Điểm chuẩn Sư phạm, Công nghệ lập đỉnh, Y giảm sâu

Điểm chuẩn ngành Sư phạm và Công nghệ chạm hoặc áp sát mốc 30 trong khi ngành Y giảm mạnh, theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Đến ngày 24/8, tất cả trường đại học đã công bố điểm chuẩn. Trái với dự đoán ban đầu khi Bộ công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT, đa số ngành ở các trường có đầu vào tăng.

Nhóm ngành Sư phạm lập đỉnh

4 trong 6 ngành có điểm chuẩn 30/30 năm thuộc về khối Sư phạm. Đó là Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Tiếng Trung, cùng ở trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) và trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Tuy nhiên, đây không phải tổng ba môn thi. Công thức tính điểm xét của hai trường này khá tương đồng, đều theo thang 40 (môn ngoại ngữ nhân hệ số 2), cộng 1-3 điểm thưởng (chứng chỉ, giải học sinh giỏi...) rồi quy về thang 30. Dù vậy, để có thể đạt được mức 30 sau quy đổi, thí sinh cũng cần đạt 9-10 điểm mỗi môn thi tốt nghiệp - mức xuất sắc so với đánh giá của nhiều giáo viên về đề thi tốt nghiệp năm nay.

Tại các trường Sư phạm, điểm chuẩn cao nhất đều trên 29, áp sát mốc 30. Ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý của trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, lấy 29,84. Nhiều ngành khác lấy trên 28 điểm.

Ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 18/28 ngành đào tạo giáo viên có điểm chuẩn trên 26, cao nhất là Sư phạm Lịch sử 29,06. Trường Đại học Sư phạm TP HCM có ngành Sư phạm Hóa lấy 29,38, Sư phạm Ngữ văn 29,07, loạt ngành khác trên 26.

Xu hướng tương tự ở nhiều trường khác. Trong 9 trường, viện thuộc Đại học Đà Nẵng, ngành Sư phạm Ngữ văn có ngưỡng trúng tuyển cao nhất - 28,84 điểm, ngay sau là Sư phạm Lịch sử - 28,76. Loạt ngành khác lấy trên 27 điểm là Sư phạm Sinh học, Hóa học, Vật lý, Toán học.

Ở Đại học Thái Nguyên, chỉ các ngành Sư phạm mới có điểm chuẩn trên 27, cao hơn cả Y dược, thậm chí Sư phạm Lịch sử lấy 27,94 điểm. Với những trường đào tạo đa ngành, chẳng hạn Đại học Đà Lạt, nhóm Sư phạm cũng dẫn đầu với điểm chuẩn quanh mức 27-28, cách biệt tới 5-10 điểm so với các ngành còn lại.

PGS.TS Trần Thành Nam, Phó hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng số lượng thí sinh đăng ký vào khối ngành sư phạm không ngừng tăng trong khi chỉ tiêu được giao hạn chế. Ông lấy ví dụ ở Đại học Giáo dục, tổng chỉ tiêu khoảng 1.600 nhưng có hơn 50.000 nguyện vọng, gấp đôi năm ngoái.

"Chỉ tiêu ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý là 70, nhà trường gọi trúng tuyển gần 90 em để bù nguyện vọng ảo nhưng điểm chuẩn vẫn ở mức rất cao là 29,84", ông Nam nói.

Theo ông, khối ngành đào tạo giáo viên được nhiều thí sinh quan tâm bởi được miễn học phí, cấp sinh hoạt phí 3,6 triệu đồng mỗi tháng. Các chính sách của Nhà nước, gần đây là Luật Nhà giáo đã xác lập vị thế của nghề giáo trong xã hội, với ưu tiên cao nhất trong hệ thống lương hành chính sự nghiệp.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2025 tại Đà Nẵng, tháng 6. Ảnh: Nguyễn Đông

Điểm chuẩn nhóm công nghệ, kỹ thuật tiếp tục tăng

Thuộc diện có điểm chuẩn cao nhất các năm trước, nhóm ngành liên quan công nghệ, máy tính năm nay vẫn giữ được sức nóng. Nhiều trường duy trì điểm chuẩn ở khoảng 26-28, thậm chí một số trường tăng.

Điểm chuẩn cao nhất ở khối này thuộc về ngành Khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) ở trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM, với 29,92 điểm ở tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa), tăng gần 1,5 so với năm ngoái. Ngành Trí tuệ nhân tạo của trường này cũng có chuẩn đầu vào trên 29 ở hầu hết tổ hợp.

Trái với dự đoán ban đầu, mức trúng tuyển vào ngành Trí tuệ nhân tạo của trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP HCM, bật tăng hơn 1 điểm lên 29,6, dù năm ngoái đã ở mức cao (28,3).

