ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tổ hợp C00 với 15 ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (USSH) ngày 1/12 công bố phương án tuyển sinh đại học năm 2026.
Cụ thể, trường dự kiến mở thêm hai ngành mới là Quản trị nhân lực và Truyền thông đa phương tiện, nâng tổng số chương trình, ngành đào tạo lên thành 30.
Ba phương thức xét tuyển tương tự năm qua, gồm: xét tuyển thẳng, xét kết quả thi đánh giá năng lực HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội và dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT.
Điểm thay đổi lớn nhất nằm ở tổ hợp xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp. Trong đó, trường bỏ tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) ở 15 ngành, gồm hai ngành mới. Với 13 ngành còn lại, trường định không xét C00 từ mùa tuyển sinh 2025, nhưng sau đó dừng vì thí sinh, phụ huynh phản ứng.
Ngoài ra, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn không xét tổ hợp D66 (Văn, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật). Năm ngoái, trường từng nhầm lẫn môn Giáo dục kinh tế và pháp luật (chương trình mới) với môn Giáo dục công dân (chương trình cũ) trong tổ hợp này, khiến một số thí sinh từ đỗ thành trượt. Cuối cùng, trường phải công nhận điểm của cả hai nhóm thí sinh.
Nhìn chung, ở tất cả ngành, năm tới trường sử dụng 2-5 tổ hợp, môn Tiếng Anh hoặc Ngữ văn được nhân hệ số 2 nhằm phù hợp với yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, là môn chung phải chiếm ít nhất 50% tổng số điểm.
Công thức tính điểm xét tuyển trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2026 như sau:
Tổng điểm xét tuyển = (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 x 2) x 3/4 + Điểm khuyến khích (nếu có) + điểm ưu tiên (nếu có)
Tổ hợp xét tuyển trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026 như sau:
|TT
|Tên chương trình,
ngành xét tuyển
|Tổ hợp
|Môn thi trong tổ hợp nhân 2
|1
|Báo chí
|D01, D14, D15
|Tiếng Anh
|2
|Chính trị học
|D01, D14, D15, C00
|Ngữ Văn
|3
|Công tác xã hội
|D01, D14, D15, C00
|Ngữ Văn
|4
|Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng
|D01, D14, D15, C00
|Ngữ Văn
|5
|Đông Nam Á học
|D01, D14, D15
|Tiếng Anh
|6
|Đông phương học
|D01, D14, D15, D04
|Ngữ Văn
|7
|Hán Nôm
|D01, D14, D15, D04, C00
|Ngữ Văn
|8
|Hàn Quốc học
|D01, D14, D15, DD2
|Ngữ Văn
|9
|Khoa học quản lý
|D01, D14, D15
|Tiếng Anh
|10
|Lịch sử
|D01, D14, D15, C00
|Ngữ Văn
|11
|Lưu trữ học
|D01, D14, D15, C00
|Ngữ Văn
|12
|Ngôn ngữ học
|D01, D14, D15, C00
|Ngữ Văn
|13
|Nhân học
|D01, D14, D15, C00
|Ngữ Văn
|14
|Nhật Bản học
|D01, D06
|Ngữ Văn
|15
|Quan hệ công chúng
|D01, D14, D15
|Tiếng Anh
|16
|Quản lý thông tin
|D01, D14, D15
|Tiếng Anh
|17
|Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
|D01, D14, D15
|Tiếng Anh
|18
|Quản trị khách sạn
|D01, D14, D15
|Tiếng Anh
|19
|Quản trị văn phòng
|D01, D14, D15
|Tiếng Anh
|20
|Quốc tế học
|D01, D14, D15
|Tiếng Anh
|21
|Tâm lý học
|D01, D14, D15
|Tiếng Anh
|22
|Thông tin - Thư viện
|D01, D14, D15, C00
|Ngữ Văn
|23
|Tôn giáo học
|D01, D14, D15, C00
|Ngữ Văn
|24
|Triết học
|D01, D14, D15, C00
|Ngữ Văn
|25
|Văn hóa học
|D01, D14, D15, C00
|Ngữ Văn
|26
|Văn học
|D01, D14, D15, C00
|Ngữ Văn
|27
|Việt Nam học
|D01, D14, D15, C00
|Ngữ Văn
|28
|Xã hội học
|D01, D14, D15, C00
|Ngữ Văn
|29
|Quản trị nhân lực
|D01, D14, D15
|Tiếng Anh
|30
|Truyền thông đa phương tiện
|D01, D14, D15
|Tiếng Anh
|
Môn thi các tổ hợp xét tuyển:
Về chỉ tiêu, trường sẽ công bố sau khi Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt.
Năm 2025, trường tuyển 2.650 sinh viên. Điểm chuẩn từ 21,75 đến 29/30, trong đó ngành Tâm lý học dẫn đầu. Ba ngành lấy từ 28 điểm trở lên gồm Báo chí, Đông phương học, Quan hệ công chúng.
Học phí trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn hiện từ 16,9 triệu đồng đến 33 triệu đồng.
Dương Tâm