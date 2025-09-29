VETC hỗ trợ chủ xe chuyển đổi tài khoản giao thông

VETC khuyến cáo chủ xe chuyển đổi tài khoản giao thông trước ngày 1/10, bố trí nhân sự hỗ trợ tại trạm thu phí, cao tốc và 1.500 điểm dịch vụ toàn quốc.

Trước lo ngại về nguy cơ xe ùn ứ, gây ách tắc các tuyến cao tốc toàn quốc, các đơn vị vận hành BOT và nhà cung cấp dịch vụ như VETC chuẩn bị trước phương án xử lý. Theo đó, doanh nghiệp này đã bố trí nhân sự thường trực tại các trạm xuyên suốt thứ bảy, chủ nhật, hỗ trợ chủ xe định danh và kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không tiền mặt.

Ôtô được dán thẻ thu phí không dừng ETC tại cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo đó, chủ xe có thể mang Căn cước công dân, giấy tờ xe, điện thoại thông minh để được hướng dẫn định danh tại chỗ, kết nối nguồn tiền thanh toán và tiếp tục lưu thông. Đại diện VETC đánh giá, đây là giải pháp tình thế, bởi nếu lượng xe chưa chuyển đổi quá lớn, việc xử lý tại các làn sự cố sẽ nhanh chóng bị quá tải, nguy cơ ùn tắc kéo dài.

"Việc chưa chuyển đổi tài khoản giao thông sẽ khiến chủ phương tiện bị từ chối qua làn ETC dẫn đến việc xe phải lùi lại để giải quyết tại trạm có thể mất nhiều thời gian, tạo áp lực cho hệ thống, gây bức xúc cho người dân", đại diện VETC nói. "Đây chỉ là phương án giúp giảm thiểu phần nào sự cố, không thể thay thế trách nhiệm chủ động của tài xế trong việc định danh trước ngày 1/10".

Màn hình thiết lập liên kết ngân hàng của app VETC. Ảnh: Minh Hy

Nhiều tháng trước đó, người dùng ứng dụng VETC thường được khuyến cáo kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không tiền mặt. Trong ứng dụng này, VETC cũng hướng dẫn chi tiết từng bước, có hotline liên hệ nhằm hỗ trợ chủ xe hoàn tất thủ tục. Theo doanh nghiệp này, cũng giống như giai đoạn đầu triển khai thu phí điện tử không dừng 100% trên cao tốc cũng gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên người dân đã dần thích ứng, dưới sự hướng dẫn, tuyên truyền từ cơ quan chức năng, báo chí và hỗ trợ từ các doanh nghiệp.

Sau rà soát số liệu trong tháng 9, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết còn khoảng 900.000 tài khoản giao thông có phát sinh giao dịch, nhưng chủ xe chưa kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Theo Cục, nguyên nhân chủ yếu do một số chủ phương tiện chưa quan tâm, chưa có nhu cầu lưu thông qua trạm thu phí và gặp khó khăn trong việc liên kết với tài khoản ngân hàng.

Nhân viên VETC hướng dẫn chủ xe định danh tại chỗ, kết nối tài khoản thanh toán. Ảnh: VETC

Hiện, toàn bộ các tuyến cao tốc trong nước đã áp dụng thu phí không dừng ETC. Nếu phương tiện không đủ điều kiện qua làn, xe buộc phải dừng lại và quay đầu. Nghị định 119 về thanh toán điện tử giao thông đường bộ quy định chủ ôtô phải chuyển đổi tài khoản thu phí không dừng sang tài khoản giao thông và liên kết với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trước ngày 1/10.

Quang Anh