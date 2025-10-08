Vì sao có đèn chữ thập màu đỏ tại các giao lộ?

Đèn chữ thập màu đỏ được lắp đặt tại các nút giao, giúp tài xế dễ nhận biết tín hiệu đèn và chủ động rời khỏi giao lộ an toàn.

Trên nhiều tuyến đường lớn, giao lộ ở các đô thị, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những đèn tín hiệu giao thông hình chữ thập (+) màu đỏ được gắn ở phần đường đối diện, phía mặt ngoài của cụm đèn xanh - vàng - đỏ của chiều ngược lại. Đây là loại đèn bổ trợ cho cụm đèn chính, nhằm giúp các phương tiện giao thông nắm rõ hơn về trạng thái của đèn đỏ chính.

Đèn chữ thập màu đỏ tại một giao lộ tại TP HCM. Ảnh: Hồ Tân

Theo QCVN 41/2019, đèn tín hiệu có hình chữ thập màu đỏ báo hiệu xe phải dừng lại, trong trường hợp xe đã ở trong nút giao thì phải nhanh chóng đi ra khỏi nút giao. Như vậy, đèn chữ thập đỏ có ý nghĩa tương đương đèn đỏ tròn, đều là tín hiệu cấm đi, yêu cầu các phương tiện dừng lại đúng vạch quy định.

Đèn chữ thập sẽ hoạt động cùng lúc với đèn đỏ chính, có nghĩa là khi đèn đỏ bật, đèn chữ thập đồng thời sáng lên. Loại đèn này được xem là thiết bị phụ trợ quan trọng tại các giao lộ lớn, khu vực có mật độ xe cao, hoặc nơi giao nhau giữa nhiều hướng rẽ phức tạp.

Đèn chữ thập màu đỏ đặc biệt phát huy tác dụng trong trường hợp các phương tiện đang di chuyển trong khu vực giao lộ. Nhờ được lắp ở vị trí cao, các tài xế dù đã vượt qua cụm đèn chính vẫn có thể quan sát rõ trạng thái tín hiệu. Khi nhận thấy đèn chữ thập sáng, tài xế sẽ chủ động tăng tốc ra khỏi nút giao, thay vì dừng lại giữa ngã tư, giúp giảm tình trạng kẹt xe và tránh nguy cơ va chạm với các luồng phương tiện khác.

Ngoài ra, khi cụm đèn chính bị che khuất bởi các xe lớn như xe tải, xe buýt khi dừng đèn đỏ, các tài xế có thể biết rõ tình trạng của đèn đỏ bằng cách quan sát đèn chữ thập ở làn đường đối diện.

Cách chấp hành giao thông khi gặp đèn chữ thập

Khi thấy đèn chữ thập màu đỏ sáng, các tài xế phải dừng lại trước vạch dừng. Trong trường hợp đã vượt qua nút giao, cần nhanh chóng ra khỏi giao lộ để không cản trở luồng xe khác.

Lưu ý tại các giao lộ lớn, ở giữa dải phân cách có vạch dừng chờ đèn, nếu không có đèn tín hiệu ở vạch dừng này, các tài xế cần nhìn tín hiệu của đèn chữ thập để lưu thông đúng luật. Trong ví dụ như hình dưới đây, nếu đang ở giữa giao lộ mà đèn chữ thập màu đỏ sáng lên, tài xế cần dừng đúng vạch, và chỉ di chuyển khi đèn chữ thập tắt. Nếu vượt qua vạch dừng khi đèn chữ thập đang bật, tài xế có thể bị phạt lỗi không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông.



Hồ Tân