Arsenal vẫn còn 87% khả năng vô địch Ngoại hạng Anh

Theo siêu máy Opta sau vòng 32 Ngoại hạng Anh, Arsenal vẫn có cơ hội vô địch cao gần gấp 7 lần Man City, dù hai đội đều nắm quyền tự quyết.

Sau vòng 32, Arsenal đang hơn Man City 6 điểm, nhưng cũng chơi nhiều hơn một trận. Hai đội sẽ gặp nhau trên sân Etihad ở vòng 33 vào ngày 19/4. Vì thế, Man City hoàn toàn có thể chiếm đỉnh bảng nếu hạ Arsenal, rồi thắng trận bù gặp Crystal Palace (chưa xác định thời gian).

Tuy nhiên, theo thống kê Opta, Arsenal vẫn sáng cửa vô địch với xác suất 87%. Trong khi đó, cơ hội của Man City chỉ là 13%. Hãng dự đoán hai đội cùng kiếm thêm 12 điểm từ những trận còn lại. "Pháo thủ" sẽ kết thúc mùa giải với 82 điểm, còn Man City chỉ là 76 điểm.

Declan Rice thất thần khi Arsenal thua Bournemouth 1-2 ở vòng 32 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, thành phố London, Vương quốc Anh ngày 11/4/2026. Ảnh: Reuters

Những con số này được Opta dự đoán qua việc chạy mô phỏng hàng nghìn lần các kết quả còn lại của mùa giải, từ đó tính ra xác suất. Năng lực các đội được đánh giá qua chỉ số sức mạnh Opta, và ở đó Arsenal vẫn được đánh giá cao nhất thế giới, còn Man City chỉ đứng thứ ba sau cả Bayern Munich.

Trong sáu trận còn lại, Arsenal lần lượt gặp Man City, Newcastle, Fulham, West Ham, Burnley và Crystal Palace. Vị trí trung bình của các đội này đang là 12,8. Bảy đối thủ còn lại của Man City là Arsenal, Burnley, Everton, Brentford, Bournemouth, Aston Villa và Crystal Palace, có vị trí trung bình là 9. Vì thế, lịch đấu của đoàn quân Pep Guardiola vẫn khó khăn hơn nhiều so với thầy trò Mikel Arteta. Đó là lý do hãng thống kê vẫn tin tưởng vào Arsenal.

Vòng Arsenal Man City 33 Man City Arsenal 34 Newcastle Burnley 35 Fulham Everton 36 West Ham Brentford 37 Burnley Bournemouth 38 Crystal Palace Aston Villa Bù Crystal Palace

Đội bóng của Mikel Arteta cũng đang có phong độ nhỉnh hơn, khi giành 12 điểm trong 5 vòng gần nhất, so với Man City là 11 điểm. Bại tướng của họ có Tottenham, Chelsea, Brighton lẫn Everton trong giai đoạn này.

Yếu tố không đứng về Arsenal là thành tích tệ hại của Arteta trong tháng Tư, hiệu suất chỉ bằng một nửa Guardiola trong cùng thời gian. Vấn đề là liệu điều đó có tiếp tục xảy ra ở mùa này hay không.

Cũng theo mô phỏng của Opta, Man Utd có 96% khả năng dự Champions League mùa sau. Aston Villa cũng có tới 94% cơ hội, còn Liverpool là 69%. Chelsea chỉ còn 19% xác suất dự Champions League, sau khi vừa thua Man City 0-3 ngay tại Stamford Bridge.

Ở cuộc đua tại đáy bảng, Tottenham lần đầu có nguy cơ cao thứ ba, với 46% khả năng xuống hạng. Wolverhampton và Burnley đã có 100% khả năng chia tay Ngoại hạng Anh, theo dự đoán của Opta. Xác suất của các đội xếp trên Tottenham lần lượt là West Ham 36%, Nottingham Forest 10% và Leeds 8%.

Hoàng An (theo Opta)