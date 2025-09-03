Vì sao Man Utd đặt cược vào thủ môn Lammens?

Không đình đám như Gianluigi Donnarumma hay Emiliano Martinez, thủ môn 23 tuổi Senne Lammens ẩn chứa nhiều tham vọng dài hạn của Man Utd.

Senne Lammens ký hợp đồng với Man Utd tại bản doanh Carrington, thành phố Manchester, Vương quốc Anh ngày 1/9/2025. Ảnh: MUFC

Sáng 1/9, Lammens vẫn còn có mặt tại sân Bosuil của Royal Antwerp (Bỉ). Anh chỉ kịp thu dọn vài món đồ cá nhân rồi vội vàng ra sân bay, tiến thẳng tới Manchester. Đến trưa, thủ môn người Bỉ có mặt tại trung tâm huấn luyện Carrington, để hoàn tất kiểm tra y tế và ký hợp đồng.

Trước đó, Man Utd từng cân nhắc các lựa chọn an toàn hơn. HLV Ruben Amorim muốn Emiliano Martinez, thủ môn số một của Aston Villa, từng vô địch World Cup 2022 và thừa kinh nghiệm Ngoại hạng Anh. Nhưng mức lương, phí chuyển nhượng cùng yêu cầu phải bán gấp Andre Onana khiến thương vụ bế tắc.

Trong thế bí, Man Utd chuyển hướng sang Lammens, cái tên mới bắt chính trọn vẹn một mùa giải ở Bỉ. Thương vụ mang dáng dấp canh bạc, nhưng nếu thành công có thể đem lại lợi ích lớn hơn nhiều so với việc chiêu mộ một thủ môn 32 tuổi như Martinez.

Lammens sinh năm 2002, trưởng thành từ lò đào tạo Club Brugge, trước khi chuyển sang Royal Antwerp. Trong mùa giải 2024-2025, anh xô đổ các mô hình thống kê bàn thua kỳ vọng (xG).

Theo dữ liệu, Lammens đối mặt với số pha dứt điểm tương đương 45 bàn thua kỳ vọng, nhưng chỉ để lọt lưới 32 bàn, tức cứu thua vượt chuẩn tới 13 bàn. Trung bình, anh ngăn chặn nhiều hơn 0,5 bàn mỗi trận so với thủ môn trung bình. Thành tích này vượt xa các thủ môn ở năm giải hàng đầu châu Âu.

Lammens còn sở hữu khả năng bắt phạt đền ấn tượng. Anh cản phá thành công bốn trong sáu quả 11m mùa trước, và mùa này tiếp tục cứu thêm một quả. Tính từ đầu năm 2024, không thủ môn nào trong top 10 giải lớn ở châu Âu có tỷ lệ bắt phạt đền thành công cao hơn Lammens.

Sự toàn diện của thủ thành cao 1,93 m còn thể hiện ở khâu không chiến. Anh bắt gọn 44 quả tạt mùa trước, nhiều nhất giải Bỉ, giúp Antwerp kiểm soát không gian cấm địa. Trong khi Onana và Altay Bayindir nhiều lần bị chê yếu ở tình huống bóng bổng, phẩm chất của Lammens càng khiến Man Utd chú ý.

Lammens được so sánh nhiều nhất với David de Gea, thủ môn có thể coi là huyền thoại Old Trafford. Cả hai có chiều cao khá tốt, khả năng dùng chân cứu thua trong cự ly gần và phản xạ nhanh đến khó tin.

Những pha cứu thua ấn tượng của thủ môn Senne Lammens tại Bỉ Những pha cứu thua ấn tượng của thủ môn Senne Lammens tại Bỉ.

Lammens thường chờ sát vạch cầu môn, rồi mới bật ra khép góc trong những tình huống đối mặt, tạo thêm vài phần nghìn giây để phản ứng. Anh di chuyển bằng những bước nhỏ, giữ thân người vuông góc với quỹ đạo bóng, trước khi vung tay hoặc chân chặn cú sút. Nhiều pha cứu thua của anh khiến giới chuyên môn so sánh với kỹ thuật chắn bóng trong cricket.

