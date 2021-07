Nữ CEO nói buồn mật ong Việt gặp nhiều định kiến, bị đánh giá là hàng thứ cấp, giá xuất khẩu rất rẻ, thậm chí chỉ bằng 1/3, 1/4 giá của Ethiopia. Chị nhận định ở thị trường xuất khẩu, nhu cầu tiêu thụ mật ong ngày càng lớn và yêu cầu về chất lượng càng cao. Theo dự báo của các tổ chức châu Âu, "cung" không thể đáp ứng "cầu" trong 10 năm tới. Lý do các nước châu Á tăng dùng mật ong thay đường, lượng cung không đủ cho nhu cầu ở các nước châu Âu và Mỹ. Mặt khác, lượng đàn ong đang bị thu hẹp dần do môi trường và dịch bệnh. Nghề nuôi ong vốn vất vả nên cũng không thu hút nhiều lao động.

Sau 8 năm thành lập, doanh nghiệp có lượng lớn khách trung thành, sành mật ong và đòi hỏi cao chất lượng. Doanh thu Tracybee tăng trưởng hàng năm, từ 30% đến 50% mỗi năm. Nhờ triết lý kinh doanh riêng, đơn vị kết hợp với công ty sản xuất keo ong xanh lớn nhất thế giới, ra mắt dòng sản phẩm phòng ngừa ho, viêm họng, sát khuẩn vòm họng đang bán chạy trên thị trường.

CEO Thu Trang cho biết chuẩn bị mở thêm một nhà máy ở Bình Dương để tiếp tục nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới từ loài ong. Nhân sự công ty khá tinh gọn, với 30 nhân viên, không kể người nuôi ong và làm việc tại nhà máy. Sản phẩm chủ đạo của doanh nghiệp là mật ong và keo ong xanh.

Trong 5 năm tới, Tracybee tập trung xoay quanh các giá trị cốt lõi: tôn vinh loạt thực phẩm từ ong, giải quyết các vấn đề sức khỏe người dân bằng các sản phẩm tự nhiên. Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu trở thành nhà máy gia công và đóng gói cho các thương hiệu mật ong lớn toàn cầu, đồng thời đưa thương hiệu mật ong Việt Nam ra thị trường thế giới với hình dáng đẹp, ngon, dễ đi vào lòng người.

"Tôi có thể kể cho bạn nghe cả ngày về lợi ích của các sản phẩm từ loài ong. Tôi may mắn khi tìm thấy tình yêu với ngành khó và đặc thù này. Qua kinh nghiệm xương máu của mình, tôi muốn truyền kinh nghiệm cho bạn trẻ muốn khởi nghiệp: hãy bắt đầu bằng lý do tốt đẹp nhưng cần thực hiện nó với kiến thức sâu rộng. Bạn sẽ có bước đi vững vàng, chắc chắn và tốc độ. Tôi thiếu tốc độ nhưng vẫn may mắn luôn có lý do vững chắc và lớn lao trong tim. Đến nay, những điều ấy vẫn nguyên vẹn, là kim chỉ nam dẫn đường cho cả đội ngũ Tracybee", chị Lê Ngọc Thu Trang nói thêm