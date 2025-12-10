Vì sao dễ 'chai cảm xúc' khi lệ thuộc đồ chơi tình dục?

Nam giới lạm dụng âm đạo giả hay máy rung dễ "chai" phản xạ khoái cảm, mất hứng khi quan hệ thật do não bộ quen với mức kích thích mạnh và đều của thiết bị.

TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health, cho biết từ chỗ là món đồ thầm kín chỉ xuất hiện trong các cửa hàng người lớn trên mạng, đồ chơi tình dục (sex toys) đã trở nên phổ biến, đặc biệt ở giới trẻ thành thị. Không chỉ phụ nữ, nhiều nam giới hiện cũng tìm đến các thiết bị như âm đạo giả, máy rung hay máy hút tự động để "giải tỏa nhu cầu".

Về mặt sinh học, các thiết bị kích thích tình dục hoạt động dựa trên cơ chế phản xạ thần kinh - kích thích các thụ thể cảm giác ở quy đầu dương vật, dẫn tín hiệu lên não và kích hoạt trung khu khoái cảm. Vấn đề là, cường độ và tần suất kích thích của máy thường mạnh, đều và lâu hơn nhiều so với quan hệ thật, khiến não bộ quen với mức kích thích "siêu thực".

Theo một nghiên cứu của Prause và cộng sự trên Archives of Sexual Behavior, việc sử dụng đồ chơi tình dục thường xuyên, từ 3 lần trở lên mỗi tuần, làm tăng ngưỡng kích thích cần thiết để đạt khoái cảm, dẫn đến giảm đáp ứng khi quan hệ thật - tương tự cơ chế "chai cảm xúc" trong nghiện tình dục. Nghiên cứu khác trên Journal of Sexual Medicine cũng ghi nhận 27% nam giới sử dụng thiết bị kích thích thường xuyên gặp khó khăn trong việc đạt cực khoái khi quan hệ với bạn tình.

Khi não bộ "học" cách yêu theo máy móc

Não bộ con người có khả năng "lập trình lại" phản ứng khoái cảm thông qua hệ thống khen thưởng. Khi một hành vi đem lại khoái cảm mạnh (như sử dụng máy có rung mạnh, nhịp nhanh, cường độ ổn định), não tiết ra dopamine và endorphin. Nếu hành vi này lặp lại liên tục, não sẽ "ưu tiên" cách kích thích đó hơn so với tự nhiên. Nghiên cứu trên Behavioral Sciences ghi nhận những người sử dụng đồ chơi tình dục quá mức có biểu hiện hoạt động bất thường ở nhân accumbens - vùng não liên quan đến động lực tình dục và phần thưởng.

Hệ quả là khi "chinh chiến thật", họ cảm thấy kích thích không đủ, thời gian cương giảm, hoặc mất hứng dù đối tác hấp dẫn. Hiện tượng này tương tự "rối loạn cương do phim khiêu dâm", chỉ khác là nguyên nhân đến từ kích thích cơ học thay vì hình ảnh.

Khi "nghiện" không còn là chuyện đùa

Ban đầu, nam giới dùng đồ chơi tình dục để giảm stress hoặc thay thế cho thủ dâm truyền thống. Nhưng khi tần suất tăng lên mỗi ngày một lần, rồi nhiều lần trong ngày, hành vi ấy có thể trở thành nghiện hành vi tình dục.

Theo Hiệp hội Tâm thần học Mỹ nghiện tình dục được xếp vào nhóm "rối loạn kiểm soát xung động", với các biểu hiện như dành nhiều thời gian cho hành vi tình dục đến mức ảnh hưởng công việc, đời sống; không thể dừng dù biết có hại; giảm cảm giác hứng thú khi giao tiếp thật; cần kích thích mạnh hơn để đạt khoái cảm.

Một báo cáo của Carnes trên Sexual Addiction & Compulsivity cho thấy 12% nam giới có hành vi sử dụng đồ chơi tình dục hàng ngày đạt ngưỡng nghiện, trong đó 70% mô tả cảm thấy cô lập và mất kết nối cảm xúc với bạn tình.

