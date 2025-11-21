Tổ chức của Djokovic sắp thắng kiện Australia Mở rộng

Hiệp hội Quần vợt chuyên nghiệp (PTPA), do Novak Djokovic sáng lập, sắp đạt thỏa thuận với Quần vợt Australia về mức đãi ngộ và lịch đấu tốt hơn.

Hồi tháng 3/2025, PTPA đệ đơn kiện Hiệp hội Quần vợt nam (ATP), Hiệp hội Quần vợt nữ (WTA), Liên đoàn Quần vợt Quốc tế (ITF) và Cơ quan Liêm chính Quần vợt (ITIA) vì tham nhũng, lạm dụng quyền lực và độc quyền bất hợp pháp. Đến tháng 9, PTPA bổ sung ban tổ chức 4 giải Grand Slam vào hồ sơ vụ kiện.

Với riêng Australia Mở rộng, các luật sư của PTPA cho biết họ đang cân nhắc việc dừng tố tụng khi đôi bên đạt được thỏa thuận chung: "Chúng tôi và Quần vợt Australia đang có những cuộc thảo luận song phương thẳng thắn và hiệu quả. Các bên tin rằng vấn đề sẽ được giải quyết trong tương lai gần".

Djokovic tại Australia Mở rộng 2025, trên sân Rod Laver, Melbourne hồi tháng 1 năm nay. Ảnh: Reuters

PTPA cũng tiết lộ họ đã đề nghị tạm hoãn thời điểm diễn ra phiên tòa chung ở New York, nhưng chỉ áp dụng cho Tennis Australia. Phía Tennis Australia xác nhận những diễn biến tích cực với PTPA và khẳng định sẽ không còn liên quan đến vụ kiện khi đôi bên thống nhất những điều khoản chung, đặc biệt là về tiền thưởng.

Động thái của PTPA với Tennis Australia cho thấy nhiều khả năng các tay vợt sẽ được nhận nhiều tiền thưởng hơn khi dự Grand Slam đầu năm tới. Trong những năm gần nhất, quỹ thưởng Australia Mở rộng chỉ chiếm khoảng 15-20% tổng doanh thu của Tennis Australia, đơn vị sở hữu và tổ chức giải đấu. Năm 2025, sự kiện diễn ra ở Melbourne có quỹ thưởng 59 triệu USD, tăng hơn 6,2 triệu USD so với 2024.

PTPA luôn có quan điểm rằng các tay vợt phải nhận được tỷ lệ chia thưởng tương đương các môn thể thao khác. "Các tay vợt thực tế chỉ nhận khoảng 17% doanh thu giải đấu, trong khi các VĐV golf, bóng rổ và bóng đá nhận từ 35 đến 50%", đội luật sư của PTPA từng dẫn chứng.

Trái ngược thái độ hợp tác của những người điều hành Australia Mở rộng, ATP từng tuyên bố vụ kiện của PTPA là vô căn cứ, trong khi WTA khẳng định họ luôn bảo vệ và tìm cách phát triển quần vợt nữ. Cả hai tổ chức này đều phản đối hành động từ phía PTPA.

Trong đơn kiện, PTPA cáo buộc các cơ quan quản lý trả thưởng rất thấp, "đến mức giả tạo", cho các tay vợt, đồng thời cho rằng lịch trình thi đấu hiện tại quá khắc nghiệt, "hà khắc" trong một số điều kiện thi đấu không phù hợp. Ngoài ra, PTPA cũng nhắc đến việc sử dụng những loại bóng khác nhau dễ gây ra chấn thương cho tay vợt.

Dù thường xuyên lên tiếng ủng hộ và có những hành động đấu tranh nhằm giành quyền lợi nhiều hơn cho đồng nghiệp, Djokovic không nằm trong số 12 tay vợt ký tên vào đơn kiện của PTPA.

Vy Anh