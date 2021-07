Vì sao cuộc thi tranh biện thu hút học sinh tham dự

Học sinh THPT tham dự cuộc thi "The Debate Challenge" mong muốn trau dồi kỹ năng giao tiếp, lập luận, rèn luyện ngoại ngữ...

Cuộc thi "The Debate Challenge" do VnExpress phối hợp với Swinburne Việt Nam tổ chức vẫn tiếp tục nhận các bài dự thi gửi về. Vòng sơ loại (diễn ra đến hết ngày 23/8) thu hút hàng trăm đội thi từ mọi miền đất nước. Sân chơi "The Debate Challenge" nhận sự quan tâm của đông đảo học sinh THPT bởi cung cấp kiến thức, kỹ năng mềm thông nhiều chủ đề tranh biện, giúp học sinh trau dồi kỹ năng công dân toàn cầu trong thời đại kỷ nguyên số.

Trau dồi kỹ năng tranh biện

Trần Phương Linh, thí sinh đội Mặng - MAPLE Debate - CLB tranh biện cấp 3 tại TP HCM phát hiện bản thân yêu thích tranh biện từ khi học cấp hai. Linh dự định, sau tốt nghiệp cấp ba sẽ chọn ngành học liên quan đến y tế, chăm sóc sức khỏe. Em nhận thấy, tư duy phản biện cần thiết trong môi trường học đại học, làm việc sau này. Chính vì vậy, Linh rủ thêm ba người bạn thân cùng tham gia cuộc thi "The Debate Challenge".

"Chúng em muốn thử thách bản thân, mong muốn được cất lên tiếng nói về giá trị của bộ môn tranh biện, đồng thời được trải nghiệm nhiều hơn ở lĩnh vực này", Linh chia sẻ.

Các thí sinh của đội Mặng - MAPLE Debate - CLB tranh biện cấp 3 tại TP HCM cũng cho biết thêm, việc đăng ký tham gia cuộc thi giúp lưu giữ kỷ niệm đẹp thời đi học. 4 thành viên cũng mong muốn hiểu nhau hơn, học hỏi kỹ năng làm việc nhóm và quen biết thêm nhiều bạn bè từ những câu lạc bộ tranh biện, vùng miền khác.

Cuộc thi "The Debate Challenge" thu hút đông đảo học sinh toàn quốc tham dự.

Tự tin trong giao tiếp, khả năng thuyết trình

Giống Phương Linh, Vũ Ngọc Minh - Đội thi "Dũng Sĩ Diệt Muỗi" - THPT FPT Cần Thơ cũng dành tình yêu cho tranh biện. Tuy nhiên, Minh là học sinh rụt rè. Trong những lần làm việc nhóm, em thường đưa ra những ý tưởng tốt nhưng không giỏi truyền tải thông tin, thuyết phục người nghe đồng tình với quan điểm của mình. "Tham gia The Debate Challenge, em mong bản thân sẽ cải thiện giao tiếp, khả năng thuyết trình. Hai kỹ năng cần thiết, giúp chặng đường học đại học thuận lợi hơn", Minh nói.

Đây là lần đầu tiên Minh thử sức với một cuộc thi, lĩnh vực mới với bản thân. Lần đầu quay video tham dự vòng Sơ loại, với đề bài lên ý kiến cá nhân về câu nói nổi tiếng của doanh nhân Margaret Heffernan "Để có những ý tưởng hay và sự đổi mới thật sự, chúng ta cần sự tương tác giữa con người, sự xung đột, tranh luận, tranh biện", Minh rất run. Tuy nhiên, bằng tinh thần ham học hỏi, không ngừng cố gắng, ý chí vượt qua chính mình, em và cả nhóm đã hoàn thiện video gửi về chương trình.

Tìm tòi, phân tích vấn đề

Với các bạn trẻ đến từ đội "Chúa tể của những loài dao" - The Colosseum - Phổ Thông Năng khiếu, tranh biện giúp bản thân thoát khỏi các định kiến tồn tại trước đó. Các em phân tích, tìm hiểu một vấn đề dưới góc nhìn đa chiều. Thông qua quá trình làm việc nhóm, các em hiểu, tin tưởng nhau.

Chung mục đích với The Colosseum, 4 thành viên của Palette Team tham gia cuộc thi tranh biện để giúp bản thân trau dồi các kỹ năng, phân tích vấn đề dưới nhiều góc nhìn. Lê Viết Nam Phương - đội trưởng của nhóm cho biết, đội đã có kinh nghiệm tranh biện, đến với "The Debate Challenge" các em mong muốn được cọ xát, thêm kiến thức. Bản thân em trước đó là học sinh nhút nhát, sợ nói trước đám đông. Tuy nhiên từ khi tham gia câu lạc bộ tranh biện của trường, Phương tự tin giao tiếp, vui vẻ khi nói chuyện với bạn bè, thẳng thắn nói lên quan điểm của bản thân.

Kỹ năng làm việc nhóm

Chia sẻ lý do tham gia chương trình, các thành viên của đội Cacbon - Câu lạc bộ tranh biện DCD mong muốn được tiếp xúc với các quan điểm gây tranh cãi, hấp dẫn, đối đầu với những đối thủ mạnh để nâng cao kiến thức. Cả đội học hỏi thêm kỹ năng làm việc nhóm, sử dụng trí tuệ tập thể để có những trận đấu thật gay cấn cùng nhiều kỷ niệm ý nghĩa

