Vì sao Man Utd dễ rơi điểm trước Brighton?

Ba trận gần nhất toàn thua Brighton trên sân Old Trafford, Man Utd sẽ gặp nhiều khó khăn khi tái ngộ đối thủ này ở vòng 9 Ngoại hạng Anh.

Chiến thắng 2-1 ngay tại Anfield Chủ nhật tuần trước giúp Man Utd lấy lại khí thế. Nhưng thử thách thật sự của thầy trò Ruben Amorim có thể lại đến hôm nay. "Quỷ Đỏ" sẽ trở về Old Trafford để tiếp đón Brighton, đối thủ từng khiến họ nhiều lần ôm hận trong ba mùa gần nhất.

Các cầu thủ Brighton mừng bàn trong trận thắng Man Utd trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, Vương quốc Anh ngày 19/1/2025. Ảnh: Reuters

Từ năm 2022, Brighton thắng cả ba lần gần nhất khi làm khách tại Old Trafford. Dù thay tới ba HLV, lần lượt là Graham Potter, Roberto De Zerbi và Fabian Hurzeler, họ vẫn giữ được bản sắc. Đó là kỷ luật, tổ chức tốt, và biết cách khai thác những điểm yếu cố hữu của Man Utd.

Trong giai đoạn đầu thời Erik ten Hag, Man Utd từng mở màn mùa giải bằng thất bại 1-2 trước Brighton. Khi đó, Leandro Trossard xẻ nách cho Danny Welbeck băng xuống bên cánh trái, kéo giãn hàng thủ trước khi chuyền ngược ra tuyến hai cho Pascal Gross ghi bàn. Tình huống ấy phơi bày sự thiếu liên kết của cặp trung vệ Harry Maguire - Luke Shaw, trong khi thủ môn De Gea cũng mắc sai lầm ở bàn thua thứ hai.

Một năm sau, khi Brighton dưới trướng De Zerbi trở lại Old Trafford, kịch bản gần như lặp lại. Cũng là những pha xuống biên, cũng là những cú căng ngang chính xác. Lần này, Welbeck, Kaoru Mitoma, Tariq Lamptey và Gross thay nhau kết liễu "Quỷ Đỏ" bằng những pha phối hợp tốc độ cao, tận dụng triệt để khoảng trống giữa các tuyến.

Đầu năm nay, dưới thời Ruben Amorim, Man Utd vẫn để Brighton ghi bàn bằng cách cũ. Kaoru Mitoma thoát xuống phía sau hàng thủ rồi căng ngang cho Yankuba Minteh đệm bóng vào lưới. Cả hệ thống phòng ngự của Man Utd khi đó rối loạn chỉ vì một pha di chuyển đánh lừa của Joao Pedro.

Ba trận, ba HLV khác nhau, nhưng kết quả không đổi. Brighton vẫn biết cách bóc tách hàng thủ Man Utd bằng những đường chuyền xẻ nách rồi căng ngang khó chịu.

Brighton không có ngôi sao lớn, nhưng họ chơi như một cỗ máy được lập trình sẵn. Dưới quyền Hurzeler, đội vẫn duy trì triết lý kiểm soát bóng và tấn công theo nhóm nhỏ, kế thừa từ Potter và De Zerbi.

Những pha chuyền ngược từ biên vào trung lộ vẫn là vũ khí chủ đạo. Cách di chuyển của các cầu thủ tấn công khiến hậu vệ đối phương thường bị kéo lệch vị trí, mở ra khoảng trống cho tuyến hai băng vào dứt điểm. Các bàn thắng của Brighton trước Man Utd hầu như đều xuất phát từ những tình huống tương tự. Bóng được đưa ra biên, kéo giãn đội hình, rồi chuyền ngược trở lại cho tuyến hai dứt điểm.

Brighton có thể thay HLV, thay nhân sự, nhưng vẫn duy trì lối chơi đã trở thành thói quen. Đó là lý do dù không có đội hình đắt giá, họ vẫn thắng cả Man City lẫn Chelsea, và nhiều lần khiến Man Utd khốn khổ.

