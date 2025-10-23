Vì sao Bayern vội gia hạn với Kompany?

ĐứcHôm 21/10, Bayern Munich thông báo gia hạn với HLV Vincent Kompany đến 2029, chỉ sau khoảng một tuần đàm phán, dù hợp đồng cũ còn hiệu lực tới hè 2027.

Bayern Munich thông báo gia hạn với HLV Vincent Kompany đến năm 2029.

Theo Sport Bild, cuộc thương lượng diễn ra nhanh hơn nhiều so với dự đoán, bởi ban lãnh đạo đội bóng hoàn toàn bị thuyết phục bởi cách làm việc và phong thái của nhà cầm quân người Bỉ.

Cuộc nói chuyện đầu tiên giữa Kompany và hai lãnh đạo phụ trách chuyên môn - Max Eberl và Christoph Freund - diễn ra ngày 14/10. Đôi bên nhanh chóng đạt thỏa thuận và hợp đồng được ký kết tại đại bản doanh Sabener Strasse sáng 21/10. Những yếu tố giúp Kompany "ghi điểm" tuyệt đối với ban lãnh đạo Bayern không nằm ở lời nói, mà ở cách hành xử điềm đạm và tinh tế.

Trái với hai người tiền nhiệm Thomas Tuchel và Julian Nagelsmann thường xuyên gây chú ý với các phát biểu thẳng thắn, Kompany luôn chọn cách xuất hiện nhẹ nhàng, lịch thiệp và tránh tranh cãi. Ông từ chối bình luận về tin đồn chuyển nhượng hay vấn đề hợp đồng của cầu thủ, thay vào đó tập trung hoàn toàn vào công việc chuyên môn.

Một điểm khác khiến Kompany được lòng cả cầu thủ lẫn ban lãnh đạo là cách ông quản lý phòng thay đồ. Với uy tín của cựu trung vệ đẳng cấp thế giới, ông có tiếng nói đủ mạnh để duy trì kỷ luật, nhưng cũng luôn bảo vệ học trò, khích lệ thay vì chỉ trích. Trong mùa hè chuyển nhượng bận rộn, Kompany chưa từng than phiền về việc thiếu bổ sung nhân sự - điều khiến các cầu thủ cảm thấy được tôn trọng và tin tưởng.

HLV Vincent Kompany (phải) cùng Harry Kane mừng danh hiệu Bundesliga mùa 2024-2025. Ảnh: FC Bayern

Trên sân, Bayern dưới thời Kompany thể hiện lối chơi áp đảo và gắn kết hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn so với cùng kỳ mùa trước. Chuỗi khởi đầu ấn tượng với danh hiệu Siêu Cup Đức cùng 10 chiến thắng liên tiếp, tính đến thời điểm diễn ra đàm phán, là minh chứng rõ ràng nhất cho dấu ấn của nhà cầm quân người Bỉ.

Không chỉ vậy, Kompany còn gây thiện cảm lớn với người hâm mộ Bayern. Ông luôn sẵn sàng chụp ảnh, ký tặng sau mỗi trận, và đặc biệt duy trì truyền thống dự tiệc cùng CĐV sau các trận sân khách ở Champions League - điều từng bị lãng quên trong những năm gần đây.

Theo Sport Bild, sau khi Kompany ký gia hạn, các trợ lý và thành viên ban huấn luyện của ông cũng sẽ được mời ký hợp đồng mới trong thời gian tới. Với phong độ ổn định ở mọi đấu trường, Bayern tin rằng việc giữ chân Kompany là bước đi quan trọng để hướng tới những danh hiệu tiếp theo, khẳng định vị thế thống trị không chỉ trong nước mà còn ở châu Âu.

HLV Kompany ký hợp đồng mới với Bayern ngày 21/10. Ảnh: FC Bayern

Kompany dẫn dắt Bayern từ hè 2024, ngay sau khi thất bại trong nhiệm vụ trụ hạng với Burnley ở Ngoại hạng Anh. HLV người Bỉ dẫn dắt 67 trận, thua 9, hòa 9, thắng 49, đạt tỷ lệ thắng 73,13%, đoạt hai danh hiệu là Bundesliga và Siêu Cup Đức.

"Tôi rất biết ơn, vinh dự và muốn cảm ơn Bayern vì sự tin tưởng cũng như môi trường làm việc mà họ đã dành cho tôi ngay từ ngày đầu tiên", nhà cầm quân 39 tuổi nói trong ngày ký hợp đồng mới. "Tôi cảm thấy như mình đã ở đây lâu hơn rất nhiều và hiểu rõ về CLB. Tôi đã có những trải nghiệm tuyệt vời và giờ lúc viết tiếp hành trình tuyệt vời. Hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ và ăn mừng nhiều thành công hơn nữa".

Hồng Duy (theo Bild)