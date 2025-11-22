Vì sao ảnh chụp Muhammad Ali luôn đẹp bậc nhất lịch sử thể thao?

Ngày 25/5/1965, một cái bấm máy từ nhiếp ảnh gia người Mỹ Neil Leifer đã biến cú hạ đo ván Sonny Liston của Muhammad Ali trở thành "Mona Lisa của nhiếp ảnh thể thao".

Leifer khi ấy 22 tuổi, đứng "ngay đúng trước con sư tử vừa bị thợ săn hạ gục". Sáu thập kỷ sau, khoảnh khắc bắt trọn cuộc đụng độ giữa hai gã khổng lồ ấy vẫn giúp ông được nhớ đến như một huyền thoại của làng nhiếp ảnh thể thao. Ngày nay, muốn sở hữu một bản in kích thước 50 × 50 cm cho bức hình ấy, người mua phải chi hơn 23.000 USD. Tác phẩm ấy cũng "nuôi sống" Leifer đến tận ngày nay.

Tối hôm đó, tại một nhà thi đấu tồi tàn ở Lewiston, bang Maine, Mỹ, trước vỏn vẹn 4.000 khán giả, Muhammad Ali cho Sonny Liston cơ hội phục thù đai vô địch hạng nặng thế giới. Giữa họ là 10 tuổi đời ngăn cách. Chưa đầy hai phút, Ali mặc quần đùi trắng đã hạ đo ván đối thủ lớn tuổi hơn, người dường như chẳng thiết tha đứng dậy. Nhà vô địch ném ánh mắt rực lửa, gào thét cuồng nộ. Đứng đúng vị trí đối diện, Leifer ấn nút chụp bằng chiếc Rolleiflex. Kết quả là một kiệt tác kỹ thuật, một cú đấm móc bằng cơ bắp và mồ hôi, một tia chớp lịch sử Mỹ.

Leifer thuộc nhóm nhỏ những nhiếp ảnh gia - phần lớn là Anh - Mỹ - đã chụp cho tất cả các ấn bản tạp chí Sports Illustrated, Life hay Time: từ các Tổng thống Mỹ, Giáo hoàng, cho đến Fidel Castro, Marlon Brando... Yêu nghề đến cháy bỏng, ông sống một cuộc đời bay hết từ nơi này đến nơi kia, từ SVĐ này đến SVĐ kia, từ các xưởng phim này đến các xưởng phim kia. 16 tuổi, ông có bức ảnh đầu tiên được đăng trên Sports Illustrated: một pha chạm bóng bầu dục kinh điển tại sân Yankee, thành phố quê hương New York. Không được cấp thẻ tác nghiệp vì quá trẻ, ông lẻn vào sân bằng cách đẩy xe lăn cho một người khuyết tật, máy ảnh đeo chéo vai.

Lần đầu Leifer gặp Cassius Clay, tức Muhammad Ali sau này, là tại Olympic 1960. Cùng tuổi, họ nhanh chóng thân thiết. Leifer về sau theo chân và ghi lại tổng cộng 35 trận đấu của "Võ sĩ Vĩ đại nhất", từ Manila (Philippines) đến Kinshasa (Congo). "Có Ali trong ống ngắm thì dễ như ăn kẹo, là giấc mơ của mọi nhiếp ảnh gia", ông nói trên báo Pháp L’Équipe năm 2007. "Ali yêu ống kính và ống kính cũng yêu ông ấy".

Leifer mô tả về Ali như một "cộng sự" cực kỳ quan tâm đến góc máy: "Ali muốn xem từng bức Polaroid chụp thử. Hết lần này đến lần khác. Ông ấy thường nói với tôi 'Dù sao thì tôi quá đẹp trai, không thể chụp hỏng được...' Ali không hoàn toàn sai. Ngoài Marilyn Monroe, tôi không thấy ai bắt sáng tốt hơn ông ấy". Ngay cả Carl Lewis năm 1984, khi được Leifer chụp tạo dáng cùng bốn tấm HC vàng trước khi VĐV này thực sự giành chúng tại Olympic Los Angeles năm đó, cũng không sánh bằng.

"Bỗng dưng, người đàn ông da đen trở nên mạnh mẽ và cao quý"

Judith Perrignon, cựu phóng viên chính trị, chuyên gia về nước Mỹ, tác giả cuốn "Người không cúi đầu, nước Mỹ của Muhammad Ali", từng diễn giải lại khoảnh khắc để đời của Leifer như sau: "Nằm dưới sàn đấu là hình ảnh một người đàn ông da đen bị đánh gục, bị nghiền nát. Phía trên, trong vẻ đắc thắng, là một người đàn ông da đen khác, đẹp phi thường về tỷ lệ cơ thể, về phong thái. Và cực kỳ ăn ảnh. Ta cảm nhận được sức mạnh của Ali, nhưng cũng thấy cơn khát về một định mệnh cá nhân, thấy cả bầu không khí chính trị đang nâng đỡ ông".

