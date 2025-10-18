Ronaldo truyền cảm hứng cho Djokovic

Arab SaudiChứng kiến tiền đạo Cristiano Ronaldo thi đấu đỉnh cao ở tuổi 40, tay vợt Novak Djokovic có thêm động lực cạnh tranh với những đối thủ lớn trong tennis.

"Sự bền bỉ là một trong những động lực lớn nhất của tôi. Tôi thực sự muốn xem bản thân có thể đi xa đến đâu", Djokovic nói khi dự giải Six Kings Slam, ở Arab Saudi hôm 16/10. "Nếu nhìn vào thể thao toàn cầu, LeBron James, Cristiano Ronaldo, Tom Brady vẫn thi đấu đỉnh cao đến hơn 40 tuổi. Điều đó thật đáng kinh ngạc. Họ là nguồn cảm hứng của tôi".

Djokovic ở trận gặp Sinner, tại nhà thi đấu ANB, Riyadh, Arab Saudi hôm 16/10. Ảnh: Reuters

Ở tuổi 40, Ronaldo vừa lập kỷ lục ghi 41 bàn tại vòng loại World Cup và đang tiến gần đến cột mốc 1000 bàn trong sự nghiệp. Brady đã giải nghệ ở tuổi 45 vào tháng 2/2023, sau sự nghiệp vĩ đại với 7 chức vô địch Super Bowl. LeBron James thì chuẩn bị trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA thi đấu 23 mùa giải liên tiếp.

Djokovic, với 24 Grand Slam, chỉ còn thiếu một major nữa để vượt qua Margaret Court, trở thành tay vợt giành nhiều Grand Slam nhất trong lịch sử quần vợt (tính cả nam và nữ). Tuy nhiên, danh hiệu lớn gần nhất mà anh giành được là tại Mỹ Mở rộng 2023. Năm 2025, tay vợt Serbia vẫn duy trì phong độ ấn tượng khi vào bán kết cả bốn giải Grand Slam, nhưng không thể vô địch.

Tại Wimbledon và Roland Garros, Djokovic bị loại bởi Jannik Sinner, còn ở Mỹ Mở rộng, anh thất bại trước Carlos Alcaraz. Bộ đôi trẻ Alcaraz và Sinner đang dần thay thế thế hệ của Djokovic, Federer và Nadal trong cuộc đua thống trị làng quần vợt. Hôm 16/10, Djokovic tiếp tục thua nhanh 4-6, 2-6 trước Sinner ở bán kết giải giao hữu "đắt giá" Six Kings Slam.

"Trong vài năm tới, quần vợt có thể sẽ trải qua những thay đổi lớn, và tôi muốn trở thành một phần của sự chuyển mình đó", Djokovic nói thêm. "Tôi muốn tiếp tục thi đấu khi môn thể thao này được trẻ hóa và xây dựng một nền tảng mới có thể tồn tại trong nhiều thập kỷ".

Djokovic cũng thất vọng về việc quần vợt đang chậm chạp trong quá trình đổi mới, và cho rằng môn thể thao này đang tụt hậu so với tốc độ thay đổi của thế giới. Theo Nole, điều từng là thế mạnh lớn nhất của quần vợt - truyền thống và tính lịch sử - lại đang trở thành một rào cản lớn.

"Tennis luôn là môn thể thao dành cho giới tinh hoa, và điều đó giúp nó có được một nền tảng vững chắc, một di sản, truyền thống và lịch sử mà chúng ta rất tự hào. Nó là môn thể thao mang tính toàn cầu", Djokovic nói. "Nhưng mặt trái của điều đó là tiềm năng to lớn của quần vợt đang không được khai thác. Sự đổi mới đang bị cản trở, thậm chí bị phá hoại, bởi vì chúng ta phải hành xử và thi đấu theo cách đã được thiết lập từ lâu".

Anh cho rằng quần vợt hiện vẫn mang dáng dấp của một môn thể thao từ thế kỷ 20, trong khi thế giới đã bước sâu vào thế kỷ 21."Tôi tin rằng quần vợt là một môn thể thao có thể thay đổi mạnh mẽ trong những năm tới, và tôi muốn là một phần trong sự thay đổi đó", Djokovic phát biểu thêm.

Dù chưa nói rõ chính xác những điểm nào cần thay đổi, từ lịch thi đấu, cấu trúc tổ chức, hay luật chơi, Djokovic từng nhiều lần nêu quan điểm rằng thể thức thi đấu 5 set ở Grand Slam có thể trở nên lỗi thời trong bối cảnh hiện đại và nên được xem xét lại.

Vy Anh