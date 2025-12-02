Vì sao loạt ngành ở ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét khối C00?

15 ngành không dùng tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) sẽ ảnh hưởng đến nguồn tuyển nhưng trường Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội chấp nhận vì chọn được thí sinh phù hợp.

PGS.TS Đặng Hồng Sơn, Phó hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (USSH), ngày 2/12, cho biết như trên.

Hôm qua, trường này công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026 với thay đổi về tổ hợp xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, trường không xét tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) vào 15/30 ngành, gồm nhiều ngành "hot" như Báo chí, Đông phương học, Hàn Quốc học, Quan hệ công chúng, Tâm lý học...

Trường cũng bỏ xét tổ hợp D66 hoặc X78 (Toán, Văn, Giáo dục công dân/Giáo dục kinh tế và pháp luật), C03 (Toán, Văn, Sử), C04 (Toán, Văn, Địa) với tất cả ngành. Các tổ hợp chính được trường sử dụng đều có môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Trung, Hàn, Nhật).

Dự kiến phương án tuyển sinh năm 2026 của USSH

Ông Sơn cho biết chủ trương sử dụng các tổ hợp có môn Ngoại ngữ và bỏ xét tuyển bằng C00 với một số ngành đã có từ trước, dự kiến áp dụng ở mùa tuyển sinh năm 2025. Tuy nhiên, do thời gian gấp rút, trường chưa triển khai. Năm nay, trường đã tính toán kỹ lưỡng, để đưa ra danh sách tổ hợp xét tuyển vào đầu tháng 12.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nhận hồ sơ nhập học của tân sinh viên hồi tháng 8. Ảnh: Fanpage trường

Lý giải sự điều chỉnh, ông Sơn cho biết những năm gần đây, trường không chỉ đào tạo các ngành lĩnh vực khoa học cơ bản và truyền thống như Văn học, Triết học, Lịch sử, Xã hội học mà còn phát triển dần sang các ngành mới, hiện đại. Các ngành này chỉ sử dụng tổ hợp có Ngoại ngữ bởi nhiều lý do.

Một là từ thực tiễn đào tạo do giáo trình chưa kịp cập nhật bản tiếng Việt, khó khăn khi tiếp cận, nhất là với những em khả năng ngoại ngữ không tốt.

Hai là trường đặt mục tiêu 30% môn học được giảng dạy bằng tiếng Anh, theo quy định trong đào tạo đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong khi đó, theo khảo sát, chỉ khoảng 800 trong số 3.000 thí sinh vào trường có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Nhóm thí sinh đăng ký xét tuyển bằng tổ hợp không có môn Ngoại ngữ gặp khó khăn để đạt chuẩn đầu ra.

Cũng theo ông Sơn, chủ trương của trường phù hợp với Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, gồm mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Để đạt được mục tiêu này trong vài năm tới, phải có những thay đổi bước đầu đầy khó khăn như trường đang làm.

"Chúng tôi lường trước việc bỏ tổ hợp C00 ở góc độ nào đó có ảnh hưởng đến trường", ông Sơn nói. "Tuy nhiên, trường chấp nhận điều đó để chọn được những thí sinh phù hợp với thực tiễn đào tạo, từ đó nâng cao chất lượng".

Ông lấy ví dụ ngành Nhật Bản học năm 2025 chỉ tuyển khối D01 (Toán, Văn, Anh) và D06 (Toán, Văn, tiếng Nhật), điểm chuẩn gần như thấp nhất. Bù lại, sinh viên đầu vào có vốn tiếng Anh, tiếng Nhật, đảm bảo được yêu cầu chuyên biệt của chương trình.

Dù vậy, ông Sơn cho rằng tổ hợp C00 sẽ không tiêu biến, nhất là đối với các ngành cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, có tính đặc thù về văn hóa. USSH vẫn xét tổ hợp này ở các ngành khoa học cơ bản.

Với các tổ hợp D66, X78, C03 và C04, ông Sơn cho biết số lượng thí sinh sử dụng xét tuyển vào trường ở năm trước không nhiều nên trường bỏ, đảm bảo mỗi ngành xét bằng không quá 4 tổ hợp. Ngay cả với C00, số thí sinh cũng giảm dần trong những năm gần đây.

Một điểm mới khác là năm tới trường nhân đôi điểm Văn hoặc tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển, tùy từng ngành. Việc này nhằm đảm bảo đúng quy định môn chung giữa các tổ hợp chiếm 50% trọng số điểm, theo quy chế của Bộ.

Năm 2026, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn dự kiến mở hai ngành mới là Quản trị nhân lực và Truyền thông đa phương tiện, nâng tổng số chương trình, ngành đào tạo lên thành 30. Ba phương thức xét tuyển gồm: xét tuyển thẳng, xét điểm thi đánh giá năng lực HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội và dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT.

Chỉ tiêu tuyển sinh sẽ được công bố sau. Còn năm nay, trường tuyển 2.650 sinh viên, điểm chuẩn từ 21,75 đến 29/30, ngành Tâm lý học dẫn đầu.

Dương Tâm