Đại học Bách khoa Hà Nội tương tự. Hai ngành lấy trên 29 điểm là Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (chương trình tiên tiến) và Khoa học máy tính. Một số ngành tiệm cận 29 như Kỹ thuật máy tính, An toàn không gian số, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điều khiển - Tự động hóa. Trong khi năm ngoái, điểm chuẩn trường này cao nhất ở mức 28,53.

Ngành Công nghệ thông tin của trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội lấy 28,19, tăng 0,39 so với năm ngoái.

Nhóm ngành kỹ thuật, khoa học cơ bản cũng khởi sắc. Ngành Kỹ thuật thiết kế vi mạch, Vật lý kỹ thuật, Công nghệ kỹ thuật hóa học ở trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM đều có điểm trúng tuyển hơn 28. Một số chương trình đào tạo khối khoa học cơ bản khác có điểm chuẩn trên 27.

Ở Đại học Công nghiệp TP HCM, vượt qua khối kinh tế, luật, hai ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử và Tự động hóa lấy điểm chuẩn cao nhất với 26,5, tăng gần 2 điểm so với năm ngoái.

"Đây đều là những ngành có sức hút lớn. Ngay cả khi điểm thi tốt nghiệp THPT được dự báo giảm, tôi vẫn dự đoán điểm chuẩn nhóm này tăng", ông Chử Đức Trình, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ, nói.

PGS.TS Lê Hiếu Giang, Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, cho biết nhóm ngành công nghệ, kỹ thuật vốn đã có mặt bằng điểm chuẩn khá cao. Năm nay, thí sinh tiếp tục quan tâm nhờ các chính sách, đề án đào tạo mũi nhọn, trọng tâm cho nhóm ngành này. Bộ cũng đang soạn thảo chính sách cấp học bổng, sinh hoạt phí hàng tháng cho người theo học khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

"Những chính sách đó sẽ tạo cú hích cho học sinh. Các ngành này sẽ duy trì sức hút trong những năm tới", ông Giang nói.

Ngoài ra, thạc sĩ Hoàng Thanh Tú, Phó trưởng phòng Thông tin-Truyền thông, trường Đại học Khoa học tự nhiên, cho rằng lý do điểm chuẩn lên cao là vì những ngành này có chỉ tiêu ít. Hơn nữa, tuy trung bình điểm thi tốt nghiệp THPT giảm nhưng số điểm cao lại tăng, như môn Toán có hàng trăm điểm tuyệt đối. Trong khi, những em có điểm cao thường đặt vào những ngành có sức hút lớn.

Khối ngành Y, Dược giảm sâu

Điểm chuẩn khối ngành Y, Dược năm nay phổ biến giảm khoảng 0,5 đến gần 6 điểm, ở hầu hết ngành và trường, kể cả các trường top đầu.

Với ngành Y khoa ở 15 đại học lớn, đầu vào giảm từ 0,46 đến 2,55 điểm. Trong đó, trường Đại học Y Dược, Đại học Đà Nẵng, có mức giảm mạnh nhất. Chỉ trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, tăng nhưng không đáng kể (0,28 điểm).

Các ngành khác như Điều dưỡng, Y tế công cộng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Dinh dưỡng giảm mạnh ở tất cả trường, trong khoảng 3-5,94 điểm.

Như tại Đại học Y Dược TP HCM và Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Dinh dưỡng là ngành giảm điểm chuẩn mạnh nhất, khoảng 5 điểm. Ở trường Đại học Y Dược Cần Thơ, ngành Y học dự phòng giảm sâu từ 22,7 xuống 17 điểm. Còn tại trường Đại học Y Hà Nội, đầu vào ngành Điều dưỡng ở phân hiệu Thanh Hóa và Y học dự phòng lấy 17 điểm, giảm lần lượt 3,25 và 5,94 so với năm trước.

Đây là điều được các chuyên gia dự báo từ sớm khi đề thi tốt nghiệp THPT các môn Toán, Hóa, Sinh thuộc tổ hợp B00 - tổ hợp xét tuyển chủ đạo của các trường Y, được đánh giá khó hơn. Điểm trung bình ba môn này cũng giảm mạnh nhất so với năm ngoái.

Phụ trách tuyển sinh của một trường Y khu vực phía Bắc chỉ ra lý do khác là chỉ tiêu nhiều trường khối này tương đương hoặc tăng so với năm ngoái nhưng nguồn tuyển lại giảm. Chỉ gần 70.000 thí sinh chọn thi môn Sinh học ở kỳ thi này, trong khi năm trước hơn 340.000. Môn Hóa cũng giảm hơn 100.000 thí sinh dự thi so với năm ngoái.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã tính toán đến việc này nên điều chỉnh điểm sàn nhóm ngành sức khỏe xuống mức 17-20,5, giảm 2 điểm so với năm ngoái và thấp nhất từ trước đến nay.

Lệ Nguyễn - Dương Tâm - Thanh Hằng