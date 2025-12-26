VFF gia hạn bốn tháng với HLV Mai Đức Chung

Hà NộiLĐBĐ Việt Nam (VFF) quyết định gia hạn hợp đồng với HLV Mai Đức Chung nhằm duy trì sự ổn định với nhiệm vụ trước mắt của đội tuyển bóng đá nữ.

Hợp đồng của HLV Mai Đức Chung với VFF hết hạn vào ngày 31/12/2025. Nhưng hôm qua, Liên đoàn quyết định tiếp tục hợp tác với HLV sinh năm 1949 đến hết vòng chung kết Asian Cup nữ 2026.

"Chúng tôi muốn duy trì tính liên tục vì từ nay đến giải chỉ còn hơn hai tháng", Phó chủ tịch VFF phụ trách truyền thông Nguyễn Xuân Vũ giải thích ở họp báo chiều nay. "Liên đoàn đã có sự chuẩn bị về người thay thế sau khi ông Chung nghỉ".

HLV Mai Đức Chung trước trận Việt Nam thua Philippines ở loạt luân lưu chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 trên sân Chonburi ở Thái Lan ngày 17/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Asian Cup nữ 2026 đồng thời là vòng loại World Cup nữ 2027. Nếu Việt Nam giành vé, VFF và HLV Mai Đức Chung có thể tiếp tục đàm phán, nhưng sẽ căn cứ vào chuyên môn và sức khỏe khi ông đã 76 tuổi.

Ông Chung từng nhiều lần chia tay ĐTQG nữ, nhưng đều quay lại. Điển hình là giải Asian Cup nữ 2022 - nơi đội tuyển giành vé dự World Cup 2023. Khi đó, VFF thuyết phục nhà cầm quân người Hà Nội tiếp tục công việc để dự giải thế giới. Sau khi trở về, ông Chung quyết định nghỉ hưu và VFF cũng đã làm lễ tri ân. Nhưng đến tháng 5/2024, ông được mời trở lại.

Sau khi giành HC bạc SEA Games 33, HLV 76 tuổi ban đầu nói sẽ nghỉ, sau thay đổi là chờ đàm phán với VFF. Cuối cùng, ông được đề nghị tiếp tục dẫn dắt đến hết Asian Cup nữ 2026.

HLV Hoàng Văn Phúc là một ứng viên thay thế tiềm năng. Nhà cầm quân sinh năm 1964 từng dẫn dắt Hà Nội ACB, Quảng Nam, Sài Gòn FC – các đội bóng đều đã giải thể. Đến 2021, ông về Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội làm việc, rồi có giai đoạn làm Giám đốc kỹ thuật và HLV tạm quyền Hà Nội FC. Từ năm 2024, ông Phúc đã lên tuyển nữ làm trợ lý cho HLV Mai Đức Chung.

Trước đó, HLV Akira Ijiri, từng làm việc ở các đội nữ trẻ Việt Nam giai đoạn 2019-2024, được đề cử. Tuy nhiên, thương vụ không thành. Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ cho biết ông Akira đến Việt Nam do LĐBĐ Nhật Bản (JFA) cử sang theo diện hợp tác giữa hai Liên đoàn. "Phía Nhật Bản cho rằng ông Akira không thích hợp để dẫn dắt ĐTQG, đồng thời bóng đá nữ năm 2024 không có giải đấu nên VFF quyết định ký tiếp với HLV Mai Đức Chung", ông Vũ cho hay.

Ngoài trường hợp này, VFF cũng phải tính toán tìm HLV dẫn dắt đội nam dự ASIAD 20 ở Nhật Bản vào tháng 9/2026. Giai đoạn này trùng với lịch FIFA days quan trọng hướng đến Asian Cup 2027, vì vậy HLV Kim Sang-sik cần tập trung chuẩn bị cho ĐTQG.

VFF đề xuất cử đội U21 tham dự, thay vì "U23+3" như điều lệ, và đang chờ Cục Thể dục Thể thao xác nhận. Quan điểm của Liên đoàn là chấp nhận không đạt thành tích cao ở ASIAD, để lứa cầu thủ 2005 trở về sau có cơ hội rèn giũa hướng tới SEA Games vào cuối năm 2027, rồi đến vòng chung kết U23 châu Á 2028, đồng thời là vòng loại Olympic cùng năm.

Bên cạnh đó, vấn đề tài chính cũng được VFF quan tâm do có 7 đội tuyển tham dự các vòng chung kết châu Á, chưa tính ĐTQG nam. Một trong các phương án là xin thêm ngân sách hỗ trợ từ Cục Thể dục Thể thao. Trong báo cáo ở Đại hội thường niên năm 2025 diễn ra vào sáng nay, VFF dự thu ngân sách khoảng 277 tỷ đồng và cần chi 270 tỷ đồng.

