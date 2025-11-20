Vì sao Dagestan trở thành lò sản xuất các nhà vô địch MMA?

Chiến thắng vang dội của Islam Makhachev, qua đó thâu tóm đai welterweight UFC, một lần nữa củng cố vị thế thống trị của các võ sĩ Dagestan trên sàn võ tự do MMA thế giới.

Ibragim Ibragimov (giữa) chụp ảnh cùng Islam Makhachev (trái) và Khabib Nurmagomedov trong quá trình tập luyện trước trận gặp Kenny Mokhonoana ngày 25/1/2025. Ảnh: Instgram / ibragim

Ibragim Ibragimov vừa nối dài chuỗi trận bất bại bằng trận thắng Kenny Mokhonoana, qua đó củng cố vị trí một trong những tài năng triển vọng nhất của MMA. Ngay sau chiến thắng, võ sĩ 20 tuổi khẳng định thành quả lớn nhất thuộc về đội ngũ đã hỗ trợ anh trong quá trình chuẩn bị.

Trên Instagram, Ibragimov đăng tấm ảnh tập luyện ở Dubai cùng ekip, trong đó có hai huyền thoại MMA Khabib Nurmagomedov và Islam Makhachev - người vừa trở thành võ sĩ thứ 11 vô địch hai hạng cân trong lịch sử UFC. Với hậu thuẫn từ những biểu tượng như vậy, việc Ibragimov thăng tiến thần tốc - thắng cả chín trận nhà nghề - không khiến nhiều người bất ngờ.

Ibragimov là cái tên mới nhất trong "dây chuyền" sản sinh võ sĩ MMA của Dagestan - vùng đất đã tạo nên những siêu sao như Khabib và Islam Makhachev. Với dân số chỉ hơn 3 triệu người, vùng núi phía Nam nước Nga nổi tiếng toàn cầu nhờ khả năng vật vượt trội và tinh thần chiến đấu không bao giờ bỏ cuộc.

Đang thi đấu ở giải PFL, Ibragimov cho rằng với người Dagestan, đánh nhau không đơn thuần là nghề, mà là lối sống. "Ở đó, nhiều chàng trai thực sự muốn trở thành võ sĩ", anh nói. "Ở châu Âu, nhiều người chỉ cố tỏ ra như võ sĩ, muốn được chú ý trên mạng xã hội. Nhưng ở Dagestan, chúng tôi thực sự muốn chiến đấu".

Ibragimov (trên) được xem là võ sĩ MMA triển vọng tiếp theo đến từ Dagestan. Ảnh: CNN

Michael Lyubimov - HLV MMA kỳ cựu từng làm việc với nhiều võ sĩ Dagestan, trong đó có Khabib - cho biết các võ sĩ nơi đây hầu hết đều bước vào phòng gym ở Mỹ với kinh nghiệm đồ sộ. "Nhiều người bắt đầu đánh võ từ 6 tuổi", ông nói. "Khi tới Mỹ hay thi đấu ở UFC, họ đã có hơn 200 trận đánh, nhiều trận là đánh đường phố".

Theo Lyubimov, nghèo khó, thiếu lựa chọn và môi trường khắc nghiệt khiến chiến đấu trở thành con đường duy nhất. "Không có lựa chọn nào khác. Ở đó, khắp nơi là những cái 'tai súp lơ'. Chiến đấu là một phần của văn hóa", ông nói, kể thêm rằng từng nghe một học trò nói anh ta thà chết trong lồng bát giác còn hơn bỏ cuộc.

"Tai súp lơ" (cauliflower ear) là dấu ấn chiến đấu của các võ sĩ MMA, kết quả của việc tai bị va chạm, tụ máu và biến dạng sụn sau thời gian dài tập luyện hoặc thi đấu.

Chiếc tai biến dạng của Khabib Nurmagomedov. Ảnh: Sun

Một yếu tố nữa tạo nên sức mạnh tinh thần của các võ sĩ Dagestan là đức tin. Phần lớn là người theo đạo Hồi, không rượu chè, không tiệc tùng và dành trọn thời gian cho tập luyện.

