Vì sao không hút thuốc vẫn bị tắc nghẽn phổi mạn tính?

Nghiên cứu mới do chính phủ Mỹ tài trợ, đăng trên tạp chí The Journal of the American Medical Association ngày 9/6, phân tích hình chụp CT 6.500 phổi của người lớn tuổi, bao gồm cả người hút thuốc và người không hút thuốc, bị và không bị tắc nghẽn phổi mạn tính.

COPD gây ra tắc nghẽn luồng khí và các vấn đề về hô hấp làm hạn chế các hoạt động hàng ngày của mọi người. Ảnh: Shutterstock