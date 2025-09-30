Vì sao Hà Nội mưa to liên tục?

Ngoài hoàn lưu bão Bualoi, gió đông, đông nam thổi từ biển vào thì hội tụ gió trên độ cao 5.000 m đang tồn tại đã gây mưa liên tục cho Hà Nội.

Hai hôm nay, Hà Nội dù không nằm trên đường đi của tâm bão Bualoi nhưng mưa lớn liên tục. Các đợt mưa chỉ cách nhau khoảng 15-30 phút làm phát sinh 82 điểm ngập úng, giao thông hỗn loạn.

Số liệu quan trắc của Công ty Thoát nước Hà Nội cho thấy từ 7h đến 13h hôm nay, phường Ô Chợ Dừa mưa gần 320 mm, Vĩnh Thanh 310 mm, Hai Bà Trưng gần 200 mm, Tây Hồ 190 mm, Thanh Xuân 165 mm, Văn Miếu, Từ Liêm khoảng 150 mm.

TS Trương Bá Kiên, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, cho rằng có ba nguyên nhân dẫn tới mưa lớn liên tục ở Thủ đô.

Thứ nhất, hoàn lưu còn sót lại của hai cơn bão Ragasa và gần nhất là Bualoi làm cho đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội rất giàu ẩm, không khí bất ổn định. Thứ hai, sự mở rộng và lấn sâu về phía đông và nam của áp cao cận nhiệt đới (vùng khí áp cao, khô, ổn định ở vĩ độ 23-25 độ) đã gia tăng tác động đến thời tiết khu vực.

"Dưới ảnh hưởng đó, hình thành một dải gió đông đến đông nam, thổi từ ngoài biển (vịnh Bắc Bộ) vào đất liền, mang theo hơi ẩm và tác động trực tiếp đến điều kiện khí tượng tại nhiều vùng", TS Kiên nói.

Hội tụ ở mực 5.000 m chạy dọc từ Thanh Hóa lên Cao Bằng. Ảnh: Cục Khí tượng Thủy văn

Thứ ba, ở độ cao 5.000 m có sự hội tụ mạnh của đới gió tây nam từ phía nam lên kết hợp với gió đông thành một dải thẳng từ Hưng Yên - Hà Nội - Thái Nguyên tới Cao Bằng, độ rộng khoảng 200-300 km.

"Lần này ngẫu nhiên hai yếu tố trên lại tạo hội tụ đúng khu vực Hà Nội, cùng một thời điểm dẫn đến mưa cả ngày không ngớt", TS Kiên nói, thêm rằng ở Trung Quốc tồn tại áp cao án ngữ khiến cho dải hội tụ không thể di chuyển.

PGS.TS Nguyễn Minh Trường, Phó chủ nhiệm Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học (Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), phân tích bão Bualoi di chuyển sang Lào đã nhập với một vùng áp thấp làm khối ẩm bị giữ lại, gây mưa kéo dài, mưa to trên phạm vi rộng, từ biên giới ảnh hưởng tới cả đồng bằng, miền núi và ven biển Việt Nam.

"Trong khi đó khối không khí lạnh yếu đang từ phương bắc di chuyển xuống phía nam tương tác với rìa đông, đông nam của vùng áp thấp gây hội tụ gió và ẩm trên diện rộng. Hệ quả là mưa lớn trên khắp Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ", PGS Trường nói thêm.

Xe chết máy trên phố Hà Nội ngày 30/9. Ảnh: Văn Chiểu

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cũng cho rằng hoàn lưu bão Bualoi mặc dù suy yếu ở Lào vẫn gây mưa lớn ở miền Bắc, Bắc Trung Bộ. Từ lượng mưa những ngày qua, độ ẩm đất ở vùng núi, trung du Bắc Bộ đã bão hòa, nguy cơ sạt lở đất ở sườn dốc rất cao.

Trong 3-6 giờ tới, các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên và Phú Thọ mưa 30-70 mm, có nơi trên 120 mm; các tỉnh khác thuộc Bắc Bộ 20-50 mm, có nơi trên 80 mm; Nghệ An 5-15 mm, có nơi trên 40 mm.

Các chuyên gia cho rằng hết đêm nay khả năng thiết lập lại vùng hội tụ là thấp nên khó mưa liên tục như hôm nay mà chỉ còn các đợt mưa gián đoạn.

Cơ quan khí tượng đã phát tin cảnh báo cấp độ rủi ro do sạt lở đất, lũ quét ở mức cao nhất (cấp 3) đối với Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Cao Bằng; Thái Nguyên, Thanh Hóa cấp hai.