TS.BS.CK2 Trà Anh Duy thăm khám bệnh nhân. Ảnh: Lâm Anh

Ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và mối quan hệ

Nghiện đồ chơi tình dục không chỉ là câu chuyện sinh lý, mà còn là rối loạn hành vi - tâm lý. Nam giới có xu hướng rút lui khỏi quan hệ thật, ngại thân mật, và cảm thấy mất tự tin. Một khảo sát ghi nhận 48% nam giới nghiện hành vi tình dục mô tả cảm giác "trống rỗng và tội lỗi" sau mỗi lần sử dụng và 60% có triệu chứng trầm cảm nhẹ đến trung bình.

Một số người còn mắc hội chứng "tách rời cảm xúc tình dục" - vẫn có thể đạt cực khoái với máy, nhưng mất cảm xúc khi ở cùng người thật.

Khi "đồ chơi" trở thành nguyên nhân của rối loạn cương (ED)

Rối loạn cương là sự suy giảm khả năng đạt hoặc duy trì cương cứng đủ cho quan hệ. Thông thường, nguyên nhân gồm nội tiết, mạch máu, thần kinh hoặc tâm lý. Nhưng ngày càng có thêm dạng ED do lệch kích thích học được.

Theo nghiên cứu của Park và cộng sự trên Andrology, 21% nam giới trẻ bị rối loạn cương có tiền sử lạm dụng phim khiêu dâm hoặc đồ chơi tình dục thường xuyên, với thời gian trung bình 1,8 năm trước khi mất khả năng cương tự nhiên.

Não bộ "học" cách đạt khoái cảm qua máy, khiến phản xạ thần kinh với tiếp xúc thật trở nên yếu hoặc chậm. Đây là dạng rối loạn chức năng do thói quen - có thể hồi phục nếu điều chỉnh hành vi sớm.

Vấn đề vệ sinh và nhiễm khuẩn

Ngoài rối loạn sinh lý, nhiều nam giới gặp viêm quy đầu, nhiễm nấm Candida hoặc viêm niệu đạo do vệ sinh không đúng cách sau khi dùng đồ chơi. Theo thống kê tại Men's Health năm 2024, 12% bệnh nhân nam dưới 40 tuổi bị viêm quy đầu từng sử dụng thiết bị tình dục không được khử trùng đúng cách.

Trong đó, môi trường ẩm, ấm và có chất dịch là điều kiện lý tưởng cho nấm và vi khuẩn phát triển. Ngoài ra, các sản phẩm giá rẻ chứa nhựa PVC không đạt chuẩn, phthalate hoặc silicone công nghiệp có thể gây kích ứng da, rối loạn nội tiết.

Lời khuyên

Sử dụng đồ chơi tình dục không xấu - nó là sản phẩm của tiến bộ công nghệ phục vụ nhu cầu con người. Nhưng khi vượt quá ranh giới giải tỏa đơn thuần, trở thành thói quen bắt buộc hoặc thay thế quan hệ thật, hậu quả có thể là rối loạn cương, mất hứng thú, tổn thương mô, hoặc lệch phản xạ thần kinh.

Nam giới nên xem đồ chơi tình dục như một công cụ hỗ trợ, không phải phương tiện thay thế. Nếu dùng, hãy đảm bảo an toàn - chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, vệ sinh kỹ, không lạm dụng. Khi thấy giảm hứng thú hoặc khó quan hệ thật, cần khám sớm để can thiệp.

Yếu sinh lý không chỉ đến từ hormone hay tuổi tác, mà còn từ não bộ bị "lập trình sai" bởi khoái cảm nhân tạo. Phong độ thật của người đàn ông không thể được "sạc pin" bằng máy móc, mà chỉ có thể được duy trì bằng sức khỏe toàn diện, sự kết nối cảm xúc và lối sống lành mạnh.

Lê Phương