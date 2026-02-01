Real thắng nhờ hơn người và quả phạt đền phút 90+10 ở La Liga

Tây Ban NhaBàn ấn định 2-1 từ chấm phạt đền của Kylian Mbappe trước Rayo Vallecano đã cứu vãn một sự sụp đổ khác của Real Madrid, giữa những tiếng la ó dữ dội từ chính khán giả nhà.

Dù vươn lên dẫn trước nhờ khoảnh khắc xuất thần của Vinicius trước một Rayo Vallecano chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ một điểm, đội chủ sân Santiago Bernabeu vẫn "ngựa quen đường cũ", thi đấu rời rạc và để đội khách tìm được bàn gỡ. Bước ngoặt chỉ đến khi Dani Ceballos được HLV Alvaro Arbeloa tung vào sân vực dậy tuyến giữa, cùng tấm thẻ đỏ của Pathe Ismael Ciss sau pha vào bóng nguy hiểm với chính tiền vệ người Tây Ban Nha.

Cú sút phạt đền thành công của Mbappe ở phút 90+10 đã giúp Real, trong một nỗ lực vùng lên đầy bản năng cuối trận, thoát khỏi một cơn thịnh nộ dữ dội từ khán đài, sau hơn một giờ thi đấu bạc nhược và hỗn loạn. Real thắng bằng số lượng hơn là chất lượng, bằng tinh thần hơn là lối chơi. Trước Vallecano, điều đó có thể là đủ, nhưng ở những đấu trường khắc nghiệt hơn, sự mong manh này có thể sẽ bị trừng phạt.

Mbappe (trái) mừng bàn ấn định chiến thắng trước Rayo Vallecano ở vòng 22 La Liga trên sân Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh: AFP

Có một nghịch lý tồn tại ở Real lúc này, là dù chỉ kém đội đầu bảng Barca đúng một điểm cả trước và sau thắng lợi nhọc nhằn 2-1 trước Vallecano ở vòng 22 La Liga, thầy trò Arbeloa như thể trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc". Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha như một chiếc máy nóng lạnh thất thường. Họ không còn tiến từng bước chắc chắn qua mỗi trận đấu, mà đang sống lay lắt qua từng khoảnh khắc trước một đám đông đang bị bủa vây bởi sự nghi ngờ.

Bước vào cuộc tiếp đón đối thủ cùng thành phố dưới cơn mưa chỉ trích từ các khán đài Bernabeu sau thất bại 2-4 trước Benfica ở Champions League, HLV Arbeloa chỉ thực hiện đúng một sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với giữa tuần: tiền vệ Eduardo Camavinga thay Alvaro Carreras ở vị trí hậu vệ trái.

Sau cơn phẫn nộ từ khán đài, trận đấu bắt đầu khá yên bình cho đến khi Vinicius tiếp tục trở thành nạn nhân của những tiếng la ó sau một pha xử lý không tệ. Ngôi sao người Brazil đáp trả bằng cách ra hiệu yêu cầu những tràng pháo tay thay vì tiếng huýt sáo, nhưng cầu trường Bernabeu khước từ. Những ngôi sao áo trằng còn lại cũng bị chỉ trích ngay khi Rayo có cơ hội đầu tiên từ pha đi bóng lắt léo của tân binh Akhomach.

Bầu không khí càng âm u với chấn thương của Jude Bellingham. Truyền thông Madrid đưa ra dự báo đó là một chấn thương cơ của tiền vệ người Anh, khi anh khựng lại đột ngột trong một tình huống bứt tốc, ôm lấy đùi sau. Dù có bậc thầy thể lực Antonio Pintus hay không, cơn ác mộng chấn thương tại Real vẫn không có điểm dừng.

Giữa tình cảnh đó, Vinicius đột phá từ cánh trái, đi bóng chéo sân loại bỏ hậu vệ phải Ratiu bằng một nhịp gầm giày rồi vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ vào góc cao khung thành Batalla. Một siêu phẩm được ăn mừng đầy chủ ý: hai tay hướng lên trời, tri ân khán giả và hôn lên logo đội bóng.

Vinicius cứa lòng ghi bàn mở tỷ số cho Real. Ảnh: AFP

Bàn thắng đó là khoảnh khắc giải tỏa hiếm hoi của Real và cả Arda Guler, người mà vị thế trong đội hình vốn bấp bênh từ những ngày cuối nhiệm kỳ Xabi Alonso. Lần này, khi Bellingham phải rời sân từ sớm, cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ chợt có đất diễn. Tiền vệ 20 tuổi tạo ra cơ hội rõ rệt sau một pha đi bóng lắt léo nhưng bị thủ thành Batalla cản phá xuất sắc.

