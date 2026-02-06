Vì sao cầu thủ Real tập luyện với mặt nạ lạ?

Tây Ban NhaCác cầu thủ Real Madrid đeo mặt nạ màu xanh trong buổi tập cường độ cao nhằm đo lường chính xác thể trạng, qua đó tối ưu phong độ trước giai đoạn quyết định của mùa giải.

Sau hai ngày nghỉ hậu chiến thắng Rayo Vallecano ở vòng 22 La Liga, Real trở lại sân tập với hình ảnh khác thường. Nhiều cầu thủ gây chú ý khi đeo những chiếc mặt nạ màu xanh tham gia các bài tập cường độ cao.

Các cầu thủ Real Madrid đeo mặt nạ màu xanh trong buổi tập ngày 4/2/2026. Ảnh: Real Madrid FC

Nhiều ngôi sao như Trent Alexander-Arnold hay Kylian Mbappe đăng tải hình ảnh tập luyện với mặt nạ lên mạng xã hội, càng khiến người hâm mộ thêm tò mò về công dụng của thiết bị này.

Theo Real Madrid TV, đây là sáng kiến của chuyên gia thể lực người Italy Antonio Pintus. Dù có hình dáng giống mặt nạ dùng trong tập luyện độ cao, thiết bị này thực chất phục vụ mục đích hoàn toàn khác.

Pintus cho biết các cầu thủ chỉ đeo mặt nạ trong những bài kiểm tra áp lực kéo dài 15-20 phút. Đó là mặt nạ Cosmed K5, được thiết kế để xác định ngưỡng hiếu khí, yếm khí cũng như công suất vận động hiện tại của từng cầu thủ.

Thiết bị cho phép ban huấn luyện đo chính xác chỉ số VO2 max - lượng oxy tối đa cơ thể có thể hấp thụ và sử dụng khi vận động cường độ cao. Ngoài ra, công nghệ này còn phân tích việc cầu thủ đang đốt năng lượng từ chất béo hay carbohydrate nhiều hơn. Việc đảm bảo nền tảng thể lực tối ưu cho toàn đội là ưu tiên hàng đầu khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định.

Trên BBC, chuyên gia vật lý trị liệu thể thao Ben Warbuton giải thích, các mặt nạ dạng này vốn thường được sử dụng trong môi trường kiểm soát như máy chạy bộ hoặc xe đạp tập nhằm đánh giá thể lực. Tuy nhiên, Real đã điều chỉnh để áp dụng công nghệ này ngay trong các buổi tập thông thường.

"Họ sở hữu thiết bị công nghệ cao để vừa kiểm tra, vừa tập luyện cùng lúc", Warbuton nói. "Điều này rất có lợi cho ban huấn luyện vì không phải tách riêng một buổi chỉ để kiểm tra thể lực".

Theo ông, các bài test VO2 max truyền thống khó áp dụng trong mùa giải do tốn nhiều thời gian. "Nếu toàn đội phải lần lượt kiểm tra trên máy chạy hoặc xe đạp, họ sẽ mất cả một buổi tập. Chưa kể bề mặt máy chạy khác hoàn toàn mặt cỏ, dễ gây quá tải", Warbuton phân tích.

Việc tích hợp mặt nạ vào các bài tập đặc thù bóng đá còn giúp giảm nguy cơ chấn thương. "Cách này làm giảm rủi ro chấn thương mô mềm như căng bắp chân. Đội bóng không lãng phí buổi tập mà vẫn thu được dữ liệu thể lực quan trọng", ông nói.

Dữ liệu thu thập được cho phép ban huấn luyện đánh giá chi tiết tình trạng từng cầu thủ và điều chỉnh khối lượng vận động phù hợp.

"Kết quả sẽ cho thấy cầu thủ đang ở mức thể lực nào", Warbuton cho biết. "Họ sẽ so sánh với dữ liệu nền của chính cầu thủ đó hoặc với những người chơi cùng vị trí. Những ai có VO2 max thấp hơn có thể cần bổ sung các bài tập thể lực".

Chuyên gia này kết luận: "Đây chỉ là một trong nhiều cách để đánh giá thể trạng cầu thủ. Tôi nghĩ chi phí rất cao, nên không phải CLB nào cũng có thể áp dụng".

Trong tháng Hai, Real sẽ đá ba trận tại La Liga gặp Valencia, Sociedad, Osasuna và hai lượt play-off Champions League gặp Benfica. Những trận đấu này có thể sớm định đoạt mùa giải của thầy trò Alvaro Arbeloa.

