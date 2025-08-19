Vì sao Mount bị chê trách trong bàn thua của Man Utd?

Cựu thủ môn Joe Hart cho rằng Mason Mount lẽ ra phải hỗ trợ Altay Bayindir nhiều hơn trong tình huống dẫn đến bàn thua của Man Utd trước Arsenal.

Theo Hart, Bayindir đã xác định trước đường bóng từ quả phạt góc bên trái của Declan Rice hướng về phía anh. Nhưng do vướng trung vệ William Saliba, thủ thành Thổ Nhĩ Kỳ không tạo được khoảng trống để lấy đà đấm bóng ra.

"Trong tình huống đó, tôi muốn đồng đội đứng phía sau Saliba, để tôi có thể coi cậu ấy như một tấm lá chắn", Hart phân tích trong chương trình Match of the Day 2. "Tuy nhiên, Mount lại đứng trước và để Saliba lẩn ra sau chiếm ưu thế và làm Bayindir mất đà vung tay. Vì thế, thủ thành 27 tuổi chỉ có thể nâng tay trái chạm vào bóng một cách vụng về".

Tình huống Mason Mount (khoanh tròn đỏ) đứng không đúng vị trí và để Saliba tác động quá nhiều lên Bayindir, trong trận Man Utd thua Arsenal trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, Vương quốc Anh, vòng 1 Ngoại hạng Anh ngày 17/8/2025. Ảnh: chụp màn hình

Hart cho rằng trong những tình huống tương tự, anh muốn cầu thủ phòng ngự đứng giữa thủ môn và đối thủ. Khi đó, thủ môn có thể dùng tay đẩy cầu thủ phòng ngự ra, nhằm lấy đà vung tay đấm bóng. Nhưng, Mount bọc lót không tốt cho thủ môn, để Saliba tác động trực tiếp lên Bayindir. Cú chạm bóng bằng tay trái của thủ môn dẫn tới cú đánh đầu cận thành dễ dàng của hậu vệ Riccardo Calafiori ở phút 13. Đó cũng là bàn thắng duy nhất trận đấu.

Hart có 22 năm kinh nghiệm làm thủ môn chuyên nghiệp, trong đó có 15 mùa giải Ngoại hạng Anh, chủ yếu cho Man City. Không chỉ cựu thủ môn 38 tuổi, danh thủ Roy Keane cũng chê trách Mount quá mềm yếu khi để lọt Saliba.

Trong một chương trình khác, cựu tiền đạo Wayne Rooney lại đánh giá sai lầm của Bayindir phản ánh vấn đề lớn trong khung thành Man Utd. "Thật điên rồ nếu Man Utd tiếp tục mùa giải mà không mang về một thủ môn đẳng cấp", Rooney nói trên chương trình của chính anh, Wayne Rooney Show. "Điều này giống như thời Man Utd tin dùng Roy Carroll và Tim Howard bắt chính, khiến hàng thủ không có đủ sự tin tưởng".

Rooney cho rằng khi Edwin van der Sar đến Old Trafford hè 2005, thủ thành Hà Lan đã đem lại sự bình tĩnh và niềm tin cho hàng thủ. Rooney muốn đội bóng cũ chiêu mộ Gianluigi Donnarumma từ PSG, xem đây là lựa chọn lý tưởng. "Donnarumma mới 26 tuổi, nhưng đã là thủ môn hay bậc nhất thế giới, và không mắc sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua nào mùa trước", Rooney nói. "Man Utd phải cố gắng cật lực để có Donnarumma".

Trên kênh Sky Sports, cựu hậu vệ Gary Neville lại quy trách nhiệm hoàn toàn cho Bayindir. "Cậu ấy có thể nói bị Saliba cản trở, nhưng thực tế phải mạnh mẽ hơn", Neville nói khi bình luận trực tiếp trận cầu đinh vòng một. "Saliba không làm gì sai cả. Bóng đi qua tay Bayindir và Calafiori chỉ chờ sẵn để ghi bàn".

Hoàng An (theo Daily Mail)