Nhưng khi hiệp một khép lại, bất chấp bàn thắng của Vinicius, các cầu thủ áo trắng vẫn phải rời sân trong những tiếng huýt sáo. Bàn thắng sớm ấy không thể trở thành động lực giúp "Los Blancos" thăng hoa. Trái lại, Vallecano còn tạo ra số dứt điểm ngang bằng trong 45 phút đầu (6 pha), cùng giá trị bàn thắng kỳ vọng nhiều hơn (0,42 so với 0,35 của Real).

Kịch bản đó lặp lại khi hai đội trở lại sân. Đội khách tăng tốc và có bàn gỡ hòa của Jorge De Frutos trước một Tchouameni – người chuyển sang đá trung vệ sau khi Raul Asencio rời sân – chơi quá hời hợt. Cơn thịnh nộ của các CĐV lại bùng nổ. Tệ nhất là Mastantuono, khi cầu thủ trẻ người Argentina có một ngày thi đấu lạc nhịp với trái bóng.

Vallecano bắt đầu lợi dụng sự bất mãn của khán giả nhà để gây sức ép. Ratiu suýt chút nữa đã nâng tỷ số lên 2-1 nếu không có sự xuất sắc của Thibaut Courtois. Trong khi đó, linh hồn hàng công chủ nhà là Mbappe lại mất tích gần như suốt trận. Anh chỉ thực sự xuất hiện trong một pha phản công thần tốc từ đường dọn cỗ của Guler, vượt qua thủ thành Batalla nhưng dứt điểm trúng xà ngang khi khung thành đã bỏ trống.

Real giành chiến thắng không hề dễ dàng, dù Rayo Vallecano chỉ đang đứng ở nhóm cuối La Liga. Ảnh: AFP

Real lúc này hoàn toàn mất phương hướng, chủ nhà không kiểm soát được bóng, không có những chuỗi phối hợp ra hồn, phần lớn vì các tiền vệ phải lùi về đá hậu vệ và các tiền đạo phải dạt cánh đá tiền vệ. Lão tướng tài hoa Isi Palazon bên phía Rayo tận dụng sự hỗn loạn này để tung hoành giữa các tuyến. Nếu không có sự xuất sắc và tầm vóc của Courtois trong pha đối mặt với Ratiu sau một tình huống phản công nhanh của Vallecano, thảm họa đã ập xuống Bernabeu.

HLV Arbeloa cũng không giúp tâm trạng của các khán giả nhà khá hơn với hai sự thay đổi người: David Alaba và Rodrygo lần lượt vào thay Dean Huijsen và Guler. Những lời chỉ trích nhắm thẳng vào HLV lẫn các cầu thủ rời và vào sân.

Bước ngoặt lớn nhất đến từ tấm thẻ đỏ của Pathe Ciss sau pha vào bóng rợn người với Ceballos, cầu thủ được đưa vào sân từ đầu hiệp hai. Có lợi thế hơn người, Real dồn ép như không còn gì để mất. Ceballos và Camavinga lần lượt đưa bóng tìm đến cột dọc.

Trọng tài chính Isidro Diaz bù giờ 9 phút. Vallecano phòng ngự kiên cường nhưng áp lực quá lớn đã khiến họ mắc sai lầm. Trung vệ Mendy, cái tên đã chơi vững chãi cả trận, trong một nỗ lực phá bóng trước mặt Brahim Diaz đã phạm lỗi trong vùng cấm. Bất chấp những phản ứng dữ dội từ phía đội khách, quyết định không thay đổi.

Sau một hồi trì hoãn, Mbappe bước lên lĩnh xướng trách nhiệm. Anh không sai lầm, đánh lừa Batalla để giữ lại 3 điểm trọn vẹn tại Bernabeu. Phút 90+13, thêm một cầu thủ khác của Vallecano nhận thẻ đỏ vì lỗi tranh cãi, là Chavarria. Real thắng, những tiếng la ó tạm lắng xuống, nhưng họ vừa bước đi trên một sợi dây mong manh. Đó là cái giá của một tập thể đang được chắp vá và lèo lái đầy khiên cưỡng.

Hoàng Thông