Bà Perringnon tin rằng bức ảnh này khắc họa được nhiều về hơn một người thắng cuộc đơn thuần. Điều khiến bà mê mẩn ở cuộc đối đầu giữa Ali và Liston năm 1965 là việc nó đại diện cho hai câu chuyện về những đứa trẻ da đen. Ali được mẹ yêu thương vô hạn từ nhỏ và trở thành cội nguồn sức mạnh của ông. Liston thì bị mẹ bỏ rơi, trao lại cho người cha bạo hành. Giữa họ là sự khác biệt về niềm tin và sự tự tin.

Liston là con rối của mafia. Ali thì bị Nation of Islam lợi dụng, kéo theo những hệ lụy sau này. Nhưng đó lại là một cuộc chiến chính trị thực sự. "Ali đại diện cho điều gì đó lớn hơn chính bản thân, ông là dấu mốc của một giai đoạn lịch sử Mỹ và lịch sử người Mỹ gốc Phi", bà Perringnon viết. "Điều đó đã thúc đẩy ông. Thời kỳ chính trị khi ấy vô cùng căng thẳng. Nạn phân biệt chủng tộc ám ảnh xã hội Mỹ. Malcolm X thì bị ám sát chỉ ba tháng trước".

Ali luôn tự tin về hình thể, và chịu khó hợp tác với các nhiếp ảnh gia.

Liston ngã vì một cú đấm. Nhưng đâu đó người ta cũng viết rằng một thành viên thuộc tầng lớp nô lệ vừa bị đè bẹp, người chỉ thoát thân bằng cách "bán mình cho người da trắng" - theo đúng lời Ali. "Liston là bóng tối, Ali là ánh sáng, bằng cơ thể và lời nói, ông tỏa sáng và chiếm lĩnh không gian trong một giai đoạn xã hội đang nổi dậy, khát khao quyền dân sự tại một nước Mỹ bị chia rẽ", bà Perringnon miêu tả.

Theo bà Perringnon, ở tuổi 23, nếu Ali không chịu ảnh hưởng từ Nation of Islam - tổ chức mà một năm sau thúc đẩy ông từ chối tham chiến tại Việt Nam, với câu nói nổi tiếng "Chẳng có người Việt Cộng nào gọi tôi là mọi đen cả", dẫn đến án treo găng dài hạn - có lẽ ngày nay người ta không nhắc đến ông nhiều đến thế. Mối liên hệ của ông với Black Panthers cũng như việc ông cải đạo Hồi năm 1964 từng khiến dư luận Mỹ chia rẽ, kể cả một bộ phận người Mỹ gốc Phi.

"Đồng thời, Ali lại khao khát được yêu mến, ông tìm kiếm sự nổi tiếng", vẫn lời từ bà Perringnon. "Điều này phức tạp với Ali, vì từ nhỏ ông đã thích được chú ý, thích phô bày. Ông thấy mình đẹp, ông tìm kiếm hình ảnh phản chiếu của mình. Và ông luôn miệng: 'Nhìn xem, tôi đẹp nhất!' Võ sĩ ấy cũng là một người quyến rũ, một ngôi sao hào nhoáng. Ông nổi bật trên màn ảnh, tạo ra sự thèm muốn và ai cũng muốn có ông".

Hơn nữa, đây là thời hoàng kim của tạp chí Mỹ, một nền báo chí vô cùng sáng tạo. Trước đấy, người da đen không được xuất hiện trên trang bìa. Và rồi, Ali lại chễm chệ trên bàn phòng khách của các gia đình Mỹ. Đó không phải chuyện nhỏ. Ali hài lòng ở khía cạnh chính trị, và cũng bởi ông rất yêu bản thân mình. Quan trọng nhất, ông phá vỡ hình tượng cổ điển về một nhà vô địch da đen: một gã siêu cơ bắp, đáng sợ trong mắt công chúng. Một "con thú trên sàn đấu" mà người ta đặt cược trước trận, nhưng tuyệt đối không muốn gặp ngoài đường vì đó ắt phải là một tên tội phạm.

"Bỗng dưng, với Ali, người đàn ông da đen trở nên mạnh mẽ và cao quý, mặc những bộ vest đẹp, thậm chí còn khoác áo choàng lụa mỏng. Vậy nên FBI - vốn theo dõi Ali để tìm cách triệt hạ - lại mong Liston thắng hơn: một nhà vô địch da đen dễ kiểm soát, chỉ biết đấm bốc và ngậm miệng. Ali là một quỹ đạo hoàn toàn khác. Thật kỳ diệu khi sáu thập kỷ sau, ông vẫn được các thế hệ trẻ trên toàn cầu yêu mến đến vậy", bà Perrignon kết luận.

