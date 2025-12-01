ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tổ hợp C00 với 15 ngành

Một nửa số ngành xét của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội sẽ không dùng tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa), ngoài ra khối D66 bị xóa sổ.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (USSH) ngày 1/12 công bố phương án tuyển sinh đại học năm 2026.

Cụ thể, trường dự kiến mở thêm hai ngành mới là Quản trị nhân lực và Truyền thông đa phương tiện, nâng tổng số chương trình, ngành đào tạo lên thành 30.

Ba phương thức xét tuyển tương tự năm qua, gồm: xét tuyển thẳng, xét kết quả thi đánh giá năng lực HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội và dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT.

Điểm thay đổi lớn nhất nằm ở tổ hợp xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp. Trong đó, trường bỏ tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) ở 15 ngành, gồm hai ngành mới. Với 13 ngành còn lại, trường định không xét C00 từ mùa tuyển sinh 2025, nhưng sau đó dừng vì thí sinh, phụ huynh phản ứng.

Năm 2026, nhiều đại học xóa sổ tổ hợp truyền thống, giảm xét học bạ

Ngoài ra, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn không xét tổ hợp D66 (Văn, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật). Năm ngoái, trường từng nhầm lẫn môn Giáo dục kinh tế và pháp luật (chương trình mới) với môn Giáo dục công dân (chương trình cũ) trong tổ hợp này, khiến một số thí sinh từ đỗ thành trượt. Cuối cùng, trường phải công nhận điểm của cả hai nhóm thí sinh.

Nhìn chung, ở tất cả ngành, năm tới trường sử dụng 2-5 tổ hợp, môn Tiếng Anh hoặc Ngữ văn được nhân hệ số 2 nhằm phù hợp với yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, là môn chung phải chiếm ít nhất 50% tổng số điểm.

Công thức tính điểm xét tuyển trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2026 như sau:

Tổng điểm xét tuyển = (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 x 2) x 3/4 + Điểm khuyến khích (nếu có) + điểm ưu tiên (nếu có)

Tổ hợp xét tuyển trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026 như sau:

TT Tên chương trình,

ngành xét tuyển Tổ hợp Môn thi trong tổ hợp nhân 2 1 Báo chí D01, D14, D15 Tiếng Anh 2 Chính trị học D01, D14, D15, C00 Ngữ Văn 3 Công tác xã hội D01, D14, D15, C00 Ngữ Văn 4 Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng D01, D14, D15, C00 Ngữ Văn 5 Đông Nam Á học D01, D14, D15 Tiếng Anh 6 Đông phương học D01, D14, D15, D04 Ngữ Văn 7 Hán Nôm D01, D14, D15, D04, C00 Ngữ Văn 8 Hàn Quốc học D01, D14, D15, DD2 Ngữ Văn 9 Khoa học quản lý D01, D14, D15 Tiếng Anh 10 Lịch sử D01, D14, D15, C00 Ngữ Văn 11 Lưu trữ học D01, D14, D15, C00 Ngữ Văn 12 Ngôn ngữ học D01, D14, D15, C00 Ngữ Văn 13 Nhân học D01, D14, D15, C00 Ngữ Văn 14 Nhật Bản học D01, D06 Ngữ Văn 15 Quan hệ công chúng D01, D14, D15 Tiếng Anh 16 Quản lý thông tin D01, D14, D15 Tiếng Anh 17 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01, D14, D15 Tiếng Anh 18 Quản trị khách sạn D01, D14, D15 Tiếng Anh 19 Quản trị văn phòng D01, D14, D15 Tiếng Anh 20 Quốc tế học D01, D14, D15 Tiếng Anh 21 Tâm lý học D01, D14, D15 Tiếng Anh 22 Thông tin - Thư viện D01, D14, D15, C00 Ngữ Văn 23 Tôn giáo học D01, D14, D15, C00 Ngữ Văn 24 Triết học D01, D14, D15, C00 Ngữ Văn 25 Văn hóa học D01, D14, D15, C00 Ngữ Văn 26 Văn học D01, D14, D15, C00 Ngữ Văn 27 Việt Nam học D01, D14, D15, C00 Ngữ Văn 28 Xã hội học D01, D14, D15, C00 Ngữ Văn 29 Quản trị nhân lực D01, D14, D15 Tiếng Anh 30 Truyền thông đa phương tiện D01, D14, D15 Tiếng Anh Môn thi các tổ hợp xét tuyển:

- D01: Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

- D04: Toán học, Ngữ văn, Tiếng Trung

- DD2: Toán học, Ngữ văn, Tiếng Hàn

- D06: Toán học, Ngữ văn, Tiếng Nhật

- D14: Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử

- D15: Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý

- C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

Về chỉ tiêu, trường sẽ công bố sau khi Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt.

Năm 2025, trường tuyển 2.650 sinh viên. Điểm chuẩn từ 21,75 đến 29/30, trong đó ngành Tâm lý học dẫn đầu. Ba ngành lấy từ 28 điểm trở lên gồm Báo chí, Đông phương học, Quan hệ công chúng.

Học phí trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn hiện từ 16,9 triệu đồng đến 33 triệu đồng.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: USSH

Dương Tâm