Vì sao cần chọn đúng size túi khi nâng ngực

Mỗi người có cấu trúc giải phẫu khác nhau, do đó size túi ngực được lựa chọn cần phù hợp, nếu vượt quá sẽ dẫn đến những biến chứng thông khe, tụt túi, giả bao xơ, co thắt bao xơ…, theo bác sĩ Hồ Cao Vũ.

Lựa chọn size túi ngực phù hợp là mối quan tâm hàng đầu khi lựa chọn nâng ngực. Một trong những yếu tố mang lại sự thành công của ca phẫu thuật cả về thẩm mỹ và ổn định lâu dài chính là lựa chọn size túi ngực phù hợp với cấu trúc giải phẫu và hài hòa với hình dáng của từng cơ thể. Thạc sĩ, bác sĩ Hồ Cao Vũ, đang công tác tại khoa ngoại bệnh viện Chợ Rẫy, với kinh nghiệm thực hiện nhiều ca phẫu thuật nâng ngực cho biết, dùng túi ngực to hơn cấu trúc giải phẫu của bệnh nhân mang đến nhiều hậu quả về thẩm mỹ.

Bác sĩ thiết kế vị trí tạo khoang đặt túi ngực cho một ca phẫu thuật nâng ngực. Ảnh: Hồ Cao Vũ

Bác sĩ Hồ Cao Vũ ví dụ việc đặt túi ngực vào khoang cũng giống như khi bơm khí vào bong bóng có thể tích cố định. Trường hợp bơm quá căng, sờ vào sẽ có phản lực và bong bóng rất cứng, tương tự đặt khi size túi ngực quá lớn so với khoang đặt túi hẹp dẫn đến tình trạng giả bao xơ, co thắt bao xơ (ngực cứng ngay sau khi đặt túi). Qua thời gian tình trạng này có thể dẫn đến vỡ túi ngực tại các nếp gấp do túi bị bó lại. Trường hợp nâng ngực vừa với thể tích cấu trúc giải phẫu, khi sờ vào ngực mềm mại và giảm thiểu nguy cơ vỡ túi qua thời gian.

Mỗi người có cấu trúc giải phẫu khác nhau, kích thước túi ngực được lựa chọn cần phù hợp và kỹ thuật tạo khoang đặt túi của bác sĩ phải tuân theo các cột mốc quy định trong giải phẫu. Nếu vượt quá sẽ dẫn đến những biến chứng sớm và biến chứng muộn như thông khe, tụt túi, giả bao xơ, co thắt bao xơ...

Lựa chọn size túi ngực phù hợp giúp giảm nhiều biến chứng sau phẫu thuật. Ảnh: Hồ Cao Vũ

Theo bác sĩ Vũ, nhiều người có nhu cầu nâng ngực thường lựa chọn size túi theo hình mẫu mình mong muốn hơn nhìn vào thể trạng hiện tại của mình. Nếu bác sĩ không tư vấn dựa vào cấu trúc giải phẫu mà đi theo mong muốn của khách hàng sẽ dẫn đến một số hậu quả.

Thông khe: Mỗi người có cấu trúc xương lồng ngực khác nhau như lồng ngực lồi ở giữa (lồng ngực có hình dạng ức gà), lồng ngực lõm ở giữa, cân bằng. Chính vì thế kỹ thuật tạo khoang đặt túi cần chính xác từng cột mốc giải phẫu đảm bảo túi ngực nằm đúng vị trí đã định vị qua đường vẽ truớc phẫu thuật. Đặc biệt với chị em có cấu trúc lồng ngực lõm có nguy cơ thông khe cao, tư thế nằm túi ngực đỗ về phía trong, nếu tạo khoang quá sát với mục đích tạo khe ngực, hoặc khoang to rộng nhiều so với túi, sẽ dẫn đến tình trạng túi ngực gây áp lực vào cực trong, qua thời gian dẫn đến biến chứng thông khe. Với kỹ thuật tạo khoang bằng phương pháp phẫu tích điểm kết hợp dual plane có chuyển mặt phẳng khoang giúp phẫu thuật viên hạn chế biến chứng như trên.

Tụt túi: Tụt túi là biến chứng muộn thông thường xảy ra quanh một năm sau nâng ngực. Dấu hiệu nhận biết khi túi ngực dịch chuyển xuống dưới nếp lằn dưới vú hoặc nằm dưới đầu ti, núm vú cao bất thường hoặc hướng lên trên báo hiệu túi ngực đã di chuyển, cực trên ngày càng xẹp và cực dưới đầy, chiều dài cực dưới dài hơn cực trên gây mất cân xứng bầu ngực.

Một trong những nguyên nhân gây tụt túi là đặt size túi ngực lớn tạo áp lực xuống cực dưới, đồng thời do kỹ thuật tạo khoang đặt túi của phẫu thuật viên không chính xác, vị trí đặt sai mặt phẳng và nếu cực dưới khoang đặt túi không tạo hình đúng cách nó có thể bị thay đổi dưới sức nặng và áp lực từ túi ngực kích thước lớn, khiến túi độn bị rơi xuống. Với phương pháp phẫu tích mù bằng đường nách (Blunt Dissection) sẽ không tạo hình cực dưới bằng kỹ thuật dual plane và tạo hình khoang đặt túi chính xác so với phương pháp phẫu tích điểm.

Giả bao xơ, co thắt bao xơ (ngực cứng ngay sau phẫu thuật). Đây là biến chứng thường gặp nhiều ngay sau phẫu thuật nhưng nhiều chị em không hay biết. Biểu hiện rất dễ nhận biết vòng 1 cứng ngay sau phẫu thuật và không mềm, ngực cứng hơn qua thời gian. Nguyên nhân do đặt túi không phù hợp với kích thước khoang dẫn đến túi ngực bị bó tạo nên áp lực làm cho ngực cứng, đa phần do kỹ thuật tạo khoang đặt túi không chính xác. Chính vì thế cần lựa chọn size túi ngực phù hợp và tạo khoang đặt túi đúng với kích thước size túi tạo sự mềm mại cho vòng 1 ngay sau khi đặt túi.

Bác sĩ sử dụng dao siêu âm Ultrasonic surgical scalpel trong nâng ngực. Ảnh: Hồ Cao Vũ

Hiện nay với sự tư vấn của bác sĩ, nhiều khách hàng đã chọn nâng ngực vừa vặn với cơ thể, tự nhiên và mềm mại hơn là vòng 1 kích thước lớn, đồ sộ. Lối sống lành mạnh, tập luyện thể thao, gu thời trang thời cut-out khoe đường cong cơ thể ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn túi ngực của giới trẻ. Ngoài ra đặt size túi nhỏ, tạo hình khoang phù hợp giúp hạn chế những biến chứng sau thẩm mỹ. Ứng dụng dao mổ siêu âm Ultrasonic surgical scalpel mang lại nhiều ưu điểm trong phẫu thuật nâng ngực như mức độ chính xác cao trong quá trình tạo khoang, lành thương nhanh, xuất viện sau 8 tiếng, hạn chế biến chứng.

Dao siêu âm Ultrasonic surgical scalpel với chức năng đốt – hàn – cắt cầm máu tốt, không làm tổn thương mô trong lần sử dụng đầu tiên kết hợp với phương pháp phẫu tích điểm bằng mắt thường hoặc màn hình nội soi giúp quá trình tạo hình khoang đặt túi chính xác.

Yên Chi