Nhiều võ sĩ thậm chí sẵn sàng chịu đau đớn, trì hoãn điều trị chấn thương để kịp ký hợp đồng với giải đấu lớn. Lyubimov từng chứng kiến Ismail Israilov - một võ sĩ Chechnya - suýt mất bàn tay vì tai nạn xe tải nhưng có hơn 200 trận đánh đường phố và thắng ngay cả khi bị trật khớp vai ở hiệp một.

"Cậu ấy nói hồi nhỏ đi tập vật phải mang theo miếng bánh mì trong balô, đi hơn một tiếng để đến chỗ tập, nhiều lúc mệt quá thì đánh nhau luôn giữa đường để luyện", Lyubimov cho hay.

Tập luyện ở Dagestan khác biệt hoàn toàn so với phòng gym hiện đại tại Mỹ. Các phòng gym ở đó do nhà nước hoặc cộng đồng quản lý, phần lớn miễn phí cho đến khi võ sĩ lên trình độ cao.

Sự tôn trọng tuyệt đối dành cho HLV cũng là nguyên tắc bất di bất dịch. Khi Khabib hoặc cha anh - cố HLV Abdulmanap Nurmagomedov - bước vào phòng, mọi võ sĩ ngay lập tức đứng dậy, xếp hàng, cúi chào. Nếu hỗn láo, họ sẽ bị các đồng đội chỉnh đốn ngay và nếu bị HLV tát, mắng cũng phải đứng im chịu.

Chính vì vậy, khi tiếp nhận các võ sĩ Dagestan, Lyubimov chủ yếu chỉnh sửa kỹ năng, giúp họ thích nghi với hệ thống Mỹ, thay vì dạy lại từ đầu. "Ở Mỹ, ánh đèn sân khấu sáng hơn, quy trình chuyên nghiệp hơn. Họ phải học về giảm cân, dinh dưỡng, kiểm tra y tế và luật thi đấu", ông nói.

Khabib Nurmagomedov mừng đai vô địch UFC với chiếc mũ papakha quen thuộc. Ảnh: UFC

Người đặt nền móng cho sự thống trị của Dagestan ở phương Tây chính là Khabib. Từ một cái tên vô danh khi sang Mỹ, anh vươn lên thành gương mặt lớn nhất UFC nhờ lối đánh grappling thiên về vật hủy diệt, chuỗi bất bại và chiếc mũ papakha truyền thống luôn đội khi vào sàn. Cuộc đối đầu lịch sử với Conor McGregor đưa anh lên tầm siêu sao toàn cầu trước khi giải nghệ đột ngột năm 2020.

Sau đó, Khabib chuyển sang làm HLV và dẫn dắt thế hệ võ sĩ tiếp theo, trong đó có Islam Makhachev - hiện là võ sĩ đứng đầu thế giới theo bảng xếp hạng pound-for-pound, tức so sánh tổng thể sức mạnh và kỹ năng của các võ sĩ bất kể hạng cân. Ngoài ra, Dagestan còn sản sinh nhiều nhà vô địch khác, trong đó có Magomed Ankalaev ở hạng bán nặng.

Islam Makhachev ăn mừng cùng hai đai vô địch UFC sau khi thắng Jack Della Maddalena ở trận tranh đai welterweight tại UFC 322 ở Madison Square Garden, New York, Mỹ ngày 15/11. Ảnh: MMA Orbit

Trước trận gần nhất hồi tháng 1, Ibragimov tập luyện cùng Khabib và Makhachev tại Dubai. "Khi tập trong phòng của Khabib, không có giới hạn. Nhiều buổi tập không có đồng hồ. Cứ tập, vật, lăn liên tục cho đến khi anh ấy bảo dừng", Ibragimov kể.

Theo võ sĩ trẻ này, hành trình của các tài năng Dagestan được rút ngắn vì thế hệ trước đã mở đường và luôn sẵn sàng chỉ dẫn. "Họ đã cho chúng tôi thấy con đường phải đi", anh nói.

Lớn lên tại Manchester (Anh) và có người thân trong học viện trẻ Man Utd, Ibragimov hiểu rằng con đường của mình vẫn còn rất dài. Nhưng với Khabib, Makhachev và những người đàn anh Dagestan làm hình mẫu, anh tin rằng mình đã có tấm bản đồ hoàn chỉnh để leo lên đỉnh MMA thế giới.

Hồng Duy tổng hợp