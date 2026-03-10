Vì sao mặt sân Indian Wells Masters 2026 nhanh hơn?

MỹThời tiết và loại bóng là hai yếu tố làm mặt sân Indian Wells Masters năm nay nhanh hơn so với dự đoán.

Giải Masters 1000 đầu tiên trong năm luôn là một trong những sự kiện sân cứng có tốc độ mặt sân chậm nhất. Thống kê hơn năm mùa gần nhất tại ATP Tour, không giải sân cứng nào tạo ra tỷ lệ giao bóng một ghi điểm trung bình thấp hơn Indian Wells, chỉ ở mức 70,3%.

Thế nhưng tình hình đột ngột biến chuyển hoàn toàn ở Indian Wells năm nay khi tỷ lệ giao bóng một ăn điểm ở 36 trận vòng loại tăng lên 72,4%. Con số này không chỉ cao hơn khoảng 5% so với mùa 2025, mà còn đạt ngưỡng cao nhất nếu xét riêng giai đoạn vòng loại trong 5 năm qua.

Bước vào vòng đấu chính, dữ liệu chỉ ra tỷ lệ giao bóng một ăn điểm lên đến 74,8% tính sau 16 trận đầu tiên. Cả sự kiện Indian Wells Masters 2025, chỉ số này chỉ là 68,8%. Xa hơn trong vòng bốn năm trước đó, mùa 2022 cao nhất cũng chỉ đạt 71,8%, vẫn thấp hơn đáng kể so với năm nay.

Jannik Sinner đánh thuận tay ở vòng hai, trên sân Trung tâm ở Indian Wells Tennis Garden, California, Mỹ hôm 8/3. Ảnh: Reuters

Nhiệt độ là nguyên nhân đầu tiên khiến mặt sân nhanh hơn mọi năm. Mùa trước, các vòng đầu tiên diễn ra trong điều kiện thời tiết ôn hòa khá bất thường tại Indian Wells, khi mức nhiệt cao nhất trong ngày chỉ khoảng 20 độ C. Khí hậu đó ảnh hưởng lớn đến công việc thống kê, bởi những vòng đầu là thời điểm số lượng trận đấu nhiều nhất, tác động lớn đến con số thống kê trung bình cả giải.

Điều này được thể hiện rõ qua chỉ số tốc độ mặt sân (CPI), vốn không chỉ phản ánh bề mặt vật lý của mặt sân, mà còn cả các điều kiện môi trường như nhiệt độ, độ ẩm và sức gió. Nói cách khác, CPI giống như một chỉ báo chứ không đơn thuần là thước đo thuần túy về tốc độ sân đấu.

Với cách giải thích trên, CPI của Indian Wells Masters 2025, 30,9 - thấp nhất trong vòng bảy năm qua, một phần nói lên tốc độ mặt sân chậm, phần khác cho thấy nền nhiệt "lạnh" ở những vòng đầu tiên. Điều kiện thời tiết này thường làm bóng bay chậm hơn do các phân tử khí co lại và giảm chuyển động, dẫn đến mật độ dày đặc. Ngoài ra, không khí lạnh cũng có trọng lượng riêng lớn hơn, khiến trái bóng chịu lực cản nhiều hơn.

Năm nay ngay từ vòng loại, nhiệt độ đã cao hơn và dự báo sẽ tiếp tục tăng trên 30 độ C khi giải đấu vào sâu. Lúc ấy, thời tiết khô, mật độ không khí loãng cho phép bóng bay nhanh hơn trong không khí. Cảm nhận của các tay vợt về độ "lướt" trong không khí của bóng sẽ càng rõ ràng hơn nếu độ ẩm thấp.

Indian Wells Masters 2026 đang trở thành một trong những giải có tốc độ nhanh nhất trong thập kỷ gần đây. Sau 71 trận đấu đã qua ở vòng chính, 4.968 điểm được ghi ở 6.804 cú giao bóng một, đạt tỷ lệ 73,0%. Nếu không chịu ảnh hưởng của gió trong nhiều trận khoảng hai hôm đầu tiên, thông số này còn cao hơn.

