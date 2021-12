Vì sao người dân làm căn cước vài tháng chưa được nhận?

C06 Bộ Công an cho hay chậm trả căn cước công dân có nhiều lý do, bao gồm việc người dân không đăng ký tạm trú khiến quá trình xác minh thông tin gặp khó khăn.

Thời gian gần đây, nhiều người phản ánh làm căn cước công dân gắn chíp "vài tháng chưa được trả". Một số trường hợp thì bị sai thông tin khiến mất thời gian đi chỉnh sửa giữa nơi thường trú và tạm trú.

Ngày 13/12, đại diện Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư (C06 Bộ Công an), cho biết công an các địa phương gần đây phải tập trung chống dịch Covid-19 nên chậm trả căn cước. Hơn nữa, dân cư biến động liên tục, dẫn đến giấy tờ tùy thân mâu thuẫn với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nhiều trường hợp làm căn cước một nơi, thường trú một nơi khiến việc phối hợp điều chỉnh thông tin khó khăn.

Theo đại diện trung tâm, nhiều người dân không đăng ký tạm trú khiến việc kiểm tra, xác minh thông tin gặp khó. Một số trường hợp đi làm căn cước còn khai thông tin sai hoặc cán bộ nhập nhầm. Những nguyên nhân đó đều dẫn đến việc cấp căn cước bị chậm.

"Một nguyên nhân nữa là tình hình dịch bệnh trên toàn cầu khiến thị trường chip khan hiếm, việc vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất cũng gặp khó khăn", đại diện trung tâm nói, cho hay Bộ Công an hiện nay đã in và trả 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip về các địa phương để chuyển cho người dân. Thời gian tới, Bộ tiếp tục thu nhận và cấp căn cước cho công dân trên 14 tuổi toàn quốc.

Bộ Công an hiện đã cấp được 50 triệu căn cước công dân. Ảnh: Giang Huy

Về thông tin nhiều người dân phải đi chỉnh sửa lại dữ liệu do bị sai, đại diện Trung tâm cho hay Bộ Công an đã hướng dẫn các địa phương rà soát lại thông tin công dân trên hệ thống để cập nhật, chỉnh sửa.

Để tránh tình trạng người làm căn cước ở nơi tạm trú bị sai thông tin phải về công an nơi thường trú chỉnh sửa, Bộ Công an đã điều chỉnh phần mềm, cho phép công an cấp xã nơi tạm trú được điều chỉnh dữ liệu. Sau khi chỉnh sửa, công an nơi tạm trú sẽ gửi thông tin về công an thường trú phê duyệt yêu cầu.

Trung tâm đã thông kê và cho thấy số lượng công dân không được cấp căn cước do thông tin bị sai "chiếm tỉ lệ rất nhỏ so với tổng số thu nhận và gửi về cho công an địa phương". C06 đang tiếp tục đề ra các giải pháp khắc phục nhằm giảm tối đa việc người dân phải đi chỉnh sửa, đính chính thông tin.

C06 hướng dẫn, công dân chưa nhận được căn cước nếu muốn tra cứu thông tin hãy truy cập website dancuquocgia.mps.gov.vn hoặc tài khoản mạng xã hội mang tên Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư. Tại hai địa chỉ này, công dân cũng có thể phản ánh các bất cập khi đi làm căn cước.

Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân được Thủ tướng phê duyệt đầu tháng 9/2020 với tổng đầu tư 2.800 tỷ đồng. Ngày 1/1, công an toàn quốc bắt đầu thu nhận cấp thẻ căn cước cho công dân từ 14 tuổi.

Phạm Dự