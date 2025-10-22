Đấu giá thẻ nghĩa vụ Muhammad Ali phản đối chiến tranh Việt Nam

Tấm thẻ nghĩa vụ quân sự huyền thoại quyền Anh Muhammad Ali từ chối ký năm 1967 để phản đối chiến tranh giữa Mỹ và Việt Nam, đang được đấu giá khởi điểm 3 triệu USD.

Theo thông báo của nhà đấu giá Christie’s, tấm thẻ mang tên khai sinh của huyền thoại người Mỹ, Cassius Marcellus Clay Jr, được cấp năm 1967, có giá ước tính tới 4,6 triệu USD. Hiện vật này gắn với thời khắc Ali từ chối lệnh nhập ngũ, trở thành biểu tượng phản chiến nổi tiếng ở Mỹ.

Thẻ nghĩa vụ Muhammad Ali từ chối ký tên. Ảnh: AP

Năm 1967, khi được yêu cầu tham gia quân đội Mỹ để chiến đấu tại Việt Nam, Ali kiên quyết không ký vào chiếc thẻ này. "Tôi chẳng có mâu thuẫn gì với người Việt Cộng cả", ông nói. "Tại sao lại yêu cầu tôi mặc quân phục, đi xa hàng vạn dặm để thả bom vào những người này? Trong khi những người da đen ở Louisville bị đối xử thậm tệ và không có các quyền con người cơ bản".

Ali sinh ngày 17/1/1942 tại thành phố Louisville, bang Kentucky, Mỹ. Ông được coi là tay đấm quyền Anh vĩ đại nhất mọi thời, là nhà vô địch tuyệt đối hạng nặng thời 1974-1978. Năm 1999, ông được BBC vinh danh VĐV thể thao vĩ đại nhất thế kỷ 20. Khi từ chối nghĩa vụ quân sự năm 1967, ông toàn thắng 29 trận chuyên nghiệp, nhiều lần bảo vệ đai WBC, Ring hay WBA thế giới.

Quyết định của Ali khiến ông bị tước danh hiệu thế giới, cấm thi đấu ba năm và kết án trốn nghĩa vụ quân sự. Suốt thời gian đó, Ali vẫn kiên định, từ chối tham gia bất kỳ cuộc chiến nào đi ngược lại đức tin.

Năm 1971, Tòa án Tối cao Mỹ tuyên trắng án cho Ali, mở đường cho ông trở lại tái đấu Joe Frazier trong "trận đấu thế kỷ". Dù thất bại trận đó, Ali vẫn là biểu tượng cho phong trào phản chiến và công bằng xã hội tại Mỹ. Trong vài năm sau, ông đả bại Frazier hai lần, rồi liên tiếp giành các đai thế giới.

Muhammad Ali (phải) cầm tờ báo về một cuộc biểu tình của Mỹ để chống chiến tranh ở Việt Nam năm 1966. Ảnh: Bettmann Archive

Christie’s cho biết tấm thẻ đang được trưng bày tại Trung tâm Rockefeller ở New York, trước khi chính thức mở đấu giá trong tuần tới. Đại diện nhà đấu giá mô tả đây là "hiện vật độc nhất vô nhị, gắn liền với một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 20".

Con gái Muhammad Ali, bà Rasheda Ali Walsh, chia sẻ: "Thông điệp về lòng dũng cảm và niềm tin của cha tôi có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Việc đấu giá tấm thẻ là một cách lan tỏa tinh thần ấy tới thế giới".

Muhammad Ali qua đời năm 2016 ở tuổi 74, sau nhiều năm chống chọi bệnh Parkinson. Đến nay ông vẫn thường được coi là VĐV thể thao vĩ đại bậc nhất mọi thời.

Hoàng An (theo Daily Mail)