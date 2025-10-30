Vì sao Djokovic chưa giải nghệ?

Tham vọng giành thêm Grand Slam để độc chiếm kỷ lục đánh đơn của lịch sử tennis và tiền bạc được cho là hai yếu tố khiến Novak Djokovic chưa buông vợt dù đã kề cận tuổi 40.

Djokovic cứu bóng ở trận gặp Bergs, trên sân Trung tâm ở tổ hợp Qizhong Forest, Thượng Hải, Trung Quốc hôm 9/10. Ảnh: Reuters

Nếu Djokovic giải nghệ ngay ngày mai, các thống kê của anh sẽ dừng lại với tư cách tay vợt thành công nhất mọi thời của tennis. Nhưng thành viên cuối cùng của "Big 3" còn thi đấu chưa muốn ngày đó xảy ra. Djokovic gần đây khẳng định tham vọng giành thêm Grand Slam và thậm chí muốn dự Olympic 2028 tại Los Angeles.

Theo chuyên trang Tennis365, hai lý do chính khiến Djokovic chưa từ giã sự nghiệp là tiền bạc và tham vọng chinh phục Grand Slam một lần nữa. Tới lúc này, Djokovic đã bỏ túi hơn 190 triệu USD tiền thưởng, nhiều nhất lịch sử. Tiền bạc có thể không phải vấn đề với Nole, nhưng việc anh vẫn góp mặt ở giải giao hữu có mức thưởng cao nhất thế giới là Six Kings Slam cho thấy tay vợt Serbia không ngại kiếm thêm.

Djokovic đã hai năm liền dự Six Kings Slam, bỏ túi hàng chục triệu USD tiền thưởng từ Saudi Arabia, cùng các đặc quyền khác liên quan tới những doanh nghiệp mà anh sở hữu hoặc có cổ phần. Djokovic còn cách mốc thưởng 200 triệu USD khoảng 9,5 triệu nữa và với một người luôn thích sự hoàn hảo như Nole, đó là một mục tiêu hấp dẫn.

Nói về những cột mốc, động lực lớn nhất của Djokovic phải là Grand Slam thứ 25, điều không tay vợt đánh đơn nào trong lịch sử chạm tới. Trên thực tế, Djokovic vẫn còn khả năng đoạt major dù đã luống tuổi và không thi đấu thường xuyên. Anh vào cả bốn trận bán kết Grand Slam mùa này, chỉ chịu thua hai đàn em xuất chúng là Carlos Alcaraz và Jannik Sinner.

Nếu Djokovic duy trì phong độ trong vài năm tới, anh có thể nâng cup Grand Slam một lần nữa bởi không có gì đảm bảo Alcaraz và Sinner không sa sút hoặc dính chấn thương. Djokovic cần một chút may mắn ở thời điểm này để vượt qua hai đối thủ lớn nhất, trong khi phần còn lại của tennis không phải đối thủ của anh.

Cơ hội gần nhất sẽ đến với Nole ở Australia Mở rộng 2026 – giải major sở trường mà anh đã 10 lần vô địch. Đây có thể là cơ hội tốt nhất để ngôi sao 38 tuổi giành Grand Slam thứ 25 và trở thành tay vợt đánh đơn thành công nhất ở hệ thống này.

Djokovic bên chiếc cup Australia Mở rộng 2022 - năm anh lập kỷ lục 10 lần vô địch giải. Ảnh: Reuters

Một tham vọng khác của Djokovic dường như viển vông hơn là đoạt cả bốn Grand Slam cùng năm – điều anh bỏ lỡ năm 2021 khi thua chung kết Mỹ Mở rộng. Đây là thành tích mà hai kình địch của anh, Rafael Nadal và Roger Federer đều không đạt được. Lịch sử cũng chỉ có Rod Laver thâu tóm trọn bộ Grand Slam cùng năm vào 1969.

Làm được điều này trong kỷ nguyên Alcaraz – Sinner có lẽ là thử thách cực đại của Djokovic. Nhưng nó cũng là động lực để tay vợt Serbia tiếp tục góp mặt trên đường đua, thay vì tính chuyện nghỉ hưu.

Thuận lợi của Djokovic là anh còn có thể thi đấu, không giống trường hợp của hai người còn lại trong "Big 3". Federer phải từ giã cây vợt vì chấn thương đầu gối không thể hồi phục. Tương tự, Nadal cũng không thể thoát khỏi những cơn đau hành hạ liên miên nhiều năm. Andy Murray thậm chí còn phải chơi những năm cuối với một chiếc hông bằng kim loại.

So với họ, Djokovic không gặp nhiều chấn thương nghiêm trọng. Anh nổi tiếng là người chăm sóc cơ thể tỉ mỉ, sử dụng đa dạng các phương pháp kéo dài tuổi nghề. Anh còn thi đấu đơn giản vì anh còn có thể cạnh tranh với mọi đối thủ lớn nhất. Về mặt điểm số, Djokovic đang đứng thứ 5 ATP, nhưng với nhiều chuyên gia anh đang là số ba thế giới.

Một lý do phụ để Djokovic tiếp tục thi đấu là di sản để lại cho thế hệ sau. Anh có lẽ muốn đạt tới tuổi nghỉ hưu 41 của Federer, hoặc 1.557 trận như Jimmy Connors. Con số 103 danh hiệu của huyền thoại Thụy Sĩ cũng hấp dẫn, khi Djokovic đang có 100 chức vô địch. Anh cũng chỉ cách kỷ lục của Connors 9 chức vô địch ATP.

Trong bài chia sẻ gần đây, Djokovic nói anh lấy cảm hứng từ các ngôi sao thể thao khắp thế giới. Họ là Cristiano Ronaldo (40 tuổi), LeBron James (40), hay Tom Brady (48).

Vy Anh