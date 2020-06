Vì sao gã đàn ông phóng hoả làm 3 người chết?

TP HCMPhan Văn Quang, tức Chín Cụt, 55 tuổi, sau nhiều lần cãi vã với người phụ nữ 35 tuổi về chuyện tình cảm đã mang xăng đốt phòng trọ khiến chị và 2 cháu nhỏ chết.

Phan Văn Quang bị di lý về Công an TP HCM sáng nay. Ảnh: Cảnh sát cung cấp.

16h ngày 13/6, Công an TP HCM họp báo thông tin việc bắt Phan Văn Quang (quê Long An) - nghi phạm phóng hoả khiến chị Đào Thị Dứng, 35 tuổi, quê An Giang, cùng con trai và cháu trai (12-13 tuổi) tử vong.

Quang bị khởi tố tội Giết người với hàng loạt tình tiết tăng nặng. "Bước đầu nghi phạm khai động cơ gây án do mâu thuẫn cá nhân. Hiện tâm lý ông ta chưa ổn định", thượng tá Nguyễn Thế Lâm (Phó Phòng Tham mưu Công an TP HCM) nói.

Những người biết chuyện cho rằng Quang và nạn nhân có quan hệ tình cảm. Ông ta thường đến giao trái cây cho chị Dứng bán. Thời gian gần đây, hai người thường xảy ra cãi vã. "Chúng tôi đang tiếp tục khai thác", ông Lâm cho biết.

Căn phòng trọ sau đám cháy. Ảnh: Quốc Thắng.

Quang sống lang thang ở tỉnh Tiền Giang, gần đây lên TP HCM sống, bỏ mối trái cây cho chị Dứng. Hắn nảy sinh tình cảm với người phụ nữ xinh đẹp, thường xuyên đến dọn hàng giúp chị. Khoảng tháng 3, hai người nảy sinh mâu thuẫn.

Gần 2h ngày 12/6, Quang rút xăng từ xe máy cho vào can, mang đến phòng trọ số 10 của mẹ con chị Dứng trên đường 21E, quận Bình Tân.

Hắn lấy các thùng xốp xếp trước cửa phòng chị Dứng, đổ xăng theo khe cửa vào trong rồi châm lửa. Lửa phụt lên, bén vào chân, hung thủ bỏ xe tại hiện trường, chạy bộ thoát thân.

Lửa lan nhanh vào phòng trọ, cháy nổ xe máy của nạn nhân. Khói lửa bao trùm căn phòng trọ 12 m2 khiến người dân không thể cứu chữa. Khi lực lượng chức năng phá được cửa, chị Dứng đã chết trong nhà vệ sinh, con và cháu của chị tử vong trên gác.

Video minh hoạ hiện trường vụ cháy Hiện trường vụ 3 người tử vong do bị phóng hoả, ngày 12/6. Video: Văn Điệp.

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên ngay sáng 12/6, đại tá Đinh Thanh Nhàn (Phó Giám đốc Công an TP HCM) cùng Cục Phó Hình sự - đại tá Nguyễn Ngọc Phương, họp án. Hàng chục trinh sát Công an TP HCM phối hợp quận Bình Tân truy lùng thủ phạm.

Từ hình ảnh camera an ninh ghi nhận được, đến 8h30 hôm nay, trinh sát phối hợp Công an Tiền Giang bắt Quang tại xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang.

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án.

Quốc Thắng