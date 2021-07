Vì sao keo ong được ví là kháng sinh tự nhiên?

Keo ong chứa ít nhất 180 hợp chất quý tốt cho sức khỏe, có đặc tính kháng khuẩn, kháng virus, khử trùng, chống viêm, trị da liễu hay thanh quản.

Nguồn gốc keo ong

Bên cạnh mật, ong còn sản xuất được một sản phẩm đặc thù khác là keo ong (Propolis). Từ này bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, nghĩa là "Bức tường bảo vệ thành phố". Ong thơ thu thập hỗn hợp nhựa tiết ra từ chồi cây, hoa, sau đó hòa trộn với chất dịch do chúng tiết ra tạo thành keo ong. Loài vật này thường sử dụng chất keo ấy để xây, gia cố, ổn định cấu trúc tổ, giảm rung. Đồng thời sửa chữa những vết rách, lấp các kẽ hở không mong muốn và tăng cường phòng thủ.

Ngoài ra, ong thợ còn dùng keo ong như một chất kháng sinh tự nhiên nhằm ngăn ngừa ký sinh trùng, hạn chế sự phát triển của vi khuẩn, nấm mốc, phòng chống sự thối rữa và ngăn chặn mọi khả năng lây lan các bệnh gây hại tới ấu trùng ong, ong non và bản thân chúng.

Ong dùng keo ong bịt kín tổ, bảo vệ mật. Ảnh: Tracybee

Lợi ích của keo ong với sức khỏe con người

Trên NCBI, nhóm tác giả Andrzej K. Kuropatnicki, Ewelina Szliszka và Wojciech Krol trình bày công trình nghiên cứu về tác dụng của keo ong, cho rằng chúng được ứng dụng từ xa xưa. Trước đó, người Hy Lạp, La Mã và Ai Cập cổ đại tận dụng khả năng chữa bệnh của keo ong và dùng rộng rãi như thuốc. Thời trung cổ, dù ít phổ biến, kiến thức về các đặc tính y học của thực phẩm này vẫn được dân gian truyền miệng.

"Dù có nhiều nghiên cứu được tiến hành toàn cầu, đến nay, thành phần của keo ong vẫn chưa được biết đến nhiều", nhóm tác giả nhấn mạnh.

Họ chỉ ra ít nhất 180 hợp chất quý có trong thực phẩm tự nhiên này như: phenolic acid, phenolic ester, flavonoids, triterpenes, stilbenes, terpen, aldehyd thơm và một lượng lớn các dẫn xuất prenyl hóa của axit p-Coumaric, Artepillin C... có đặc tính kháng khuẩn, khử trùng, chống viêm, kháng nấm, gây tê và chữa bệnh. Keo ong còn hỗ trợ trị da liễu, thanh quản, phụ khoa, các bệnh thoái hóa thần kinh, chữa lành vết thương và trị bỏng, loét.

Theo các chuyên gia, nguồn keo ong tốt nhất là loài cây dương, liễu, bạch dương, cây du, alder, sồi, tùng bách và dẻ ngựa... Màu sắc của nó thay đổi từ xanh lục đến nâu và hơi đỏ, tùy thuộc nguồn thực vật đó. Người ta quan sát thấy ong mật thu thập nhựa từ chồi hoa và lá bằng hàm dưới của chúng, sau đó mang về tổ bằng chân sau. Một đàn ong thu 150-200g keo ong trong một năm, nhưng cũng có một số chủng ít hơn.

Điểm đặc biệt của keo ong xanh Brazil

Theo NCBI, các nhà khoa học tìm thấy phần lớn hợp chất tự nhiên, góp phần kháng viêm, kháng virus, tăng sức đề kháng... trong keo ong xanh Brazil. Giống ong ở đây là Châu Phi lai với Châu Âu, có sức đề kháng tốt, giúp chế biến sản phẩm chất lượng nhất.