Tính từ mùa giải 2021-2022, Man Utd có kết quả tệ nhất khi gặp Brighton, Man City và Arsenal, trung bình đều 0,8 điểm mỗi trận. Kết quả tốt nhất của "Quỷ Đỏ" với một đội bóng là Fulham, 2,3 điểm mỗi trận.

Ansu Fati (trái) ghi bàn cho Brighton vào lưới Man Utd trên sân Old Trafford ngày 16/9/2023. Ảnh: Reuters

Trong trận thắng Liverpool, Man Utd vẫn lộ nhiều vấn đề. Amorim để Matheus Cunha đá tiền đạo ảo, lùi sâu nhận bóng và kéo giãn hàng thủ đối phương. Kế hoạch ấy hiệu quả khi Man Utd phòng ngự thấp, phản công nhanh. Nhưng trước đối thủ được cho là yếu hơn như Brighton, liệu đoàn quân Amorim có tiếp tục chơi phòng ngự phản công.

Các trung vệ của Man Utd, từ Maguire đến De Ligt, thường bị hút theo bóng, bỏ quên cầu thủ chạy chỗ. Casemiro và Bruno Fernandes cũng nhiều lần không kịp lùi che khoảng trống trước cấm địa. Khi hệ thống mất cân bằng, những pha đan bóng của Brighton lập tức phát huy hiệu quả.

Man Utd có chỉ số bàn thắng kỳ vọng 15,39, đứng thứ hai Ngoại hạng Anh chỉ sau Crystal Palace (17,38). Nhưng bàn thua kỳ vọng của họ lại ở mức 12,81, tệ thứ tư giải đấu. Nghĩa là họ tạo được nhiều cơ hội, nhưng cũng để hở nhiều tình huống nguy hiểm.

Amorim muốn các trung vệ chơi chủ động, sẵn sàng dâng cao cắt bóng. Tuy nhiên, Brighton lại rất giỏi trong việc tận dụng chính khoảng trống phía sau lưng những pha dâng lên đó. Sự giằng co giữa triết lý tấn công của Amorim và tính thực dụng có thể quyết định kết quả trận đấu tới.

Chiến thắng ở Anfield chỉ là bước đầu trong hành trình phục hưng Man Utd. Nhưng chính Amorim cũng hiểu rằng việc đánh bại Liverpool đang sa sút không có nhiều ý nghĩa nếu đội bóng của ông tiếp tục mất điểm trước Brighton, đối thủ được coi là "vừa tầm".

Trận thua Brighton hồi đầu năm cũng đáng nhớ, khi Amorim gọi đội bóng là "tệ nhất trong lịch sử Man Unite". Ông nổi giận đến mức đập vỡ màn hình chiến thuật trong phòng thay đồ. Lần này, ông sẽ có cơ hội để sửa sai.

Thủ môn trẻ Senne Lammens được kỳ vọng giúp Man Utd tránh lặp lại những sai lầm như Andre Onana từng mắc. Phía trên, hàng công với Cunha hoặc Benjamin Sesko có thể tiếp tục chơi bóng dài, phản công nhanh như trước Liverpool.

Điều quan trọng hơn cả là thái độ. Amorim từng khen ngợi Cunha và Casemiro khi họ chủ động đến tập sớm, hồi phục ngay sau khi trở về từ tuyển quốc gia. Sau trận thắng Liverpool, các cầu thủ trở về Carrington nhưng không về nhà ngay, mà ở lại tắm đá, xông hơi để nhanh chóng hồi phục thể lực. Đôi khi tinh thần và kỷ luật của họ còn quan trọng hơn chiến thuật.

Đả bại Brighton sẽ là dấu hiệu cho thấy hành trình tái thiết dưới thời Amorim bắt đầu đi đúng hướng. Bởi chỉ khi thắng được những đối thủ không hào nhoáng nhưng đầy toan tính như Brighton, Man Utd mới có thể nói rằng họ đang thật sự tiến bộ.

Hoàng An (theo Athletic)