Vì sao cam, bưởi, chanh được mệnh danh 'siêu trái cây'?

Cam, chanh, bưởi được nhiều người mệnh danh là "siêu trái cây" hay "siêu thực phẩm", vậy chúng có lợi ích gì và có nên bổ sung hàng ngày? (Thu, 36 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Cam, chanh, bưởi được mệnh danh là "siêu trái cây" bởi chúng mang lại vô vàn lợi ích, giàu dinh dưỡng, tính mát, giúp cơ thể giải nhiệt hiệu quả, nên bổ sung hàng ngày. Cả ba loại đều chứa hàm lượng nước cao, vitamin C dồi dào cùng các chất chống oxy hóa, flavonoid và khoáng chất thiết yếu, giúp giảm cảm giác khát nước, tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ phục hồi cơ thể sau bệnh tật, cải thiện sức đề kháng và bảo vệ da khỏi lão hóa.

Ngoài ra, cam, chanh, bưởi dễ dàng chế biến thành các thức uống thanh mát như sinh tố, nước ép, bổ sung hàng ngày giúp hỗ trợ tiêu hóa nhờ chất xơ, cân bằng điện giải và giảm mệt mỏi.

Theo đông y, cam có vị ngọt thanh, tính mát, tác dụng thanh nhiệt, trừ đàm và thanh phế. Một quả cam trung bình cung cấp khoảng 70-90 mg vitamin C, giúp tăng cường miễn dịch và chống oxy hóa mạnh mẽ. Cam còn giàu kali, folate và flavonoid, hỗ trợ tim mạch, giảm cholesterol xấu và chống viêm.

Nước ép cam là lựa chọn lý tưởng cho ngày hè, có thể pha với cà rốt, táo hoặc thêm chút muối để dễ uống hơn, tránh hại dạ dày. Tuy nhiên, nên hạn chế ở mức 200 ml/ngày để tránh dư thừa axit. Phụ nữ mang thai có thể uống nhiều hơn nhưng cần chia nhỏ liều lượng, trong khi trẻ em chỉ nên dùng nửa quả mỗi ngày. Người bị viêm loét dạ dày, tá tràng, viêm tụy hoặc bệnh thận cần tránh, đồng thời không ăn cam khi đói, ngay sau bữa ăn no hoặc gần thời điểm uống sữa để ngăn ngừa khó tiêu.

Bưởi nổi bật với nguồn vitamin C phong phú - chỉ nửa quả đã đáp ứng 50% nhu cầu hằng ngày - cùng vitamin A và chất xơ cao, giúp nâng cao miễn dịch, phục hồi nhanh sau cảm cúm và bảo vệ cơ thể khỏi gốc tự do. Bưởi còn hỗ trợ giảm cân nhờ calo thấp và chất xơ tạo cảm giác no lâu. Ăn trực tiếp hoặc ép nước đều mang lại sự tươi mát, có thể thêm mật ong để tăng vị.

Chanh có hàm lượng vitamin C cao (khoảng 30-50 mg/quả) giúp tăng đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy hơi và cân bằng axit dạ dày. Chanh còn giàu chất chống oxy hóa, giúp duy trì độ ẩm da, giảm mệt mỏi và bù nước điện giải trong ngày nóng. Nước chanh tươi pha loãng với nước ấm là thức uống giá rẻ, dễ làm, lý tưởng để giải nhiệt.

Bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ

Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Dược TP.HCM