"Trọn vẹn Ali trong một cú click"

Dù những hình ảnh tràn ngập trên mạng xã hội ngày nay với tốc độ chóng mặt, bức ảnh chụp năm 1965 vẫn được xem là nổi tiếng nhất làng thể thao, như nàng Mona Lisa. Nó được in lên áo phông, lên cốc, lên mũ... trở thành biểu tượng, chỉ vì đó là Ali. Nhà vô địch vừa bảo vệ thành công đai hạng nặng thế giới, nhưng lại đang điên tiết. Ali gào thét vì Liston đã ngã ngay từ hiệp đầu. Người Mỹ còn gọi đó là "cú đấm ảo ảnh" (phantom punch), tố trận đấu bị dàn xếp, rằng Liston cố tình nằm bất động. Còn khi ấy, Ali đã hét vào mặt đối thủ: "Đứng dậy đi, mày muốn cướp vinh quang của tao mà!".

Trong một bức ảnh chụp ở buổi cân trọng lượng hôm trước ngày so găng, Ali từng nhìn chằm chằm Liston như muốn nói "Tao sẽ đập mày tan xác". Và đúng là nó đã xảy ra. Khi Liston, một võ sĩ cũng lừng danh, bước lên võ đài, có lẽ ông đã nhớ tới ánh mắt của Ali. Thế là sau khi lãnh một cú đấm không quá mạnh, ông không thèm đứng dậy nữa.

Theo Jean-Denis Walter - nguyên Tổng biên tập tạp chí Pháp L'Équipe và là nhà sáng lập một phòng triển lãm nghệ thuật chuyên về nhiếp ảnh thể thao, đại diện cho nhiều tên tuổi lớn trong đó có Leifer - bức ảnh này đi vào lịch sử vì nó hoàn hảo về mặt hình thức.

Leifer sinh ngày 28/12/1948 là một nhiếp ảnh gia, nhà văn và nhà làm phim người Mỹ nổi tiếng, được biết đến chủ yếu với những bức ảnh thể thao mang tính biểu tượng.

"Cái đẹp phục vụ thông tin", Walter nhận xét. "Ánh sáng tuyệt mỹ, bố cục, định dạng vuông vắn... Leifer đứng vai kề vai với các nhiếp ảnh gia khác, nhưng chỉ mình ông chụp được khoảnh khắc ấy, bức hình xuất chúng. Leifer luôn khiêm tốn nói rằng một bức ảnh thể thao xuất sắc có 80% là nhờ vị trí đứng của người chụp với yếu tố may mắn đi kèm, 20% còn lại mới là thiên tài, bản năng và cảm quan hình ảnh của ông ấy. Nhưng hãy nhìn khuôn mặt các đồng nghiệp bên kia sàn đấu mà xem! Bức ảnh này đã làm nên tên tuổi Leifer vì nó kể trọn vẹn Ali chỉ trong một cú bấm máy: một người đàn ông đầy mãnh lực, kiêu hãnh, thậm chí là cuồng vọng. Hạ knock-out đối thủ ngay hiệp đầu thì chẳng xứng tầm ông ấy. Ali muốn nhiều hơn, muốn vinh quang tuyệt đối".

Song, bức ảnh yêu thích nhất của chính Leifer lại là một tấm khác: trận Ali thắng Cleveland Williams năm 1966 tại Houston. Thấy đèn chiếu sáng treo cao bất thường, ông quyết định gắn máy (một chiếc Hasselblad, ống kính 50 mm) lên đó để chụp từ trên xuống, bao quát cả sàn đấu lẫn vài hàng ghế đầu. Ông dành cả ngày loay hoay lắp đặt, kéo dây tới mép sàn, dán băng keo tạm bợ, phối hợp đèn flash, lắp hệ thống khí nén để bấm máy và tua phim từ xa.

Với chỉ 12 kiểu trên một cuộn phim, Leifer hiểu rằng mình phải thật bình tĩnh trước khi bấm máy. Phép màu của bức ảnh - như chính ông nói - "là do các võ sĩ ban tặng: Williams dang tay hình chữ thập như bị đóng đinh, còn Ali giơ cao nắm đấm". Hình thể học của cơ thể, trọng tài cúi xuống, đột nhiên mọi thứ thẳng hàng. Một tuyệt tác! Trông cứ như được dàn dựng, như một tác phẩm nghệ thuật đương đại.