì thanh niên này mới chú ý và ngoái lại phía sau nhìn.

Anh tài xế xe công nghệ bảo tôi bây giờ nhiều người chạy xe máy nhưng thích đeo tai nghe để nghe nhạc. "Nhiều tai nghe chống ồn tốt quá, mình nói họ đâu có nghe", anh nói với tôi. Anh còn cho biết thêm là trước đây anh cũng đeo tai nghe để nghe hướng dẫn đường đi từ bản đồ, nhưng sau nhiều lần thấy nguy hiểm quá vì không nghe tiếng còi xe, tiếng nổ của các xe khác... nên anh đã bỏ hẳn.

Không bàn đến chuyện bị phạt tiền khi đeo tai nghe chạy xe (luật đã quy định), tại sao nhiều người đi xe máy lại thích đeo tai nghe đến vậy? Tôi cũng đã từng khuyên rất nhiều người quen là không nên, nhưng họ vẫn cứ thích đeo tai nghe mỗi khi lái xe.

Trên đường, một tiếng còi, tiếng xe đều rất quan trọng, khi đôi tai bị bịt lại, phản xạ chậm đi dù chỉ một nhịp cũng có thể đổi bằng một cú va quẹt, thậm chí là tai nạn nghiêm trọng.

Khi đeo tai nghe, đặc biệt là tai nghe chống ồn, có thể bạn đã bỏ lỡ những tín hiệu cảnh báo quan trọng trên đường.

Bảo