Keo ong xanh Brazil được thu thập từ nhựa và kháng thể của hơn 300 loài thực vật đa dạng. Trong đó, Baccharis Dracunculifolia (cây hoa Alecrim) là loài cây có giá trị y học cao, chỉ sinh trưởng ở Brazil, tiết ra hoạt chất Artepillin C và tạo ra màu xanh đặc trưng. Ngoài ra, quốc gia này có khí hậu ổn định, giúp các loài ong có thể sản xuất keo ong trong suốt một năm.

Với mục tiêu giúp người Việt tăng cường sức khỏe và tiếp cận sản phẩm chất lượng, chị Lê Ngọc Thu Trang - CEO Tracybee - quyết định hợp tác với Apis Flora (Brazil), công ty top một thế giới về nghiên cứu và sản xuất keo ong, ra mắt dòng sản phẩm phòng ngừa ho, viêm họng, sát khuẩn vòm họng...

"Qua quá trình tìm hiểu, chúng tôi xác định keo ong Brazil là sản phẩm tốt, có thể phòng ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh thường gặp do virus, vi khuẩn gây ra. Họ có đầy đủ nghiên cứu, tư liệu và tài liệu khoa học chứng minh loạt công dụng của chúng. So với các nước khác, ngành ong Brazil phát triển mạnh mẽ nên đảm bảo được chất lượng, nguồn cung ổn định, giá cả hợp lý. Tracybee cũng muốn tiếp cận, học hỏi Brazil, qua đó tìm cách phát triển ngành này tại Việt Nam, tạo công ăn việc làm và thu nhập tốt cho người nuôi ong", CEO Thu Trang nói.

Apis Flora không chỉ dẫn đầu về doanh thu keo ong toàn cầu mà còn là đơn vị có nhiều nghiên cứu khoa học ứng dụng nhất về keo ong. Công ty cũng nắm giữ công nghệ EPP-AF độc quyền được cấp bằng sáng chế sản xuất sản phẩm có hàm lượng dưỡng chất cao và đồng đều.

Keo ong có nhiều lợi ích với sức khỏe. Ảnh: Tracybee

Theo chị Thu Trang, quá trình thương thảo, nghiên cứu sản phẩm diễn ra trong hơn hai năm, với nhiều chông gai. Để sản xuất keo ong cho Tracybee, Apis Flora hợp tác với đại học Sao Paulo (Brazil), bệnh viện Sao Rafael (Brazil) và đại học Miami (Mỹ)... Họ mất nhiều thời gian trong phòng lab, làm các chứng nhận lâm sàng và rút ra kết luận: nếu dùng keo ong xanh với liều lượng đủ, có thể khống chế sự phát tán của virus, tránh tình trạng suy hô hấp trở nặng hơn.

Quan niệm sức khỏe và an toàn của người dùng là đích đến cuối cùng, Tracybee không vội mở bán sản phẩm mà thử nghiệm trong hai năm, bằng cách tạo ra một cộng đồng dùng thử. Họ tìm hiểu thêm nhiều tài liệu, các nghiên cứu khoa học để hiểu rõ hơn điểm mạnh, yếu của sản phẩm.

"Khi dùng thử tại Việt Nam, sản phẩm nhận 70-80% đánh giá tích cực. Tuy nhiên, chúng tôi phải nỗ lực thuyết phục nhà sản xuất dành thị trường Đông Nam Á cho mình. Đây là bước đi quan trọng. Chúng tôi xác định làm thương hiệu và công thức riêng là chiến lược then chốt giúp sản phẩm Tracybee vượt trội về chất lượng, hương vị, tạo uy tín với người dùng", chị Thu Trang nói.

