Vì sao Djokovic từ bỏ tổ chức bản thân sáng lập?

Chủ nhân 24 Grand Slam, Novak Djokovic cắt đứt quan hệ với Hiệp hội các tay vợt chuyên nghiệp PTPA, tổ chức do anh đồng sáng lập vào năm 2020.

Djokovic trong sự kiện biểu diễn Six Kings Slam tại Riyadh, Arab Saudi tháng 11/2025. Ảnh: Reuters

6 năm trước, Djokovic cùng tay vợt người Canada Vasek Popisil thành lập PTPA để đòi thêm quyền lợi cho các tay vợt chuyên nghiệp, cũng như đấu tranh chống tham nhũng ở các tổ chức lớn như Hiệp hội quần vợt chuyên nghiệp nam ATP và Hiệp hội quần vợt chuyên nghiệp nữ WTA.

Nhưng hôm 4/1 vừa qua, Djokovic thông báo quyết định chia tay PTPA, với lý do lo ngại tính minh bạch và cách quản trị của tổ chức.

Động thái của Djokovic gây sốc, bởi anh là nhân vật chủ chốt của PTPA, được ví như cánh chim đầu đàn và gương mặt đại diện uy tín nhất trong nửa thập kỷ qua. PTPA vẫn đang trong quá trình đấu tranh đòi thêm quyền lợi cho các tay vợt, đặc biệt là những người có thứ hạng thấp. Năm 2025, tổ chức này gây áp lực đáng kể lên bốn giải Grand Slam trong việc tăng tiền thưởng, cũng như buộc ATP và WTA phải có động thái minh bạch tài chính.

Djokovic và PTPA được cho là đã trải qua một năm mâu thuẫn. Vào tháng 3/2025, PTPA khởi kiện trên diện rộng với ATP, WTA và Liên đoàn quần vợt quốc tế ITF, cáo buộc ba tổ chức này tham nhũng, lạm dụng quyền lực và độc quyền bất hợp pháp. Vụ kiện sau đó mở rộng ra các nhà tổ chức bốn Grand Slam. PTPA khi đó liệt kê hàng loạt tay vợt ủng hộ đơn kiện của họ nhưng thiếu Djokovic. Các nguồn tin nội bộ cho biết tay vợt huyền thoại người Serbia không đồng ý việc CEO Ahmad Nassar dẫn đầu các hành động pháp lý quyết liệt.

Khi dự Miami Masters, Djokovic đã bóng gió về việc mâu thuẫn với PTPA. "Về đơn kiện, có những điều tôi đồng ý nhưng cũng có những điều không. Tôi nghĩ một số từ ngữ mà PTPA sử dụng khá gay gắt", anh cho hay.

Chia rẽ giữa Djokovic và PTPA trở nên sâu sắc vào tháng trước khi tổ chức này đạt thỏa thuận riêng với Australia Mở rộng để loại trừ Liên đoàn quần vợt Australia khỏi vụ kiện đang diễn ra. Thỏa thuận được cho là có những nhượng bộ từ phía Australia Mở rộng về tiền thưởng và quyền tiếp cận các tay vợt.

Djokovic cho rằng thỏa hiệp này làm suy yếu sứ mệnh ban đầu của PTPA là thay đổi hệ thống quản trị làng quần vợt một cách toàn diện. "Tôi rất tự hào về những gì Vasek Popisil và tôi đã chia sẻ khi thành lập PTPA", Djokovic lý giải thêm hôm 4/1. "Nhưng giờ đây, các giá trị và cách tiếp cận của tôi không còn phù hợp với định hướng hiện tại của tổ chức".

Vy Anh