"Tốc độ nhanh hơn vài năm qua. Tôi thích điều đó", Alexander Zverev nói. "Đây vẫn là mặt sân chậm, nhưng đã nhanh hơn chính nó so với trước đây dù gió khá lớn. Tôi cảm thấy tiếc cho những đồng nghiệp phải thi đấu mấy hôm trước, chẳng biết vì sao họ thi đấu được với gió mạnh như thế. Lúc tôi thi đấu thì khá lặng gió, nên cảm thấy rất tốt".

Zverev đứng trả giao bóng, trên sân Trung tâm ở Indian Wells Tennis Garden, California, Mỹ hôm 8/3. Ảnh: Reuters

Cảm giác của Zverev tại Indian Wells năm nay được máy móc xác nhận với CPI mới nhất cho ra con số 39,3, nhanh hơn hẳn so với 30,9 của năm 2025, 36,9 (năm 2024) hay 35,4 (năm 2023). Điều kiện thi đấu ban ngày cũng làm tốc độ sân và bóng nhanh hơn rõ rệt so với phiên đấu chiều tối, khi trời mát mẻ và không khí đặc hơn.

"Những năm trước, điều kiện thi đấu khá chậm, đòi hỏi nhiều sức bền. Năm nay, mọi thứ đã nhanh hơn, đặc biệt vào buổi tối", Frances Tiafoe nói thêm. "Tôi cảm thấy nhiệt độ cao hơn, và bóng cũng bay nhanh hơn. Tôi thích thế, tôi thích thời tiết và tốc độ mặt sân lúc này".

Tác nhân quan trọng khác cũng có thể làm thay đổi tốc độ của giải năm nay là bóng. Không còn bóng Penn nữa, ban tổ chức từ mùa này đã chọn bóng Dunlop. Trước giải, Taylor Fritz nhận xét bóng Dunlop có xu hướng chậm, đặc biệt trên bề mặt thô ráp và nhám, khiến bóng nhanh xù lông và phồng to. Tuy nhiên, Matteo Berrettini lại đưa ra cảm nhận khác, nói rằng bóng mới dễ kiểm soát hơn.

"Trời khô làm bóng bay rất nhanh, nhưng bề mặt sân lại nhám. Dù sao, việc đổi bóng năm nay làm tôi cảm thấy mình chủ động xử lý tình huống tốt hơn", Berrettini đánh giá. "Tại đây, điều kiện thi đấu thay đổi ngay trong trận. Lúc có nắng, bóng bay nhanh hơn hẳn khi mặt trời lặn".

Không thể phủ nhận bóng Dunlop làm điều kiện thi đấu tại Indian Wells trở nên khó dự đoán. Nhưng liệu loại bóng mới góp phần làm trận đấu nhanh hơn không? Giả định này vẫn cần thêm số liệu trong những ngày tới để làm rõ. Có một điều chắc chắn là Fritz đã phải sửa lại quan điểm cá nhân sau khi trải qua trận đầu tiên.

"Bóng Dunlop mới bay nhanh hơn, nhưng cũng hỏng nhanh hơn so với chính chủng loại này ở các giải khác", Fritz phát biểu sau trận thắng Jacob Fearnley tại vòng hai. "Bóng mới và cũ cũng rất khác nhau. Với bóng cũ, tôi không thể ghi điểm dù đánh mạnh và mở góc hết sức có thể. Bóng mới thì rất nhanh, còn bóng cũ lại quá chậm. Và tại Indian Wells, sự khác biệt giữa ngày và đêm luôn rất lớn".

Indian Wells Masters vẫn còn một tuần thi đấu nữa, nhưng hiện tại có thể kết luận rằng: trong điều kiện bình thường, bóng Dunlop kết hợp nhiệt độ cao của năm nay đã làm tốc độ mặt sân nhanh hơn hẳn các giải trước.

Vy Anh