Sau bước thương lượng với đối tác, doanh nghiệp Việt gặp vấn đề lớn khi đăng ký với Chính phủ Việt Nam. CEO Tracybee bày tỏ: "Do luật pháp hai nước khác nhau, chúng tôi gần như bỏ cuộc vào phút cuối, nhưng Lãnh sự Quán hai nước hỗ trợ, hoàn tất mọi thủ tục cần thiết. Đến lúc thông quan, chúng tôi cũng gặp khó khăn vì là đơn vị đầu tiên nhập khẩu chính ngạch dòng keo ong xanh từ Brazil. Với khao khát đủ lớn và lòng chân thành, cuối cùng chúng tôi cũng chứng minh xác đáng mọi yêu cầu của nhà chức trách".

Ứng dụng keo ong vào sản phẩm sức khỏe

Nghiên cứu trên NCBI cho biết nhờ các hợp chất phong phú, keo ong thường được các nhà khoa học gọi là "kháng sinh tự nhiên" hoặc "thuốc đến từ đôi cánh". Theo chị Lê Ngọc Thu Trang - CEO Tracybee chế biến keo ong thành sản phẩm dùng mỗi ngày như dạng xịt, viên uống là phương pháp, tư duy mới về chăm sóc sức khỏe.

Doanh nghiệp nhận định vòm họng là nơi gây bệnh cuối cùng, phương pháp xịt mỗi ngày 4, 5 lần khắp vòm họng có thể hỗ trợ giảm viêm họng, ho, cảm sốt và nhiều bệnh khác. "Chỉ với thay đổi nhỏ về tư duy, một vấn đề lớn về sức khỏe cộng đồng như lạm dụng kháng sinh có thể cải thiện đáng kể. Vì nhiều người vốn có thói quen dùng kháng sinh khi chỉ bị các bệnh thông thường trên", chị Thu Trang nói.

Các sản phẩm của Tracybee do Apis Flora sản xuất, ứng dụng công nghệ EPP- AF độc quyền nhằm khai thác hàm lượng cao Arterpilin C từ keo ong Brazil và khả năng hấp thu gấp 300%. Doanh nghiệp lý giải Artepillin C có hoạt tính kháng khuẩn, chống virus, chống nấm, chống viêm, loét... Nó cũng là một trong những hợp chất bảo vệ gan, chống oxy hóa, kích thích hệ miễn dịch, nâng cao khả năng đề kháng và tự trị bệnh của cơ thể. Ngoài ra, keo ong Brazil còn chứa các protein, axit amin, vitamin, khoáng chất, các flavonoid, phenolics và tecpen...

Các sản phẩm ứng dụng keo ong của Tracybee. Ảnh: Tracybee

Với công thức được nâng cao, hàm lượng keo ong Tracybee dồi dào nhưng hương vị dễ sử dụng. Có vị riêng cho trẻ em và người lớn nên được các gia đình ưa chuộng. Theo đó, vị trái cây dành riêng cho trẻ dưới một tuổi, có công dụng kháng khuẩn đường hô hấp; hỗ trợ phòng ngừa và điều trị ho, viêm họng; giảm đau rát họng; loại bỏ vi khuẩn, virus bám ở vòm họng trước khi chúng xâm nhập vào cơ thể và gây bệnh. Hiện keo ong đã có dạng xịt sát khuẩn vòm họng hữu ích cho thời dịch.

Người lớn và trẻ hai tuổi trở lên có thể dùng keo ong xịt vị bạc hà, với tác dụng như trên. Ngoài ra, keo ong viên Tracybee hỗ trợ chống oxy hóa, tăng cường đề kháng (dùng cho người lớn và trẻ từ 36 tháng tuổi). CEO Tracybee cho biết: "Sản phẩm tiện lợi, có thể dùng ở mọi nơi, mọi lúc, trẻ dễ thao tác. Người dùng có thể nuốt vào bên trong để tăng khả năng sát khuẩn. Tiện lợi mang theo bên mình trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng".

Sản phẩm được bán tại Pharmacity, Long Châu, An Khang, Trung Sơn và các nhà thuốc truyền thống uy tín ở nhiều tỉnh thành thời dịch. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Thi Quân