Nghi can đốt phòng trọ làm 3 người chết bị bắt

TP HCMNgười đàn ông 50 tuổi bị bắt ở Tiền Giang, với cáo buộc đốt phòng trọ trên đường 21E, quận Bình Tân, khiến người phụ nữ và hai bé trai 12-13 tuổi tử vong.

Ngày 12/6, Công an quận Bình Tân phối hợp Phòng cảnh sát Hình sự Công an TP HCM bắt gã đàn ông - được cho là đốt phòng trọ gần chợ Cây Da Sà, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, và bị camera an ninh ghi hình.

Danh tính và nhân thân nghi can chưa được công bố.

Cảnh sát xem xét hiện trường. Ảnh: Quốc Thắng.

Theo điều tra, gần 2h sáng 12/6, camera tại khu vực phòng trọ phát hiện người đàn ông đi xe máy, mang theo 3 thùng xốp, vải... châm lửa đốt rồi bỏ xe chạy bộ tẩu thoát.

Lửa bốc cao che kín cửa sắt, lan nhanh vào trong thiêu rụi xe máy gây tiếng nổ lớn. Nhiều vật dụng như nệm, đồ đạc bốc cháy khiến người phụ nữ chạy vào nhà vệ sinh và gục bên trong.

Phòng trọ chừng 10 m2, không có cửa sổ, khói bao phủ khiến hai bé trai đang ngủ trên gác tử vong. Nghe tiếng tri hô, nhiều người dân đã phá cửa, dập lửa nhưng bất thành.

Nhiều đồ đạc trong nhà bị thiêu rụi. Ảnh: Quốc Thắng.

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến hàng chục trinh sát Phòng Hình sự Công an TP HCM phối hợp Công an quận Bình Tân rà soát, truy tìm hung thủ. Nghi can trông giống gã bỏ mối trái cây, từng nhiều lần đến phòng trọ của nạn nhân.

Đến sáng nay, sau hơn một ngày gây án, hắn bị bắt ở Tiền Giang - cách Sài Gòn khoảng 120 km.

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án.

* Tiếp tục cập nhật.

Quốc Thắng