Tien gây bất ngờ ở Indian Wells Masters

MỹTay vợt Mỹ Learner Tien thắng hạt giống số 8 Ben Shelton 7-6(3), 4-6, 6-3 để lần đầu vào vòng bốn tại giải Masters 1000 ở Indian Wells.

Tien phải đối đầu với một trong những tay giao bóng mạnh nhất làng quần vợt, nhưng chính màn trình diễn của tay vợt California trong các game giao bóng lại mang tính quyết định. Tien tung ra 15 cú ace so với 8 của Shelton và giành 82% (58/71) số điểm sau cú giao bóng một.

Shelton đang có thể trạng không tốt, điều khiến anh gặp khó khăn trong trận thắng mở màn trước Reilly Opelka. Nhưng tay vợt số 8 thế giới vẫn chiến đấu để tạo nên một trận đấu kịch tính trên sân Trung tâm tại Indian Wells Tennis Garden. Tuy vậy, hạt giống số 8 cạn dần năng lượng ở set cuối, đặc biệt sau khi Tien giành được break duy nhất set ba ở game thứ sáu.

"Thật sự rất tuyệt", Tien nói sau khi giành vé vào vòng 16 tay vợt mạnh nhất tại giải Masters 1000 trên sân nhà. "Ben bước ra sân khi không đạt 100% thể trạng. Tôi nghĩ cả tuần này anh ấy đều không cảm thấy thật sự khỏe, nhưng anh ấy là một đối thủ tuyệt vời và vẫn ra sân chiến đấu hết mình. Tôi cực kỳ hạnh phúc khi vào vòng bốn, đặc biệt là ở đây".

Với chiến thắng sau 2 giờ 10 phút, Tien nâng thành tích đối đầu trước Shelton lên 2-0, sau khi cũng đánh bại đồng hương trên mặt sân cỏ ở Mallorca năm ngoái. Nhà vô địch Next Gen ATP Finals tăng bốn bậc lên vị trí số 23 trên bảng điểm ATP sau khi vào vòng bốn tại Indian Wells, nơi anh sẽ gặp hạt giống số 18 Alejandro Davidovich Fokina.

Tien đánh thuận tay trong trận gặp Shelton, trên sân Trung tâm ở Indian Wells Tennis Garden, California, Mỹ hôm 8/3. Ảnh: Reuters

Ở một trận đấu khác, Alexander Zverev vượt qua thử thách khó khăn trước Brandon Nakashima để trở thành tay vợt đầu tiên đạt 100 trận thắng tại các giải Masters 1000 trong thập kỷ này.

Hạt giống số 4 thắng 7-6(2), 5-7, 6-4, qua đó nâng thành tích đối đầu với Nakashima lên 6-0. Tay vợt người Đức 28 tuổi giành break quyết định ở game cuối cùng của trận đấu để vào vòng bốn gặp hạt giống số 21 Frances Tiafoe.

Từng hai lần vào tứ kết tại Indian Wells, Zverev có thể hoàn tất bộ sưu tập vào bán kết ở cả chín giải Masters 1000 nếu lọt vào top 4 tại California tuần này.

Cũng trên sân Trung tâm, Jannik Sinner đánh bại Denis Shapovalov 6-3, 6-2 và tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu Indian Wells đầu tiên trong sự nghiệp. Sinner, người từng vào bán kết Indian Wells năm 2023 và 2024, lọt vào vòng bốn trong cả năm lần dự giải. Đối thủ tiếp theo của anh sẽ là tài năng trẻ Brazil Joao Fonseca hoặc Tommy Paul.

Với chiến thắng thứ 96 tại ATP Masters 1000, Sinner cân bằng thành tích với đồng hương Italy Fabio Fognini, người đã giải nghệ năm ngoái, về số trận thắng nhiều nhất ở cấp độ này. Tay vợt 24 tuổi cũng đang hướng tới mục tiêu hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu ở cả sáu giải ATP Masters 1000 trên mặt sân cứng.

Sinner đã thua Carlos Alcaraz ở bán kết Indian Wells trong cả hai năm 2023 và 2024. Bộ đôi này có thể tái ngộ một lần nữa tại giải ATP Masters 1000 đầu tiên của mùa giải nếu cả hai cùng vào chung kết.

Vy Anh