Vì sao Bitcoin thủng mốc 100.000 USD?

Thiếu hụt tin tức vĩ mô, lo ngại về bất ổn chính trị và rủi ro tín dụng đã đẩy Bitcoin về dưới mốc hỗ trợ quan trọng 100.000 USD.

Từ 14/11, Bitcoin (BTC) rơi về dưới 100.000 USD một đơn vị. Có lúc, thị giá sụt về sát 94.000 USD trước khi cải thiện nhẹ lên khu vực 95.000 USD và đi ngang đến nay. Đây là vùng giá thấp nhất kể từ đầu tháng 5, tức hơn nửa năm qua.

Trong tháng này, tiền số lớn nhất thế giới đã giảm hơn 9%, rơi xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng là 100.000 USD. Đà suy yếu này lan rộng ra toàn thị trường, kéo theo các token lớn như Ether, Solana và Dogecoin giảm 11-20%. Ngay cả các token tập trung vào mảng thanh toán hơn như XRP cũng sụt hơn 7%.

Tâm lý thị trường đang yếu đi dù chỉ số sức mạnh đồng đôla Mỹ (DXY) chững lại, mất đà sau khi gặp kháng cự trên mốc 100 hồi đầu tháng. Thông thường, DXY suy yếu sẽ có lợi cho Bitcoin, thị trường tiền số nói chung và cả kim loại quý.

Tuy nhiên, trong khi BTC vẫn ì ạch, các kim loại quý lại phục hồi mạnh. Giá vàng và bạc lần lượt tăng 4% và 9% trong tháng này. Các kim loại quý ít được chú ý hơn như palladium và platinum cũng ghi nhận mức đi lên trên 1%.

Theo Greg Magadini, Giám đốc mảng phái sinh tại công ty nghiên cứu thị trường Amberdata, phần lớn tin tốt đã được phản ánh vào giá trước đó, khiến BTC dễ bị tác động bởi các yếu tố tiêu cực. Sau khi Chính phủ Mỹ tránh được việc đóng cửa, các tài sản rủi ro giảm giá vì toàn bộ yếu tố "tin tốt" như Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất hay hợp tác thương mại Mỹ - Trung được sử dụng hết.

"Các nhà giao dịch Bitcoin trước đó đặt vị thế rất lạc quan, kỳ vọng nền tảng cơ bản mạnh sẽ hỗ trợ một cú tăng vào cuối năm. Nhưng giờ đây những vị thế này bị "xả" vì thị trường đã ở trạng thái quá mua, không còn mấy ai gom vào tiếp", ông nói thêm.

Tương tự, nhóm phân tích của sàn giao dịch Bitfinex cho rằng đợt giảm hiện tại chủ yếu xuất phát từ việc thiếu rõ ràng về các điều kiện kinh tế then chốt và hướng đi tiếp theo của chính sách tiền tệ. Sự thiếu hụt dữ liệu này là do đợt đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài từ ngày 1/10 đến 14/11, khiến các báo cáo về lạm phát và việc làm bị tạm ngừng phát hành.

Theo nhóm phân tích, đợt điều chỉnh của thị trường là hệ quả của khoảng trống thông tin và sự bất ổn chính trị. "Các dữ liệu kinh tế quan trọng vẫn đang thiếu, khiến thị trường và Fed không có đủ cơ sở để định hướng, buộc nhà đầu tư phải đứng ngoài quan sát", nhóm phân tích nêu quan điểm.

Tuy nhiên, gói chi tiêu ngân sách được thông qua để chấm dứt việc đóng cửa chính phủ chỉ cung cấp nguồn tài trợ duy trì hoạt động đến ngày 30/1 năm sau, tiếp tục gây sức ép lên tâm lý thị trường. "Gói chi tiêu ngân sách tạm thời này không giải quyết được sự bất định, nó chỉ đơn giản là đẩy vấn đề về phía sau", các chuyên gia Bitfinex bổ sung.

Chuyên gia tiền số Noelle Acheson cho biết đợt điều chỉnh vừa qua là một sự cần thiết sau nhiều tháng thị trường đi ngang trong biên độ hẹp và không thể duy trì đà bứt phá vượt mức 120.000 USD. Theo bà, các nhà đầu tư cần bước qua giai đoạn rũ bỏ (wash out) này trước khi có thể "thở phào nhẹ nhõm".

Động lực chính của BTC vẫn là thanh khoản vĩ mô. Bà kỳ vọng lần cắt giảm lãi suất tiếp theo của Fed có thể diễn ra vào cuối quý I/2026 sẽ gồm các biện pháp nới lỏng khác hoặc những "khoản bơm thanh khoản". Việc này được kỳ vọng giúp khôi phục sự lạc quan với các tài sản rủi ro, trong đó có BTC.

Biểu trưng của Bitcoin đặt cạnh các tờ đôla Mỹ. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, chuyên gia của công ty nghiên cứu thị trường Amberdata vẫn lo ngại về rủi ro hệ thống sâu hơn đang đè nặng lên thị trường tiền số. Giám đốc mảng phái sinh Greg Magadini nhấn mạnh nguy cơ đóng băng tín dụng là rủi ro lớn với các công ty nắm giữ tài sản số (DAT).

Những tổ chức này là nguồn lực quan trọng tạo áp lực mua lên tiền số trong năm qua, dựa nhiều vào các đòn bẩy để mua token, thường thông qua trái phiếu chuyển đổi và phát hành giấy nợ. Tuy nhiên, DAT không phải là nhóm duy nhất cạnh tranh nguồn vốn. Các chính phủ và dự án liên quan đến AI cũng đang gia tăng nhu cầu với cùng một lượng tín dụng hạn chế.

Magadini cho biết nếu thị trường tín dụng thắt chặt hoặc bị đóng băng, các công ty này có thể gặp khó khăn trong việc tái cấp vốn, buộc phải bán tài sản số để trả nợ. Việc bán tháo này có thể kích hoạt hiệu ứng dây chuyền, khiến các DAT khác cũng phải bán theo.

"Dù rủi ro này ít nghiêm trọng hơn với các tài sản chất lượng như BTC, nó tăng đáng kể với những công ty gần đây mua altcoin biến động cao ở vùng giá đỉnh", Magadini nhận định.

Tiểu Gu (theo CoinDesk)