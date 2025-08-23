Vì sao 6 ngành lấy điểm chuẩn 'kịch trần' 30/30?

Chỉ tiêu ít nhưng thí sinh đông, cùng chính sách quy đổi chứng chỉ IELTS và cộng điểm ưu tiên, là lý do khiến 6 ngành ở ba đại học lấy điểm chuẩn 30/30.

Đến cuối ngày 23/8, hầu hết trường đã công bố điểm chuẩn đại học 2025. Có 6 ngành lấy điểm chuẩn 30/30 là Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm tiếng Trung, cùng ở Đại học Huế và trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội; Quan hệ quốc tế của Học viện Khoa học quân sự; Y khoa của Học viện Quân y.

Trong khi đó, cả nước chỉ có 9 thí sinh đạt 30/30 điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển ba môn, gồm: 8 em ở tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa) và một em B00 (Toán, Hóa, Sinh). Không thí sinh nào khối D (Toán, Văn, Ngoại ngữ) - tổ hợp thường dùng để xét tuyển vào các ngành liên quan đến ngôn ngữ và Quan hệ quốc tế đạt điểm tuyệt đối.

Đại diện các trường cho biết lý do đầu tiên khiến các ngành trên có điểm chuẩn ở mức "kịch trần" là chỉ tiêu ít nhưng mức độ quan tâm cao.

Như tại trường Ngoại ngữ Huế, Hiệu trưởng Phạm Thị Hồng Nhung cho biết chỉ tiêu ngành Sư phạm tiếng Anh là 199 và Sư phạm tiếng Trung là 20, trong khi lượng nguyện vọng nộp vào hai ngành này rất lớn với tỷ lệ chọi khoảng 1/50.

"Chương trình giáo dục phổ thông 2018 quy định tiếng Anh và Trung thuộc nhóm 7 ngoại ngữ 1 (bắt buộc), trước kia thì không. Điều này dẫn tới nhu cầu giáo viên tăng", bà Nhung nhận định.

Bà Hà Lê Kim Anh, Phó hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, cũng chỉ ra thực tế các địa phương trên cả nước hiện đều thiếu giáo viên ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh. Do đó, thí sinh quan tâm đến các ngành Sư phạm ngoại ngữ rất nhiều.

Với Học viện Quân y, mức 30 áp dụng với thí sinh nữ phía Bắc đăng ký vào ngành Y khoa mà chỉ tiêu diện này chỉ là 3, theo một đại diện tuyển sinh ở khối trường quân đội. Còn ở Học viện Khoa học quân sự, chỉ tiêu nữ vào ngành Quan hệ quốc tế là 2.

Ban Tuyển sinh quân sự không cho biết chi tiết số thí sinh đăng ký vào từng ngành. Tính chung trong 20 trường quân đội, số đủ điều kiện dự tuyển là hơn 33.200, tăng khoảng 40% so với năm ngoái. Học viện Quân y có hơn 3.200 hồ sơ đăng ký, trong khi chỉ tiêu là 180.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025 tại Hà Nội Ảnh: Giang Huy

Lý do thứ hai đẩy điểm chuẩn lên mức 30 là do chính sách quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và cộng điểm thưởng. .

Như với hai trường Đại học Ngoại ngữ, thí sinh được quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn tiếng Anh. Ví dụ, IELTS 5.5 được quy đổi thành 8,5 điểm Tiếng Anh, từ 7.0 trở lên thí sinh được tính 10 điểm.

"Hiện nay, nhiều gia đình đầu tư cho con học ngoại ngữ. Số lượng thí sinh dùng chứng chỉ ngoại ngữ để quy đổi ngày càng tăng", bà Nhung cho hay.

Theo các chuyên gia tuyển sinh, trong bối cảnh đề tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT khó như năm nay, cả nước chỉ có 141 thí sinh đạt điểm 10, điểm trung bình là 5,38, thì chứng chỉ ngoại ngữ là lợi thế lớn.

Cuối cùng, các thí sinh còn được cộng thêm điểm thưởng, ưu tiên nếu có giải học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên. Trường Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội cộng điểm cho những em có chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT, A-Level. Còn trường Ngoại ngữ, Đại học Huế ưu tiên cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc có học lực loại giỏi ở lớp 11, 12. Tổng điểm thưởng mà một thí sinh có thể được cộng tối đa là 3/30.

Ở khối trường quân đội cũng tương tự. Với chứng chỉ IELTS 5.5-60, thí sinh được tính 8 điểm tiếng Anh, từ 8.0 được quy đổi thành 10 10.

Thí sinh thi vào khối trường này cũng được cộng điểm khuyến khích nếu có giải quốc gia, quốc tế. Nhóm được điểm cộng còn gồm những em đạt học lực giỏi, hạnh kiểm tốt ba năm, đồng thời đạt một trong các tiêu chí: giải ba cấp tỉnh; có IELTS 5.5 hoặc tương đương; điểm SAT 1.068/1.600 hoặc ACT 18 trở lên.

Đại diện hai trường Ngoại ngữ còn cho rằng điểm chuẩn một số ngành ở mức rất cao, chạm mốc 30, cũng cho thấy thương hiệu, chất lượng đào tạo của nhà trường.

Dương Tâm - Bình Minh