Thủ môn số một của tuyển Bỉ, Thibaut Courtois cũng là hình mẫu khác của Lammens. Thủ thành 23 tuổi hoàn toàn có thể kế thừa Courtois ở đội tuyển, dù hiện tại anh vẫn còn xếp sau Mike Penders trong lựa chọn của HLV Rudi Garcia.

Điểm cộng lớn nhất của Lammens là sự chủ động. Anh thích lao ra khỏi khung thành, bắt bóng bổng hoặc khép góc nhanh trong thế đối mặt. Trong khi, Onana và Bayindir có lối bắt bóng bị động, hiếm khi lao ra khỏi khu 5,5 m trong những tình huống cố định.

Lammens cũng giỏi phân phối bóng, với 859 đường chuyền mùa trước, đứng thứ tư trong các thủ môn tại Bỉ, đạt tỷ lệ chính xác 76,5%. Không chỉ chơi chân, anh còn có khả năng ném bóng dài khởi phát phản công, gợi nhớ phong cách của Peter Schmeichel ngày trước ở Man Utd.

Tuy nhiên, sự tự tin đôi lúc biến thành mạo hiểm. Trận gặp Porto ở Champions League 2023-2024, anh giữ bóng quá lâu trước sức ép của Mehdi Taremi, suýt để thủng lưới sau một pha phá bóng lỗi. Tại giải quốc nội, Lammens đôi lần bị hút ra khỏi khung thành mà không chặn được bóng, mở khoảng trống cho đối phương dứt điểm.

Lammens trong màu áo đội trẻ Bỉ. Ảnh: PA

Các HLV thủ môn thường đánh giá "dễ sửa một thủ môn quá tham vọng, hơn là một thủ thành thiếu quyết đoán". Nhưng ở Ngoại hạng Anh, các tiền đạo ít khi bỏ lỡ cơ hội, nên những sai lầm như vậy có thể phải trả giá đắt.

Lammens chưa được kỳ vọng lập tức trở thành số một ở Old Trafford. Onana vẫn là lựa chọn chính của Amorim, ít nhất cho đến khi thủ môn người Cameroon dự giải vô địch châu Phi 2025. Nhưng phong độ bất ổn của Onana lẫn Bayindir mở ra cơ hội sớm cho tân binh người Bỉ.

Man Utd rõ ràng tính toán dài hạn. Thay vì bỏ số tiền lớn cho một ngôi sao đã qua đỉnh cao, họ chọn đặt cược vào tiềm năng. Nếu Lammens phát triển đúng hướng, anh có thể trở thành thủ môn số một của CLB trong nhiều năm tới, điều Man Utd đã tìm kiếm kể từ thời De Gea.

Sự xuất hiện của Lammens cũng đem lại áp lực cạnh tranh cần thiết. Onana không còn có thể yên vị sau khung gỗ, còn Bayindir hiểu rằng cơ hội ra sân ngày càng thu hẹp. Động lực sẽ buộc các thủ môn phải giữ phong độ ổn định hơn.

Tuy nhiên, thương vụ này cũng đầy rủi ro. Lammens chưa chơi nhiều ở Cup châu Âu hay khoác áo tuyển quốc gia, nên anh còn thiếu kinh nghiệm đỉnh cao. Thủ thành giá 25 triệu USD cũng phải đối mặt áp lực khổng lồ từ khán giả Ngoại hạng Anh, nơi từng khiến nhiều thủ môn trẻ chùn chân.

Bối cảnh càng khó khăn hơn khi Man Utd khởi đầu mùa giải tệ hại, với những sai lầm liên tiếp từ thủ môn. Nếu Lammens sớm mắc lỗi, niềm tin có thể sụp đổ nhanh chóng.

Dù vậy, với ban lãnh đạo Man Utd, đây là thương vụ đáng thử. Họ từng thành công khi đặt cược vào De Gea năm 2011. Giờ đây, họ hy vọng lịch sử sẽ lặp lại với Lammens, thủ môn triển vọng bậc nhất của Bỉ.

Canh bạc nào cũng có rủi ro. Nhưng nếu thắng, phần thưởng dành cho Man Utd có thể là sự ổn định trong khung gỗ suốt thập kỷ tới.

Xuân Bình (theo Independent, Athletic)